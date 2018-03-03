«Реальное время»: три года без права на «фейк ньюс»

Читатели и спикеры поздравили коллектив интернет-газеты с днем рождения

Фото: Максим Платонов

На этой неделе интернет-газете «Реальное время» исполнилось 3 года. Собственно, жизнь онлайн-издания правильнее измерять гораздо меньшими единицами времени — скорее, днями, которых у нас за это время набежало ровно 1 096.

Это были разные и очень часто непростые дни. Газетная жизнь, тем более жизнь делового СМИ и тем более издания онлайн, приучает журналиста отвечать за каждое сказанное слово. Он сдает материал в большой спешке, но его высший профессионализм не только в том, чтобы выдержать дедлайн, но и в том, чтобы к этому дедлайну его текст представлял стройную систему, в которой есть место и эксклюзивному факту, и объективной оптике, и нескучному изложению.



И все равно, даже выполняя все эти гласные и негласные правила журналистики, корреспонденты «Реального времени» каждый день рискуют попасть в ситуации, подобные той, когда Дарья Турцева вдруг оказалась буквально в заложниках, или той, когда Тимур Рахматуллин задавал неудобные вопросы муфтию Талгату Таджуддину, не щадя, в прямом смысле слова, живота своего. Или выслушивают от «випов» доверительные рекомендации в духе «не надо больше об этом писать». О практически еженедельных угрозах судиться или о приставаниях к журналисткам мы уже даже не вспоминаем. Впрочем, и журналисты могут за себя постоять — одна из наших коллег в зале суда отстояла свою камеру в неравной физической борьбе с одним из героев судебного заседания и после этого заставила его извиниться, а перед той же Дарьей Турцевой год назад был вынужден извиняться Алексей Навальный.

Но в эти 3 года «Реальное время» делало не только медийный продукт. Нам изначально было важно, помимо отработки информационных поводов, наполнить газету смыслом. Именно поэтому с первых дней работы редакции мы создали аналитический департамент и, кроме того, постоянно собирали нашу аудиторию оффлайн — в формате конференций, «открытых лекций», наконец, в новом формате отраслевых обучающих бизнес-форумов. Спойлер: ивентов станет еще больше.

«Реальное время» «зашло» на очень плотный рынок деловых СМИ Татарстана 3 года назад. Далеко не все верили в долговечность этого проекта, и у нас был только один выход — доказывать свою нужность людям. На наш взгляд, мы ее доказали. Например, татарстанским дольщикам и участникам жилищных программ известно, что всю самую важную информацию по интересующей их теме они оперативно получат от «Реального времени». Наша газета первой спрогнозировала несколько громких отставок и осветила множество скрытых экономических явлений и кейсов. Бизнес-сообщество с большим интересом читает наш постоянно действующий деловой практикум от редакции выходного дня. «Реальное время» — единственное СМИ, которое вручает деловую премию для компаний ПФО. И единственное СМИ в Татарстане, которое достаточно глубоко отрабатывает поволжский «темник».

И все это — на фоне повседневной работы по актуальной экономической, политической, культурной и спортивной повестке. Символично, что эта работа позволила нам зафиксировать в свой день рождения очередной пик читательского интереса к газете — 87 тысяч уникальных посещений.

Именно эту работу отметили те, кто поздравляет нас ниже. Мы благодарны каждому из этих людей за искренние слова и за критику тоже. Друзей у газеты оказалось достаточно много, поэтому мы публикуем сегодня только часть поздравлений. Продолжение будет в воскресенье.

Тот факт, что среди «поздравителей» всего один министр и глава агентства, говорит, с нашей точки зрения, в нашу же пользу (впрочем, Иреку Файзуллину и Талие Минуллиной двойное спасибо, мы ценим вашу дружбу). Диванно-телеграмные аналитики, конечно же, отследят фамилии тех, кто «проигнорировал» наше трехлетие, и сделают далеко идущие выводы. Ну да бог с ними.

Собака лает, караван идет — в свой четвертый год.

