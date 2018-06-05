Шамиль Газизов: «Прежние республиканские власти считали, что футбола в Башкирии не должно быть вообще»

Откровенное интервью генерального директора ФК «Уфа» о самых острых проблемах российского футбола

ФК «Уфа» многими в российском футбольном сообществе воспринимается как одна из первых ласточек «европейского подхода» в управлении клубом. В связи с этим особый интерес вызывает личность его генерального директора Шамиля Газизова. В большом интервью спортивной редакции «Реального времени» спортивный функционер рассказывает о своем видении развития футбола в стране, называет виновников того, что столица Башкирии даже не подала заявку на проведение ЧМ-2018, а также сообщает последние вести из клуба.

«Сергей Семак — настоящий мужчина»

— Шамиль Камилович, могли вы в момент становления «Уфы» представить, что башкирский клуб будет играть в еврокубках?

— Я был у истоков создания клуба. На каждом этапе его развития мы всегда ставили максимальные задачи, хотя, понятно, на начальном этапе о Европе не думали. Но мы всегда хотели сделать футбол самого высокого уровня. Надеюсь, что будем идти дальше и расти вместе с клубом.

— Лига Европы — некий рубикон. Изменится ли политика клуба? Или будете по-прежнему отпускать лидеров в другие команды?

— Здесь нужно понимать, что мы не готовим кадры для других команд. У нас иная философия: если футболисту или любому другому представителю нашего клуба поступает более выгодное предложение и в профессиональном отношении — это рост, то нельзя ограничивать желание человека развиваться. Важно, чтобы и наши будущие новички это понимали. Если клуб будет препятствовать человеку в его движении вперед, то это, наверное, неправильная политика. Пока такая система нам удается, но есть сложности, с которыми мы сталкиваемся. Иногда хочется оставить игрока или тренера у себя, но ничего не поделать. Зато мы очень хорошо со всеми расстаемся, а это говорит о том, что у клуба правильная политика и хорошая внутренняя обстановка.

— К вопросу о расставаниях. В СМИ мелькала цифра — 1 миллион евро отступных за Семака. ФК «Зенит» озвучивает лишь 500 тысяч. Можете прояснить, где правда?

— Я не знаю, что озвучивает «Зенит», мне кажется, что при переходе тренера можно не упоминать о деньгах. Дело не в сумме, а в наших договоренностях. Самое главное — футбольный клуб «Уфа» выполнил все обязательства перед Сергеем Богдановичем, и Сергей Богданович также выполнил все обязательства перед нашим клубом. За это ему спасибо. Я знаю, что он держит свое слово, он настоящий мужчина. А сумма компенсации — не столь важный фактор.

«Самое главное — футбольный клуб «Уфа» выполнил все обязательства перед Сергеем Богдановичем, и Сергей Богданович также выполнил все обязательства перед нашим клубом. За это ему спасибо». Фото fcufa.pro



— Когда из «Уфы» уходил Виктор Гончаренко, многие говорили про «багаж Гончаренко» — в хорошем смысле слова, как о чем-то ценном. Теперь то же самое говорят про Семака. Как вам удается так точно и правильно назначать тренеров? Может, есть какой-то секрет?

— Можно, наверно, сказать обычным словом — повезло. Но в этом есть доля сарказма. Естественно, это огромная работа. В нашей стране есть серьезные и талантливые специалисты. Просто при поиске главного тренера нужно смотреть значительно шире, чем только на профессиональные качества претендента. В первую очередь мы строим коллектив. Мы рады, что специалисты, которые проходят через футбольный клуб «Уфа», прогрессируют. Это также показывает, что в России хватает молодых талантливых специалистов для того, чтобы наш футбол развивался.

«Сегодня поиск тренера — это разрыв мозга»

— А следующий ваш тренер тоже будет перспективный и не очень, скажем так, раскрученный?

— Сложно дать однозначный ответ на этот вопрос. У нас еще есть время для того, чтобы принять решение. Все-таки выбор тренера — очень серьезный вопрос. На сегодняшний день это просто разрыв мозга, связанный с большим мониторингом ряда аспектов. Поэтому готов комментировать путь, по которому мы идем, уже после назначения. Вся эта история закончится не раньше 8 июня.

— А шорт-лист уже есть?

— Есть. Иностранцы? Их нет. Могу сказать лишь, что кандидатов осталось очень мало. На сегодняшний день планка для нашего клуба задрана очень высоко, и ей надо соответствовать.

— У ФК «Уфа» довольно необычная для российского футбола модель существования. Чем-то она напоминает «Порту» или «Аякс», когда клуб не вкладывает в готовых исполнителей, а зарабатывает на продаже футболистов. Это сказывается на переговорах с тренерами? Ведь наши специалисты к такой модели, как мне кажется, не привыкли?

