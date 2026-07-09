Новости общества

16:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле заявили о несогласии с возможным введением бесполетной зоны над Украиной

16:04, 09.07.2026

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что она означала бы участие военных НАТО в конфликте

В Кремле заявили о несогласии с возможным введением бесполетной зоны над Украиной
Фото: Михаил Захаров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении бесполетной зоны над Украиной.

По словам Пескова, подобная мера означала бы присутствие и работу вооруженных сил стран НАТО на территории Украины. Он подчеркнул, что именно против такого развития событий, по позиции Москвы, проводится специальная военная операция.

— Это новое заявление. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба, — отметил представитель Кремля на брифинге.

скриншот видео на канале в MAX "Кремль.Новости"

Поводом для комментария стали слова Дональда Трампа, прозвучавшие на открытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Анкаре. Отвечая на вопрос журналистов, готов ли он ввести бесполетную зону над Украиной, Трамп заявил, что это возможно «если будет необходимо». Позднее американский лидер уточнил, что такой сценарий в настоящее время не рассматривается. По его словам, США стремятся не к заморозке конфликта, а к его полному урегулированию.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также