Ильгиз Гилазов председатель Верховного суда Республики Татарстан Читаю регулярно, так же, как и остальные интернет-сайты. Одинаково заглядываю и к вам, и в «Бизнес-онлайн», и в «Вечернюю Казань» — наши издания, которые меня интересуют. Мне нравится ваше издание. Я не скажу, что оно избыточно оперативное, в хорошем смысле слова. Но ваше издание — оно более солиднее, спокойнее, я считаю, объективнее. За эти 3 года вы уже авторитет наработали как один из информационных брендов Татарстана. Поздравляю! Удачи вам и успехов!



Илшат Хайруллин генеральный директор АО «Эдельвейс Корпорейшн» Новостное интернет-издание «Реальное время» заслуженно пользуется популярностью в деловых кругах и находится в числе приоритетных. Постоянные поиски новых форматов и насыщения информационного поля позиционируют команду «Реального времени» как коллектив с креативным мышлением.

Лично я захожу на сайт «Реального времени» по два-три раза в день. Особенно мне, кроме новостной колонки, нравятся исторические публикации и аналитика. С удовлетворением могу отметить, что между нашими компаниями складываются не только деловые отношения. Наши команды сплотились во время реализации совместных проектов на основе глубокого взаимоуважения и взаимопонимания. За это время специалисты издания показали исключительно высокий профессионализм. Компания АО «Эдельвейс Корпорейшн» выражает благодарность и уверенность в продолжении сотрудничества.

Айрат Фаррахов депутат Государственной думы Российской Федерации Обязательно стараюсь давать комментарии на запросы «Реального времени», потому что постановка вопросов всегда очень интересная. Вы молодое издание, но за короткое время вам удалось собрать профессиональный коллектив, который дает потрясающие результаты. Огромное количество журналистов получает возможность творить, доносить свою позицию до читателей и нашу позицию до избирателей. Мне нравится читать вашу аналитику и кейсы, которые вы разбираете. Давая какие-то новости, вы меньше ставите на сенсационность, и это тоже дает вам преимущество.

Из того, что хотелось бы улучшить, это управление главной страницей вашего сайта. Думаю, что ее нужно сделать проще и информативнее. Чтобы было легче, когда заходишь на сайт несколько раз в день. Но это технические детали. Поздравляю с небольшим юбилеем. Вы уже не новорожденные, но у вас все по-прежнему впереди. За 3 года вам удалось занять очень четкую и правильную позицию, а это сложно на том конкурентном рынке, где вы работаете.

Рашид Сюняев астрофизик, академик РАН, директор Института астрофизики общества Макса Планка (Германия) Рад поздравить интернет-газету «Реальное время» с маленьким юбилеем. За прошедшие 3 года газета окрепла и обрела свой круг постоянных читателей, стала третьим по известности и влиянию электронным изданием Татарстана. Заглядываю в газету два-три раза в неделю. Это отличный способ узнать, чем и как живет республика. Мне нравится, что газета стала писать не только о новостях Татарстана, но и о важнейших событиях в России и во всем мире. Появились аналитические статьи о соседях по Поволжью, о том, как идут дела в городах, сравнимых с Казанью по населению и промышленному потенциалу, в Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, о жизни в соседних республиках и областях: Марий Эл, Чувашии, Мордовии, Ульяновской и Пензенской областях, где живет немало татар. Мне очень интересно читать статьи о природе, развитии, истории районов Татарстана, об истории небольших городов и старейших сел республики. Вызывает неподдельный интерес и серия коротких эссе о становлении Османской империи и о биографиях и характерах ее первых правителей. Часть аналитических статей нуждается в более тщательном редактировании и большем насыщении текста фактами и их анализом. У людей, для кого написаны эти очень полезные сами по себе и информативные статьи, часто нет времени читать столь длинные и временами явно «сырые» тексты. Прошедший год был очень трудным для Республики Татарстан. Запомнились дискуссии о судьбе татарского языка и разные взгляды на вопрос о его будущем и будущем народа. Произвело впечатление и то, что газете удалось удержать эти дискуссии в рамках приличий и взаимоуважения разных сторон, участвовавших в дискуссиях. Мне кажется важным, что в последнее время газета стала больше писать о Башкортостане, его достижениях и проблемах, публиковать материалы не только казанских, но и уфимских и башкирских авторов об истории Приуралья и Поволжья. Очень важно, чтобы население Татарстана знало об успехах и трудностях своих соседей, о решениях, которые находит соседняя республика в вопросах поддержки своей промышленности, сельского хозяйства, культуры, языков. Важен и вопрос о национальных отношениях в условиях, когда коренные народы (тюркские и угро-финские) составляют почти две трети населения республики. Хотелось бы, чтобы газета нашла место (и квалифицированных авторов) для статей о культурной жизни Казани, ее театрах, о проблемах вузов и научных учреждений республики. Прошу учесть, что это точка зрения человека, который живет вдали, но которого волнуют успехи и неудачи Республики Татарстан, настроения и уровень жизни живущих в ней людей. Думаю, что среди ваших читателей немало таких людей, как я. Главное, что все эти люди желают добра республике и успехов и процветания вашей газете.



