В России к 2029 году создадут реестр лекарств и влияющих на них продуктов

Реестр объединит нутригенетику и фармакогенетику для персонализированного подхода к лечению.

Фото: Михаил Захаров

В 2029 году в России появится реестр лекарственных препаратов и продуктов питания, влияющих на их действие. Доступ к нему получат врачи и пациенты. Об этом сообщила заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия».

— Выбор продуктов питания при одновременном приеме определенных препаратов должен строится на индивидуальных рекомендациях на основе генетического профиля человека, — передают "Ведомости" слова Кривонос.

Подход строится на индивидуальных рекомендациях на основе генетического профиля человека. Он объединяет нутригенетику и фармакогенетику.

В качестве примера Кривонос привела связь между грейпфрутом и действием статинов, противоинфекционных средств и препаратов от давления. У людей с определенными генетическими вариациями эффект грейпфрута может усиливаться в несколько раз.

Ранее правительство расширило перечень стратегически значимых лекарств, добавив 149 новых наименований.

Вадим Вахрушев