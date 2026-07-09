В Татарстане сократили сроки подачи заявок на конкурс «Лучшая муниципальная практика»

Если ранее документы можно было подать до 1 августа, то теперь крайний срок установлен до 22 июля

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане внесли изменения в порядок проведения республиканского этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Соответствующее постановление опубликовано Кабмином РТ.

Если ранее документы можно было подать до 1 августа, то теперь крайний срок установлен до 22 июля.

Также обновлен состав комиссии по проведению конкурса. Из нее исключили Зилю Валееву и Айрата Хайруллина, которые ранее покинули свои посты председателя Общественной палаты РТ и министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана, соответственно. В состав комиссии вошли Александр Терентьев и Илья Начвин, которые сменили их на этих должностях.

взято с сайта tatarstan.ru

Конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится для оценки и распространения успешных решений органов местного самоуправления.

Наталья Жирнова