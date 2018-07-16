«Почему ушел из строительства в термы? В Удмуртии невозможно строить»

Предприниматель Юрий Бычков намерен развивать в Татарстане бизнес на парУ

Предприниматель из небольшого удмуртского города Воткинска Юрий Бычков ушел из строительного бизнеса и занят теперь созданием сети термальных комплексов. Проект, мягко говоря, амбициозный — Бычков задумал «термальную экспансию» в Татарстан и ряд областных центров России. Историю своего появления в довольно специфическом бизнесе он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Скорость принятия решений в Татарстане гораздо выше»

— На какой стадии находится строительство ваших терм в городах Татарстана?

— Начнем с того, что термы нужны в любом городе, и чем крупнее город, тем, разумеется, больше комплексов можно построить. Если говорить про Татарстан, ты мы сейчас очень активно двигаемся по запуску проекта в Нижнекамске в недостроенном еще с советских времен культурном центре. Это будет серьезный комплекс с элементами аквапарка и лечебным блоком. Есть идея построить там двухэтажный бассейн. Причем в Нижнекамске можно построить два комплекса. Общий объем инвестиций здесь составит порядка 800 млн — 1 млрд рублей, термы мы планируем ввести в строй через год-полтора. Существует проект по Елабуге, в настоящее время идет проектирование переноса коммуникаций. Земельный участок у нас уже имеется. Комплекс откроется к следующему лету. Также ведем переговоры по строительству терм в Альметьевске, это порядка 150—300 млн рублей вложений. Здесь о сроках пока говорить рано. По Казани мы сейчас ищем участки, возможны варианты работы там с торговыми центрами. Поскольку Казань — достаточно большой город, там можно построить несколько комплексов.

— Это будут термы, аналогичные тем, что есть в Воткинске и Ижевске?

— Все термы друг от друга очень сильно отличаются. Идея стандартна, но при проектировании мы учитываем особенность каждой территории, место расположения, уровень доходов населения. К примеру, в Нижнекамске средняя зарплата выше, чем в Ижевске, — 44 тыс. рублей. И там много мусульман, это тоже надо учитывать. Воткинские термы более уютные, домашние. В ижевских больше проходимость, есть «движуха», больше времени в комплексе проведешь.

В Нижнекамске будет серьезный комплекс с большой уличной зоной, которой нет ни в Ижевске, ни в Воткинске. Там для жителей города будет сделано много таких классных вещей, революционных даже, сказал бы. Но не буду пока все раскрывать.

— Почему выбрали для освоения рынок Татарстана?

— На самом деле мы выходим везде — Москва, Подмосковье, Калуга, Самара, Нижний Новгород, Хабаровск.

— Есть разница в ведении бизнеса в Удмуртии и в Татарстане?

— Конечно, есть. Скорость принятия решений в Татарстане гораздо выше, и если решение принято, оно, естественно, поддерживается. Удмуртии в этом плане надо учиться. Мы работали с нашей строительной компанией раньше и в Альметьевске, и в Нижнекамске. Поняли, что надо быть лучшим в своей отрасли и предлагать уникальный продукт. Только тогда тебя воспринимают всерьез. Если ты плох, тебя с рынка выдавят.

— Вам не удалось договориться о строительстве терм в городе Глазове на севере Удмуртии. В чем там была проблема? И планируете ли вы дальше строить подобные комплексы в Удмуртии?

— В Глазове проблема возникла из-за того, что там есть местный предприниматель, у которого есть схожий проект, существующий уже много лет. Он, видимо, опасался, что мы для него станем серьезными конкурентами, потому что мы хотели выкупить муниципальную баню в центре города, и цены у нас существенно ниже и комплекс услуг шире. Возможно, он каким-то образом надавил на главу города Олега Бекмеметьева. В итоге эта баня ушла этому предпринимателю, и он вроде что-то начал там делать. С другой стороны, не хочет город, ну и ладно, мы без претензии.

Сейчас в Удмуртии у нас два комплекса: первый мы построили в Воткинске, второй — в Ижевске. Причем в столице Удмуртии можно спокойно открыть еще три комплекса терм. Все зависит опять же от скорости принятия решения — нужны площадки, земля, либо какие-то существующие здания. Мы же предлагали построить термы на городском пляже. Даже состоялся инвестиционный совет в администрации Ижевска, тогда же единогласно было принято положительное решение. Но по факту нам ничего не дали. Дали какому-то другому человеку, непонятно на каких условиях, и вообще непонятно что.

Есть идея по бывшему кинотеатру «Аврора» (ранее обсуждалась также возможность реконструкции «Авроры» во дворец единоборств, однако вопрос пока не решен из-за отсутствия финансирования, — прим. ред.). Этот вопрос планируется вынести на инвестиционный совет, но пока заседания не проводятся, скорее всего, из-за отсутствия главы города (глава Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку в начале мая, конкурс по избранию градоначальника намечен на 10 августа, — прим. ред.). Также хотим строить в Сарапуле, но пока у нас нет там земельного участка.

— А что, в Татарстане нет конкурентов с подобными проектами?

