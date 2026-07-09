Инфраструктуры для М-12 и инвалидов пополнили список расходов для субсидий на развитие туризма в РТ

В Татарстане изменили правила предоставления средств для компаний и предпринимателей, которые развивают туристическую инфраструктуру

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане изменили правила предоставления субсидий для компаний и предпринимателей, которые развивают туристическую инфраструктуру. Соответствующее постановление опубликовал Кабмин РТ.

Теперь за счет субсидий можно будет приобретать туристическое оборудование, устанавливать мобильные информационные пункты, создавать санитарные модули, а также оборудовать детские и развлекательные зоны.

Кроме того, средства разрешили использовать для создания объектов инфраструктуры у дорог, в том числе вдоль трассы М-12 «Восток», а также для обустройства территорий для маломобильных граждан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для получения поддержки проекты должны находиться рядом с автомобильными дорогами и входить в утвержденные туристические маршруты. Участники программы должны предоставить необходимые документы и вложить часть собственных средств: не менее 50% для проектов и не менее 30% для событийных мероприятий.

Власти будут контролировать использование субсидий. При нарушении условий получателям придется вернуть выделенные средства.

Напомним, что Казань к 2030 году планирует принимать 7 миллионов туристов ежегодно, а в Татарстане сделают доступнее туринфраструктуру для инвалидов — Кабмин Татарстана принял постановление о внесении изменений в существующую дорожную карту по повышению доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью.

Наталья Жирнова