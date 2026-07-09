В июне доля отказов по кредитам в Татарстане выросла до 77,1%

После четырех месяцев планомерного снижения банковский скоринг развернулся в обратную сторону

Фото: Максим Платонов

В июне банки отклонили 77,1% заявок на розничные кредиты от жителей Татарстана. Такие данные приводятся в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), имеющегося в распоряжении «Реального времени».

По сравнению с маем показатель вырос сразу на 2,5 процентного пункта. Татарстан занял 20-е место среди 30 крупнейших регионов России по уровню отказов.

Получить кредит стало сложнее большинству россиян в целом, средний показатель по стране достиг 77,8%. После четырех месяцев планомерного снижения банковский скоринг развернулся в обратную сторону. Сильнее всего такая тенденция проявляется в Забайкальском крае (80,1%), Кемеровской области (80%) и Оренбургской области (79,3%). Самыми лояльными к заемщикам оказались Нижегородская область (74%), Воронежская область (74,2%) и Москва (74,8%).

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— После четырех месяцев снижения, в июне доля отказов по заявкам на розничные кредиты существенно выросла. В условиях жесткой денежно-кредитной политики банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску, — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По словам представителя бюро, кредитные организации повышают требования к качеству историй будущих заемщиков, чтобы снизить риски просрочек. При этом за надежных клиентов со скорингом выше 750 баллов банки ведут жесткую конкуренцию — им одобряют лишь 44% заявок. Для сравнения, самый резкий месячный скачок отказов произошел в Белгородской области (+3,8 п. п.) и Приморском крае (+3,7 п. п.).

Напомним, по состоянию на конец апреля 2026 года татарстанцы задолжали по кредитам 3,7 трлн рублей. Причем 79,6 млрд из этой суммы, или 2,1%, — просроченная задолженность.

Зульфат Шафигуллин