Евгений Богачев президент БК УНИКС, экс-президент Национального банка Республики Татарстан, доктор экономических наук В «Реальном времени» читаю в первую очередь, конечно, новости спорта. Смотрю, что написали про УНИКС и другие казанские клубы, что нового в спортивном мире происходит. Недавно вот читал про Олимпийские игры в Корее. Наши спортсмены молодцы, достойно выступили, несмотря на то, что иногда встречались с предвзятым отношением. Обязательно просматриваю финансовую аналитику, новости о банках.

Мне нравится, что «Реальное время» соответствует своему названию в части освещения результатов игр. Я держу издание в закладках телефона и буквально уже через час после игры УНИКСа, читаю результаты матча. Хотелось бы, чтобы так и продолжалось, когда команда выигрывает, а когда проигрывает, то не надо. Шучу, конечно. Три года — это уже большой срок для издания. Когда-то вы начинали только с бизнес- и финансовой аналитики, сейчас уже освещаете все сферы жизни. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, пусть ваша редакция пополняется новыми талантливыми журналистами, новыми идеями, пусть ваш слог всегда будет острым и точным.

Ильшат Гафуров ректор Казанского (Приволжского) федерального университета, председатель совета ректоров вузов РТ Я читаю и ваши статьи, и комментарии к ним и делаю выводы. Вы знаете, в основном тексты «Реального времени» соответствуют действительности, но вот комментарии иногда уводят от основной темы содержания самой статьи и переключают внимание. Если это умышленно делается, это не есть хорошо. Если неумышленно, тогда это надо поправить. В любом случае редакция же имеет право модерировать все эти комментарии. С этим связаны и отказы многих людей давать интервью, особенно электронным изданиям. В целом тематика ваших материалов актуальна. Вы достаточно быстро реагируете на все события: и хорошие, и плохие, которые происходят — это нас радует. Удачи вам.



Талгат Абдуллин исполнительный директор некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан», депутат Госсовета РТ Поздравляю коллектив интернет-газеты «Реальное время» с трехлетием. За столь небольшой срок она плодотворно развивается, надежно завоевывает нишу в медиапространстве, опережая по своевременности, оперативности, глубине и корректности подачи информации некоторые другие издания. За такой короткий срок мало, кто может достичь такого влияния. Дальше — все впереди. Желаю всегда иметь острый взгляд на события, замечать в обществе наиболее актуальное и формировать здоровую, деловую обстановку, а коллективу здоровья, удачи и финансового благополучия!



Айрат Нурутдинов помощник президента Республики Татарстан Пользуясь случаем, хочу поздравить интернет-издание «Реальное время» с днем рождения! «Реальное время» для меня является одним из источников информации наряду с несколькими другими информационными каналами. Мне импонирует глубина в изучении описываемых вопросов и профессиональный подход издания. Особенно я хотел бы отметить детальный подход в части анализа ситуации на рынке недвижимости Татарстана. В работе издания мне нравится независимый взгляд и расстановка акцентов. Хотелось бы отметить, что в целом в интернет-изданиях мне не хватает глубокого статистического анализа основных трендов, представленных в сочетании с качественной инфографикой. Думаю, что «Реальное время» могло бы занять эту нишу. Кроме того, в современной журналистике все чаще встречается такое понятие, как постправда. Это широкая и слишком свободная интерпретация фактов, которая приводит к формированию аморфной картины происходящего. Думаю, что такие издания, как «Реальное время», успешно противостоят этим трендам и являются маяками в бурлящем информационном море Татарстана.