— Я видел проект, который тоже был презентован на инвестиционном совете в Казани. Это проект фитнес-центра и при нем термальный комплекс. Но нужно понимать, что это разные вещи. Бывают ведь термы и при аквапарках, но там ценник — 1500 рублей. Мы же делаем ставку на доступность для обычных людей, наши термы более народные. Ни одного похожего на наши термы комплекса я не видел. Я был в Новосибирске. Там при аквапарке хорошие термы, но они сделаны, чтобы в сауне посидеть, там невозможно париться, это запрещено. Там есть бассейны в здании, на улицах — нет. Хлоркой пахнет, естественно, это никакое не здоровье. И, конечно, 1500 рублей на одного человека за посещение обычная российская семья потратить может раз в пять лет в виде исключения.

«В Удмуртии еще при Волкове были созданы ненормальные условия для строителей»

— Как вообще у вас, владельца строительной компании, возникла идея заняться этим направлением?

— Во-первых, занимаясь строительством, мы много лет строили бассейны, бани и сауны. И даже в том же Альметьевске мы работали. Мы там построили большой комплекс — бассейн с горками, сауной и тренажерным залом, который и сейчас очень востребован. Как раз тогда мы впервые воплотили в жизнь наши идеи. Правда, тогда еще не было такой коммерческой технологии, которую мы применили при строительстве терм в Воткинске и Ижевске. Саму базовую технологию мы заложили три года назад, когда принципиально приняли решение, что надо уходить из строительства, потому что строить в Удмуртии невозможно. Мы отошли от строительства. У нас осталась небольшая строительная компания, которая в основном термы и строит. Сейчас, к примеру, монтируем горки в Ижевске.

Во-вторых, у нас работает немецкий архитектор Виктор Хельфер, который специализируется на этой отрасли. Мы его опыт, знания и профессионализм соединили с нашими желаниями. Без его работы у нас бы ничего не получилось, не получилась бы такая доступная бизнес-модель, которая бы работала самостоятельно.

В Удмуртии еще при Волкове (Александр Волков — президент Удмуртии в 2000—2014 гг., — прим. ред..) были созданы ненормальные условия для строителей. Опять же, если сравнивать с Татарстаном — там изначально был государственный контроль за ценами на основные стройматериалы. Крупным компаниям давали большой объем строительства. При этом руководство Татарстана в лице Шаймиева требовало, чтобы цены на рынке жилья тоже были минимальные, то есть за счет объемов они зарабатывали хорошо. У нас контроля никакого нет, поэтому цены на стройматериалы всегда были высокие. Второе, если подрядная организация нормально работает в Татарстане или Перми, она всегда загружена работой и с ней расплачиваются — это ключевое слово — вовремя. У нас же подрядчиков либо кидают, либо, что часто бывает, по полгода не платят. Надо бегать, уговаривать, бумажки какие-то писать, чтобы тебе соизволили заплатить.

А что происходит, если ты годами не платишь? Много в Удмуртии погибло строительных компаний, которые возводили в том числе детские сады и школы, ведь оплату за выполненные работы из республиканского бюджета задержали на полтора-два года. А это влекло за собой невыплаты далее по цепочке — подрядчикам, поставщикам и своим работникам. Нашей компании до сих пор не заплатили за все, мы сейчас судимся.

«Муниципальный банно-прачечный трест надо не продавать, а дарить. Или продавать за рубль»

— Окупились ли уже термы в Воткинске и Ижевске?

— Воткинские термы окупились, ижевские фактически еще не достроены. Последние горки монтируются. Ижевские термы строятся очередями, поэтому можно сказать, что они еще до конца не запустились. Мы уже приняли 300 тысяч человек, может, больше.

Я доволен результатом. Я никогда не ставил задачу заработать денег. Для меня важнее — чтобы это было массово, было приятно для людей. И мы работаем на здоровье людей. В Европе термы давно являются популярным местом отдыха. Сейчас благодаря современным технологиям это доступно и в России. Не у каждой семьи есть возможность выехать на море, а здесь можно быть и в будний день, и в выходной, никуда ехать не надо.

— Вы намерены таким образом заменить в городах оставшиеся муниципальные бани? Сейчас в Ижевске выставлен на продажу муниципальный «Производственный трест банно-прачечного хозяйства» (ПТБПХ). Не планируете его выкупить?

— У муниципальных бань нет будущего. Все, что есть в этих банях, есть у нас: тазики — кому надо, лавочки, парилки. Мы заменяем и спортивные бассейны, часть людей ходят туда не плавать на скорость, а просто для здоровья.

ПТБПХ выкупать глупо, потому что это убыточный комплекс. Его надо не продавать, а дарить или продавать за 1 рубль. На таких условиях мы бы купили и реформировали его. Других вариантов для этого комплекса не существует. За миллионы никому это барахло не нужно.

— Год назад вы фактически ушли из политики — не стали вновь избираться депутатом Госсовета Удмуртии. Не думаете вернуться? Или в бизнесе чувствуете себя лучше?

— В бизнесе мне очень комфортно. Если раньше я со своими идеями и предложениями выходил на республику, то сейчас — на страну. Я участвую в различных бизнес-форумах. Это совсем другая аудитория, которая понимает, что я говорю, и хорошо это воспринимает. Конечно, это и хорошая школа Госсовета, которая дает умение выступать публично. С другой стороны, это приносит удовлетворение, потому что я понимаю, что приношу людям пользу, делаю что-то новое.