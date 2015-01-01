В видеопроекте «Реального времени» «Рожденные в 90-х» мы решили вспомнить, как все начиналось. Кто-то называет события тех лет чудовищным временем со своим романтическим флером. А как назовут это время и 30 лет своего предпринимательства наши герои? «Рожденные в 90-х» — это откровенное интервью предпринимателей того поколения, кто выстоял и сегодня стоит у руля крупнейших компаний, у тех, кто уже давно попрощался с бизнесом и ведет непубличную жизнь.