Строительство канализации ограничит движение на Аделя Кутуя в Казани

Строительство канализации будет проходить по улице Родины

В Казани до 25 октября 2026 года поэтапно закроют заезды на улице Аделя Кутуя. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города. Ограничения вводят из-за прокладки трассы хозяйственно-бытовой канализации для жилого комплекса на улице Родины, пояснили в администрации.

До 16 августа полностью перекрыт заезд у домов №161, 161в, 163а, а также между зданиями №161 и №163.

С 27 августа по 9 сентября закроют заезд у дома №180.

С 27 августа по 9 сентября и с 12 по 29 сентября полностью перекроют заезд между домами №181г и №181д.

В три этапа — с 27 августа по 9 сентября, с 12 по 29 сентября и со 2 по 14 октября — закроют заезд у дома №183.

Со 2 по 14 октября и с 17 по 25 октября частично ограничат заезд у дома №185а.

Ранее сообщалось, что в Казани вечером 11 и в ночь на 12 июля временно изменится схема движения общественного транспорта.

Вадим Вахрушев