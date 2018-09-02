«Холуи всегда бегут впереди паровоза — у них на лбу барометр»

Евгений Ройзман — о телеобращении Путина, исчезновении Медведева и «управленческом гении» Собянина

Ровно 100 дней назад Евгений Ройзман ушел с поста мэра Екатеринбурга, объяснив этот шаг нежеланием участвовать в изменении устава города, связанном с отменой прямых выборов его главы. В интервью «Реальному времени» оппозиционный политик поделился своим мнением о том, насколько успешно российская власть решила «пенсионный вопрос», и предрек стране политическое «похолодание» в ближайшем будущем.

«Телеобращение Путина усугубило ситуацию»

— Евгений Вадимович, давайте начнем с телеобращения президента к россиянам о смягчении пенсионной реформы. Что в нем увидели вы?

— Все в обращении Путина было ожидаемо и прогнозируемо — все понимали, что в задумке реформы властями заявлена какая-то верхняя планка, а возможность отступить будет только у президента, чтобы он мог выглядеть в этой ситуации спасителем. Но на самом деле обращение напоминало сталинское времен войны — «Братья и сестры!», то есть когда уже некуда деться, приходится обращаться к людям. И кроме того, получалось, что все виноваты, кроме нас, властей — Гитлер виноват, Америка виновата, санкции виноваты, 90-е годы виноваты.

Конечно, власти отступили, и многие люди решили, что президент снизил выход на пенсию у женщин (хотя он его повысил — с 55 до 60 лет) и стали отмечать главное: пенсионную реформу Путин взял лично на себя и именно он объявил о повышении пенсионного возраста. Но если некоторые стали думать, что теперь с рейтингом Путина все стало удачно, смею им сказать — все вышло ровно наоборот. Какой-то цели, на мой взгляд, обращение не достигло и даже усугубило ситуацию. Все в итоге чувствуют себя обманутыми.

— А в чем вы видите обман? Что Путин упустил для полного успокоения людей в пенсионном вопросе?

— В обращении есть очень важный момент — когда речь идет о том, как устроиться на работу в старшем возрасте, оказывается, для работодателя предусматривается уголовная ответственность за неприем на работу! Теперь работодатели будут избегать принимать многих людей на работу. Но нельзя ставить их в такую ситуацию! Работодатель, получается, в ином случае, рискует всем — бизнесом, благополучием своей семьи, свободой в конце концов. На мой взгляд, нельзя проблемы, которые в стране создали власти, взваливать на тех людей, которые многое тащат на себе! Кроме того, вся страна видит, что тем, кто будет охранять власть от граждан, то есть силовикам, пенсионный возраст не повышен. И получается, что возникает некая сословность. То есть мы прекрасно видим привилегированные классы и податное сословие, и все понимают, кто в это податное сословие попал. По-моему, перед нами формируется сословное коррумпированное государство.

Меры Путина — это не стратегия, не глубокая и не продуманная издалека экономическая программа, а рефлексия — деньги кончились и давайте получим их с людей, а если что-то идет не так и люди возмутились, то давайте как-то сгладим и сделаем то-то и то-то. Это называется ситуативное мышление. Не стратегическое, а ситуативное! Ну и кроме того, абсолютно нелепо прозвучал пассаж о зданиях Пенсионного фонда: мол, да, они роскошны, но если их продать, будет не так много денег. Но ведь это не меняет ситуации — люди все равно видят, какие гигантские деньги туда ввалены.

В общем, каких-то продуманных мер, а они должны были касаться в первую очередь реформирования зашедшей в тупик экономики, не прозвучало. И те, кто внимательно слушал и смотрел обращение, это поняли.

— Может, это было послание Путина своему электорату — тем же женщинам от 50 и старше?

— Это больше было похоже на попытку оправдаться, и она была, на мой взгляд, неудачной.

«Меры Путина — это не стратегия, не глубокая и не продуманная издалека экономическая программа, а рефлексия — деньги кончились и давайте получим их с людей, а если что-то идет не так и люди возмутились, то давайте как-то сгладим и сделаем то-то и то-то. Это называется ситуативное мышление. Не стратегическое, а ситуативное!» Фото kremlin.ru



«Если бы премьер вышел и сказал: «Я забухал!», рейтинг у него скакнул бы»

— А что произошло с премьером Дмитрием Медведевым? Куда он выпадал на две недели из публичного поля?

— Если бы премьер вышел и сказал: «Знаете, я забухал!», рейтинг у него скакнул бы. Потому что это было бы по-честному, это было бы правдой, а во-вторых, его бы все поняли, поскольку так бывает в жизни. А когда началось вот это — то, се, «спортивная травма», то все же видят, что это какое-то лукавство, какое-то вранье и что-то в этом не то.

