Казанский Ми-8 спас семью, застрявшую среди болот Архангельской области

Все время проведения операции экипаж Ми-8 удерживал вертолет в режиме зависания

Спасатели эвакуировали семью с шестилетним ребенком из труднодоступного района Архангельской области. Мужчина, женщина и ребенок оказались в тайге и болотистой местности примерно в 100 километрах от Архангельска после поломки болотохода, сообщает МЧС.

Сообщение о происшествии поступило вечером. У семьи были продукты, запас топлива и возможность ожидать помощь, поэтому утром к поискам направили вертолет казанской сборки Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с поисково-спасательной группой на борту.

Спасателям удалось определить их местоположение благодаря тому, что семья обозначила себя яркими пакетами, которые были заметны с воздуха.

Из-за болотистой местности посадка вертолета была невозможна. Спасатели высадились с помощью беспарашютного способа и эвакуировали мужчину, женщину и ребенка с использованием бортового подъемного устройства. Все время проведения операции экипаж Ми-8 удерживал вертолет в режиме зависания.

Напомним, что Казанский вертолетный завод в 2026 году передаст российским авиакомпаниям новую партию вертолетов Ми-8. О планах поставок сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Наталья Жирнова