Рожденные в 90-х
В видеопроекте «Реального времени» «Рожденные в 90-х» мы решили вспомнить, как все начиналось. Кто-то называет события тех лет чудовищным временем со своим романтическим флером. А как назовут это время и 30 лет своего предпринимательства наши герои? «Рожденные в 90-х» — это откровенное интервью предпринимателей того поколения, кто выстоял и сегодня стоит у руля крупнейших компаний, у тех, кто уже давно попрощался с бизнесом и ведет непубличную жизнь.
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- Бизнес 21 сент, 07:00 15 Закия Шафикова: «Я по жизни честный человек. Поэтому меня и не посадили» Миллиарды и уголовные дела, в 90-х — лучший менеджер России, а сегодня пенсия в 9 800 рублей. Закия Шафикова, гендиректор «Элемте» в проекте «Рожденные в 90-х»
- Бизнес 14 сент, 07:00 5 «Рожденные в 90-х» в «Реальном времени» Наша редакция запускает новый проект, посвященный 30-летию российского бизнеса. Беседы с предпринимателями о «лихих 90-х»