Но на самом деле, скажу вам как человек публичный и как недавний глава третьего города страны, в наше время есть такая очень серьезная вещь, как соцсети. И ты можешь не идти ни на какие выборы, если не присутствуешь в соцсетях (если выборы честные, конечно). Когда ты присутствуешь в соцсетях, ты находишься в постоянном контакте с избирателями, и они каждую минуту знают, где ты. И если тебе хочется исчезнуть, ты говоришь: «Я тут тренируюсь, готовлюсь к соревнованию и уезжаю в отпуск, меня какое-то время не будет». Но если ты не поставил избирателей в известность, обязательно будут всякие домыслы, и не самые приятные для тебя.

Понимаете, мир стал прозрачен, и хотя у Медведева невыборная должность, он в эту ситуацию тоже попадает, как видите. И вообще-то он премьер великой державы, и ее граждане должны знать, где он находится, как он себя чувствует и что он делает. Это нормально, и к этому надо привыкать.

Но с другой стороны, нет такого субъекта — «Медведев»! Это не субъект разговора — это человек, который не принадлежит себе. Медведев не является самостоятельной единицей, его вытащили в какой-то момент из рукава и предъявили, и надо будет — снова засунут в рукав и советоваться ни с кем не станут. Смотрите: в силу того, что Медведев не принадлежит сам себе, он не ведет никакой собственной медийной политики или пиар-политики, он никак себя лично не позиционирует, а позиционирует так, как ему скажут позиционировать.

— Так, получается, мы имеем дело с раздутой историей?

— Просто фигура Медведева раздута в силу его должности, поэтому о чем тут говорить?

«Он премьер великой державы, и ее граждане должны знать, где он находится, как он себя чувствует и что он делает. Это нормально, и к этому надо привыкать». Фото Романа Хасаева



«Думаю, ближе к зиме власти сделают попытки поддушить Facebook и Twitter»

— Кстати, о соцсетях. В них, как известно, начали появляться «кибердружины», которые следят за постами, репостами, картинками пользователей и информируют о них правоохранительные органы? Такой случай произошел как раз у вас в Екатеринбурге. Как вы прокомментируете это явление?

— В свое время у нас в Екатеринбурге было совещание с силовиками, и ими было сделано предписание сдерживать экстремистские призывы в соцсетях, и администрация города выполнила предписание — выделила какие-то деньги для мониторинга соцсетей с целью отслеживать экстремистские призывы. Эта история имеет свои корни там. Но Екатеринбург в этом плане здравомыслящий город. А если доносы в стране становятся востребованными, то обязательно появятся люди, которые эту востребованность используют в личных целях. Кто-то, как Павлик Морозов, действует «по велению души», кому-то, как Мальчишу-Плохишу нужна бочка варенья и корзина печенья, поэтому такие ситуации будут — это та реальность, в которой мы живем.

— То есть екатеринбургская история — это скорее «частная инициатива», чем намерение властей бороться с авторами публикаций?

— Холуи, сами понимаете, всегда бегут впереди паровоза — у холуев на лбу барометр, а на носу флюгер, и тренды могут поменяться. Но в целом я, как человек, который часто общается с молодыми, могу сказать, что молодые-то у нас растут нормальные и свободные.

— А вы не чувствуете некоего похода властей за контролем над интернетом?

— Конечно, власти мечтают когда-нибудь задушить интернет, потому что интернет — это остров свободы, и если бы у властей была такая возможность, они бы это сделали. Думаю, ближе к зиме власти сделают попытки поддушить Facebook и Twitter. Да, «ВКонтакте», как и «Живой журнал», себе не принадлежит, но молодые будут уходить из «ВКонтакте» в другие сети. По моим прогнозам, из негативных действий мы, скорее всего, увидим следующие: ограничение хождения валюты, выезда за рубеж и выхода в интернет. Такие вещи в логике властей, и если это произойдет, я не удивлюсь.

И мы не можем исправить ситуацию, потому что в стране нет свободных выборов. Человека, который попытается ограничить интернет, в следующий раз никто не выберет — он это понимает, он понимает, что ориентироваться надо уже не на тех, кому за 80, а на тех, кто молод и кто имеет свое мнение, то есть на свободных людей, на людей, которые будут формировать эту общность.

— Как следует понимать фразу Путина о том, что в соцсетях мало позитивного контента?

— Я думаю, что тут, как по Фрейду, — Путин выдает свое желание. Но если в сегодняшней жизни нет позитивного контента, то с чего он вдруг возьмется в соцсетях? Соцсети — это прямое отражение жизни, и позитивным контентом их могут накачать только боты.

«Памфилова, как и Медведев, себе не принадлежит! Сейчас ее голос по поводу отмены фильтра прозвучал, потому что в стране накаляется социально-экономическая обстановка, и власти показывают, что они готовы идти на какие-то уступки. Тем не менее я не думаю, что они будут что-то решать с муниципальным фильтром». Фото kremlin.ru



«Ни один человек, который хочет избраться от «Единой России», не позиционирует себя как выдвиженец «Единой России»

— Если говорить о выборах, то как вы расцениваете недавнее заявление главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о необходимости отмены муниципального фильтра? Его действительно могут отменить? И если отменят, то многое ли это поменяет?