Талия Минуллина руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан В «Реальном времени» читаю интересные статьи, которые отбирает моя пресс-служба. Считаю, что в издании работают достаточно грамотные журналисты, которых сейчас мало в принципе на этом рынке. Запомнилось, что вы делали электронную рассылку с новостями для чиновников еженедельно. Это интересный формат. Другие издания такого себе не позволяют, а зря. Желаю продолжать разбираться в вопросах и в делах глубоко, использовать достоверные источники. Постоянно расти, будучи солидным изданием с солидной аудиторией. Потенциал у вас большой.



Олеся Балтусова помощник президента Республики Татарстан Я регулярно читаю интервью в «Реальном времени» и аналитические статьи. В освещении событий, касающихся сохранения и защиты архитектурного наследия, подход у издания достаточно объективный. Видно, что редакция старается не руководствоваться эмоциями, а привлекать к комментированию этих вопросов экспертов, которые действительно разбираются в теме. Было бы хорошо, если бы тексты о развитии территорий, наследии и архитектуре, не выходили от случая к случаю, а стали постоянным блоком в издании. Поскольку этим вопросам в Татарстане уделяется большое внимание на уровне государства и общественных объединений, это было бы логично.



Камиль Самигуллин муфтий Татарстана Уважаемая редакция газеты «Реальное время»! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху! Искренне поздравляю вас с достижением трехлетнего рубежа своей деятельности! За небольшой промежуток времени своего существования, интернет-газете «Реальное время» удалось из начинающего игрока на информационном поле Татарстан перерасти в одно из самых известных интернет-ресурсов в нашей республике. Радует, что изданию удается утвердиться на позиции альтернативного источника информации и тем самым создавать повестку дня общественно-политической жизни нашего региона. Оперативное, надежное, объективное, актуальное, фактурное — это все о «Реальном времени», которое по праву признается авторитетным экспертом в области развития интернет-медиа. Ваши читатели, среди которых немало и представителей мусульманской уммы, всегда находят на страницах газеты глубокую и разнообразную информацию по самым животрепещущим проблемам развития современного ислама в России и Татарстане. Надеюсь, что и в дальнейшем ваша газета сохранит живой интерес к этой тематике и станет своеобразным минбаром для воспитания своих читателей гражданами с активной жизненной позицией, патриотами своей страны, республики и нации. В этом смысле у муфтията и редакции одни цели. Пользуясь случаем, также благодарю вас за возможность выступать на вашей площадке мне и моим коллегам — известным и авторитетным богословам и религиоведам с собственной точкой зрения на процессы, происходящие в среде татарстанской уммы. Позвольте пожелать, чтобы доброе отношение «Реального времени» к нашим единоверцам оставалось неизменным и способствовало дальнейшему укреплению добрососедских отношений между конфессиями и народами нашей республики. Пусть Всевышний примет все ваши старания в этом деле, воздаст вам благом и ниспошлет вам вдохновения, терпения и здоровья на нелегком журналистском поприще, а вашим семьям взаимопонимания и благополучия!



Оскар Прокопьев председатель правления КБЭР «Банк Казани» Читаю интернет-газету «Реальное время» наравне с федеральными информационными ресурсами. Мне импонирует ваш стиль работы — взвешенная и многогранная подача фактов, привлечение экспертов, преобладание скрупулезно уточненных материалов над сомнительными сенсациями. Читаю ваши аналитические статьи каждый день, мне важно своевременно получать полную картину дня из проверенных источников. Специалисты «Банка Казани» охотно принимают участие во всех круглых столах «Реального времени», посвященных банковской тематике. Это отличная площадка для профессионалов, помогающая детально разобраться в финансовых процессах и поделиться своими взглядами на происходящее.