— Я так не скажу. Мы наблюдаем очень серьезный, правильный подход и в России. В моем понимании, в данном направлении движутся многие клубы. Один из них — «Краснодар». Именно такие примеры задают определенный вектор. Сейчас мы видим, что большое внимание уделяют местным кадрам, иностранцев становится меньше. Все это на поверхности.

«Мы еще только учимся. Должен пройти определенный временной промежуток, чтобы можно было делать серьезные выводы. Сегодня рано говорить о каких-то процентных результатах». Фото fcufa.pro



Доходы «Уфы» на европейском фоне

— Насколько, учитывая все вышесказанное, самоокупаема «Уфа»?

— Мы еще только учимся. Должен пройти определенный временной промежуток, чтобы можно было делать серьезные выводы. Сегодня рано говорить о каких-то процентных результатах. Кстати, вечно такая модель существовать не может. Расходы могут расти или, наоборот, идти вниз — должна быть правильная динамика в каждом моменте. На сегодняшний день мы подбираемся к хорошим суммам доходов. Любое изменение в составе изменит пропорцию доходов и расходов. Но доля наших доходов хорошо смотрится по меркам не только российского, но и европейского футбола.

— То есть из «Уфы» могут уйти лидеры?

— Любой игрок или специалист. Если будет достойное предложение, которое устроит все стороны, в том числе и наш клуб, то препятствовать не будем. Но не буду скрывать, непросто дается каждое расставание.

— Строительство стадиона входит в модель самоокупаемости клуба? За какой срок надеетесь окупить арену.

— Это вообще сложно. В России окупаемость стадиона — это пока заоблачные дали. Мы строим небольшой стадион на 15—17 тысяч болельщиков. Мы понимаем, что аншлаг в районе 25—30 тысяч зрителей вне столиц собрать будет сложно. Поэтому в Уфе логично иметь 15-тысячный стадион, который будет востребован. Никто не состоянии сделать 100-процентный прогноз заполняемости трибун в ближайшие годы.

— Болельщики часто жаловались, что до «Нефтяника» (нынешняя домашняя арена клуба, — прим. ред.) тяжело добираться в дни матча, а также на проблемы с парковкой. При строительстве нового стадиона эти вопросы учитываются?

— Естественно, должна быть логистика, это 100 процентов учитывается. Все должно быть красиво, современно и удобно для болельщиков.

«Для нас Беленов – лучший вратарь, который сегодня есть в России. Лучший! Это наше мнение. Огромная удача, что у нас есть такой вратарь и отличный парень». Фото Максима Платонова



«Власти считали, что футбола в Башкирии быть не должно»

— Как так вышло, что Уфа даже не претендовала на участие в ЧМ-2018?

— Я знаю эту историю, и ворошить ее не хочется… В свое время собирались заявки городов о намерении принимать у себя матчи чемпионата мира. Власти Башкирии в то время негативно относились к футболу, абсолютно не принимали его, естественно, что даже заявку не подали. Они реально считали, что футбола в Башкирии быть не должно. Прямо вот так: не должно быть. Вот и все. А надо было просто подать в оргкомитет заявку, что Уфа претендует на проведение матчей чемпионата мира. Этого сделано не было. С приходом Рустэма Закиевича Хамитова отношение к футболу в корне изменилось, но время было уже упущено. Хорошо, что мы успели зацепиться за возможность создания тренировочной базы.

— Она будет использована на ЧМ? И что с ней будет после?

— Тренировочная база ФК «Уфа» после мундиаля, по всем параметрам, должна перейти нашему клубу. Расчет такой, что на этой базе мы создадим детские группы, а основная команда останется на домашнем стадионе. А что касается самого ЧМ, то у нас ни одна сборная не базируется. База считается запасной.

— А как вы думаете, почему ни одна сборная не выбрала эту базу?

— Многие базы не выбраны. В основном они выбирались поближе к местам проведения матчей.

— Как вы думаете, сборная России выйдет из группы? Многих по итогам последних матчей «терзают смутные сомнения».

— Россиянам сегодня надо верить в свою команду. Как бы нам тяжело не было, мы должны сплотиться вокруг нее и все-таки создать некий эффект «12-го игрока». Я верю в наших ребят, в то, что они все равно покажут хорошую игру при своих болельщиках, а мы будем их поддерживать. Сам я уже взял билеты и поддержу нашу команду с трибуны стадиона. И уверен, что мы продвинемся дальше из подгруппы.

— Кому еще симпатизируете на мундиале, помимо российской сборной?



— Я симпатизирую футбольному клубу «Уфа» и сборной России.

— По всем показателям, голкипер «Уфы» Александр Беленов — один из лучших в РФПЛ. Почему Черчесов не вызывает его в сборную?

