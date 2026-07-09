В Севастополе отменили третью смену в трех детских лагерях из-за риска отключений электроэнергии

Речь идет о детских лагерях «Ласпи», «Горный» и «Алькадар»

Фото: Артем Дергунов

В Севастополе решили отменить третью смену в детских лагерях «Ласпи», «Горный» и «Алькадар». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, вторая смена завершится в запланированные сроки — 14—15 июля. Решение об отмене следующей смены связано с возможными длительными отключениями электроэнергии после атак БПЛА ВСУ на энергосистему Крыма и Севастополя.

— Прошу родителей отнестись к этому с пониманием. Безопасность детей важнее всего. Если ситуация улучшится, мы оперативно проведем набор детей. Поручил департаменту образования подготовить все нужные документы, — заявил Развожаев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее на территории Крыма с 22 июня по 1 сентября были временно приостановлены бронирование, прием и размещение детей и детских групп в организациях отдыха и оздоровления, а также в иных средствах размещения, предназначенных для участия в туристических и других мероприятиях. Позднее был организован плановый вывоз детей из Международного детского центра «Артек» к местам постоянного проживания, а Татарстан создал оперативный штаб после отмены детских смен в Крыму.

Наталья Жирнова