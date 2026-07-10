Посещаемость продуктовых магазинов в России сократилась на 10%

В алкомаркетах и табачных лавках — на 14%

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Количество чеков в продуктовых магазинах «у дома» в январе — июне 2026 года сократилось на 10% год к году. Об этом говорят данные сервиса «Эвотор», который занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения. Компания считает, что потребители начали рационально подходить к тратам, сокращая число походов за покупками.

— Из-за инфляции средний чек вырос на 6% год к году, но это особо не позволяет магазинам наращивать обороты, передает «Коммерсантъ».

Также количество чеков в алкомаркетах и табачных магазинах сократилось на 14% год к году. Пивные потеряли 8%, специализированные продуктовые лавки — 5%. Покупателей в цветочных магазинах стало на 6% меньше.

Аналитики T-Pay также зафиксировали сокращение числа чеков в супермаркетах на 4% по сравнению с прошлым годом. В Focus Technologies сообщают, что посещаемость супермаркетов в торговых центрах снизилась на 5%.

Ранее сообщалось, что банки хотят снизить комиссию СБП для бизнеса.

Вадим Вахрушев