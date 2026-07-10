В Татарстане за год улучшили темпы реализации программы «Наш двор»

На сегодняшний день программа выполнена на 66%

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане программа «Наш двор» выполнена на 66%. Причем по темпам реализации программы 2026 год обгоняет результаты 2025-го по состоянию на 10 июля. Об этом сообщила руководитель Департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов Татарстана» Арина Петрова на республиканском совещании в Доме Правительства республики.

По ее словам, на сегодняшний день дорожные работы завершены на 75% (готово покрытие в 295 дворах, работы продолжаются в 178 дворах). План по устройству наружного освещения выполнен на 77% (работы ведутся в 151 дворе, завершены — в 313).

На складах республики находится 94% необходимого оборудования. Оставшиеся 6% (154 изделия) отгрузят до 24 июля. Выполнение по монтажным работам составляет 46%. Всего смонтировано 6,2 тыс. единиц оборудования. Работы ведутся в 139 дворах, завершены — в 154.

Причем по результатам проверок качества работ по программе в Казани, Челнах, Альметьевском, Бугульминском, Высокогорском, Заинском, Лаишевском и Лениногорском районах Татарстана критичных замечаний не выявлено.

Ранее сообщалось, что в Татарстане годовой план по вводу жилья выполнен на 72%.

Никита Егоров