— Памфилова, как и Медведев, себе не принадлежит! Сейчас ее голос по поводу отмены фильтра прозвучал, потому что в стране накаляется социально-экономическая обстановка, и власти показывают, что они готовы идти на какие-то уступки. Тем не менее я не думаю, что они будут что-то решать с муниципальным фильтром. Но даже если и решат, то тут нужно понимать, что любого кандидата можно «снести» по первому же листу собранных подписей — вообще любого! И им даже придираться не придется — скажут, что подпись недействительна. И даже если придет тот, кто ее поставил, ему скажут: «Да вы ничего не понимаете! Подпись недействительна!» И мы в Екатеринбурге были свидетелями этого!

Почему так происходило и будет происходить? Потому что все избиркомы утверждаются губернаторами, соответственно, каждый губернатор в своем регионе имеет свое влияние на избирком, и на местах эта проблема «решается». Я делаю вывод, что выборов в стране нет, выборы закончились. Заявления Памфиловой никакого значения не имеют — есть отработанный механизм снятия с выборов любых кандидатов.

— Как, по-вашему, в Единый день голосования 9 сентября выступит «Единая Россия»? Существенно ли просядут ли результаты из-за пенсионной реформы?

— Обратите внимание — ни один человек, который хочет избраться от «Единой России», не позиционирует себя как выдвиженец «Единой России». Почему-то все видные «единороссы» пытаются дистанцироваться от партии власти — это сделал президент, это сделал Собянин, да и в регионах тоже пытаются дистанцироваться. И кроме того, явка на региональных выборах часто бывает не более 20 процентов, и скажу вам, что на самом деле рейтинга выше 20 процентов нет ни у одной из партий. А почему? Потому что у людей возникает серьезная апатия! А возникает она тогда, когда нет честных выборов, когда тебе постоянно демонстрируют, что от тебя в этой жизни ничего не зависит, что все решено без тебя. Чем эта апатия страшна? Тем, что из политической жизни вышибается творческий и предпринимательский потенциал российского человека.

А то, что сейчас «единороссы» на местах критикуют пенсионную реформу? Они же не политические самоубийцы — они скажут, что относятся плохо, иначе им не избраться. Сейчас «единороссы» в сложной ситуации.

А еще идет подкуп — сумасшедший и везде. И эти выборы идут прежде всего на подкупе и административном ресурсе, никто эти выборы всерьез не воспринимает, да и явка сушится сознательно. Как только сушится явка, так включается административный ресурс. Он достаточно жесткий, так как многие понимают, что если будут противиться, то можно лишиться работы, бизнеса.

«Когда заводят речь об управленческом гении Собянина, я говорю — не смешите!»

— На выборах мэра Москвы Собянину прочат серьезный успех. Как вы оцениваете работу вашего недавнего коллеги?

— Я считаю, что мэром Москвы должен быть человек, который там родился и вырос, который не путает Пречистенку с Преображенкой, которого мама за ручку водила по этим улицам и который Москву любит. И когда заводят речь об управленческом гении Собянина, я говорю — не смешите! Собянин же не сделал из Когалыма город-солнце, и из Тюмени он ничего особенного не сделал. Тут перед нами простая, средняя ситуация: когда у тебя, как у назначенца Кремля, есть ресурс и сумасшедший бюджет, о чем тут можно говорить? Москва тратит на свои нужды в 10 раз больше, чем вся страна! Екатеринбург — один из самых благополучных регионов страны, это единственный из городов-миллионников, у которого нет долгов, но бюджетная обеспеченность Москвы в семь раз больше, чем в Екатеринбурге! Как так? Мы живем в одной стране, у нас одно законодательство, но на одного человека в столице приходится трат почти в восемь раз больше! Оторванность Москвы от остальной страны становится очевидной и многих раздражает.

«Я считаю, что мэром Москвы должен быть человек, который там родился и вырос, который не путает Пречистенку с Преображенкой, которого мама за ручку водила по этим улицам и который Москву любит». Фото kremlin.ru



— Политолог Радзиховский в интервью нашей газете назвал предвыборную кампанию в Москве анекдотом.

— Я отношусь к этому точно так же. Понятно, что у Собянина есть команда, сумасшедшие деньги, Собянин перекладывает плитку, меняет ландшафты, он 14 миллиардов рублей тратит на парк «Зарядье», и Москва действительно теперь европейский город. Но при этом на выборах мэра европейского города отсекли всех — без воли Кремля на эти выборы никто не дернется. А ведь в Москве есть люди, которые там заработали деньги, люди, которые Москву любят, но если у них возникнет идея стать мэром, они эту мысль будут гнать, как ночной кошмар. Потому что они знают, чем все закончится.

Окончание следует