— Я не хочу комментировать выбор главного тренера сборной России. Для нас Беленов — лучший вратарь, который сегодня есть в России. Лучший! Это наше мнение. Огромная удача, что у нас есть такой вратарь и отличный парень.

«Пока у нас слишком небольшая история матчей. Однако все игры «Уфы» и «Рубина» уже проходят в очень жесткой и интересной борьбе». Фото Максима Платонова

«Я бы посмотрел, где хоккейное дерби набрало бы аудиторию матча «Уфы» с «Рубином»



— В хоккее есть очень яркое татаро-башкирское дерби «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Почему, как вы думаете, пока не так раскручено противостояние «Уфа» — «Рубин»?

— Пока у нас слишком небольшая история матчей. Однако все игры «Уфы» и «Рубина» уже проходят в очень жесткой и интересной борьбе. Даже в первом матче, когда мы приехали и играли на «Казань Арене», нас смотрели около 26 тысяч болельщиков. Я бы посмотрел, где соберет такие цифры хоккейное дерби. Это всему ответ. А все ярлыки наклеивают журналисты. Цифры зачастую показывают совершенно обратное.

— Российский футбольный чемпионат достаточно непредсказуемый. «Спартак»не выигрывал золото полтора десятилетия, потом наконец взял трофей. Минувший чемпионат достаточно неожиданно выиграл «Локомотив». Почему так происходит? Команды подравнялись?

— В России топовых команд, наверное, пять-шесть, и чемпионат очень сложный. Выравнивания нет. К топам подбирается еще группа команд, в том числе «Рубин» с «Уфой». Именно мы будем бороться за попадание в еврокубки и в дальнейшем.

— Есть мнение, что в 90-е годы российский футбол, условно, стоил рубль, а результаты были такие же, как и сейчас: из групп Лиги чемпионов выходили по праздникам, а сборная была даже сильнее, чем сейчас. Деньги вредят футболу?

— Деньги помогают футболу, но смотря в каком качестве. Сегодня это серьезный бизнес, вокруг него всегда генерируются большие суммы. Это происходит не только в России. Сумасшедшие деньги вокруг футбола во всем мире. Естественно, здесь мы просели как бизнес-модель. Но мы догоняем. Пройдет смена игроков, и сборная, в любом случае, будет прогрессировать. Но не надо сравнивать с прошлым, было время, когда вообще играли бесплатно в полуголодной стране. Давайте жить сегодняшним днем. Я думаю, у российского футбола очень серьезное будущее. Общаясь с коллегами, вижу, что сдвиги в сознании идут. Появляются профессионалы. Пройдет пара лет, и наши игроки поедут в Европу. Вот тогда и сборная, наверное, заиграет.

«Российскому футболу нужны гранды. Поэтому лимиты нужно убрать»

— А зачем нашим футболистам ехать в Европу? У нас человек сыграет несколько матчей и получает зарплату добротного игрока европейского уровня. И никто и нигде не заплатит ему столько же.

— Абсолютно с вами согласен! Мы не должны переоценивать своих игроков. И недооценивать не должны. Переоценить мы можем наверняка только молодого игрока. Здесь ситуация очень сложная. Вроде все хотят хороших и молодых игроков, чтобы дальше прогрессировать, и в то же время определенными деньгами мы их «ломаем».

«Должны быть гранды — огромные клубы с серьезными амбициями и возможностями. И пусть они комплектуются лучшими из лучших. И тогда все остальные в лиге будут вынуждены тянуться за лидерами. Тогда и стадионы будут заполнены. Можно же сказать, что Халк заполнял арены? Можно! И таких игроков необходимо приглашать как можно больше». Фото fc-zenit.ru



— Мутко говорил о потолке зарплат для молодых игроков. Это помогло бы?

— В РФПЛ и в большом футболе потолка зарплат быть не должно. Любой лимит приводит к тупиковой ситуации. Должны быть гранды — огромные клубы с серьезными амбициями и возможностями. И пусть они комплектуются лучшими из лучших. И тогда все остальные в лиге будут вынуждены тянуться за лидерами. Тогда и стадионы будут заполнены. Можно же сказать, что Халк заполнял арены? Можно! И таких игроков необходимо приглашать как можно больше.

— Наверное. Но тогда и лимит на легионеров нужно отменять, что обрушит в том числе и ценник на наших игроков.

— Абсолютно правильная мысль! Любой лимит повышает стоимость той или иной детали. Причем искусственно. Вот и все.

— Грядущий перевод лимита «с поля на заявку» — это благо?

— Лучше уж в заявке. Пусть хотя бы на поле в основном составе выходят сильнейшие, а не по национальному признаку. Тренер не должен лимитировать себя в принятии решений и учитывать такие моменты, как замену иностранца на иностранца. Он должен выпустить на поле сильнейшего. Тогда и качество игры улучшится. Повторюсь, российскому футболу нужны гранды. А для этого нужно убрать лимит.