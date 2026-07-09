В Нижнекамске суд обязал владельца участка убрать забор, перекрывающий доступ к озеру Юртово

Один из земельных участков на территории города частично оказался в пределах берега объекта общего пользования, границы которого установили в 2024 году

Фото: Рената Валеева

Нижнекамская городская прокуратура добилась демонтажа забора, который ограничивал свободный доступ к берегу озера Юртово, сообщает прокуратура РТ.

В декабре 2024 года в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о границах береговой линии озера Юртово. При этом один из земельных участков на территории Нижнекамска, находящийся в собственности физлица, частично оказался в пределах берега объекта общего пользования.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Для защиты прав жителей прокуратура обратилась в суд с требованием обязать владельца участка демонтировать незаконное ограждение и обеспечить свободный доступ к озеру и его береговой полосе. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Ранее суд изъял из частной собственности заброшенный «Барский дом Лебедева» в Кайбицком районе РТ. Собственник не проводил необходимые работы по сохранению здания, не разрабатывал проект противоаварийных мероприятий и документацию для ремонта и реставрации, которые были предусмотрены договором льготного приобретения ОКН.

Наталья Жирнова