Всеволод Чаплин протоиерей, настоятель московского храма Феодора Студита у Никитских ворот Редакция «Реального времени» держит себя достаточно независимо, и в то же время с доброжелательностью поднимает существующие проблемы. Не теряет внимания к ключевым темам жизни страны и мира. Не первый год пишу колонки для издания на самые разные темы — от экономики до культуры, от жизни республики до глобальных процессов. Немало людей читают эти тексты не только на сайте «Реального времени», но и в соцсетях, включая англоязычные, например, Medium.com. Такой обмен информацией сегодня очень важен — уходят традиционные СМИ, но никуда не уходим мы с вами. Наоборот, во многом, благодаря вашему сайту, Казань становится заметным узлом циркуляции идей и новостей по всему миру.



Александр Славутский директор — художественный руководитель Большого академического драматического театра им. В.И. Качалова В «Реальном времени» читаю многие материалы, нравится оперативность и объективность освещения проблем. Конечно, большой интерес вызывают материалы о культуре. Хочу искренне пожелать коллективу газеты не скатываться в «желтизну». Сейчас очень просто вызвать интерес читателей, если опубликовать материал, например, с названием «Почему не умер Вася?». Написать объективную, интеллигентную аналитическую статью намного труднее. Пусть такие статьи вам всегда удаются. Речь не идет о том, что у вас не должно быть критических материалов – критика должна быть, но она нужна интеллигентная, доказательная и такая, чтобы не быть обидной. Главное, чтобы у критика были весомые аргументы и собственная позиция. Искренне вам этого желаю!



Регина Гайнуллина территориальный директор ПАО «Банк УРАЛСИБ» в Республике Татарстан Современные СМИ не только транслируют важные события, но и формируют картину мира читателя, создают тренды, позволяют изучить факты и самые различные мнения. Поэтому для меня материалы «Реального времени» — отличная возможность быть в курсе важных новостей республики и страны. В моем плотном графике не так много свободного времени, но если находится минутка-другая, то я изучаю события дня через анонсы в вашем telegram-канале. Это очень удобно. Мне также нравятся качественные обзоры рынков и редакционные интервью с интересными персонами. Поздравляю редакцию с приятной датой и искренне желаю вам стабильного роста аудитории и новых ярких проектов!



Валентина Сахабеева директор Департамента торговых центров UD Group «Реальное время» читаю и, по-моему мнению, издание в числе самых востребованных СМИ в Татарстане, дающее свою независимую точку зрения на все происходящее.

Среди публикаций мне интересно читать аналитические материалы и актуальные материалы «на злобу дня», чтобы быть в курсе всех событий. Я периодически слежу за «индексами цен» и за рубрикой «мероприятия», где отслеживаю для себя интересные форумы и конференции всероссийского и международного масштаба. Желаю коллективу издания «острых перьев» и сенсационных журналистских открытий, основанных на объективных и взвешенных фактах, и, конечно же, постоянного роста числа читателей. Спасибо за то, что держите всех в тонусе и не даете расслабляться, в том числе и нам».

Алексей Сафонов футбольный агент Читаю все материалы о спорте. Нравится, что не прогибаетесь ни под кого и выражаете свое мнение на события. Рад, что дали колонку и возможность выражать свою точку зрения на футбольные события. Желаю здоровья и благополучия, хороших текстов и интересных собеседников и увеличения аудитории ваших читателей



Раил Якупов генеральный директор ХК «Нефтехимик» Я читаю в «Реальном времени» аналитику относительно экономики, деятельности властных структур, спортивный раздел, новости. Практически все.

Нравится то, что «РВ» во всем старается найти такие темы, которые не исследованы другими интернет-изданиями, являющимися конкурентами, то есть не повторяет других. Этим «РВ» и привлекает. Нравится, что у «РВ» есть свое «лицо» в оформлении и подаче материалов. Не гонится за «жареными» фактами и голыми сенсациями. Запомнился цикл материалов о казанской истории, уроки татарского, «Наши за границей» и многое другое Желаю вам побольше писать о крупных городах Татарстана, не ограничиваться только столицей, иметь свою коррсеть в регионах республики. В разделе «Спорт» неплохо было бы создать возможность сортировать новости и аналитику по видам спорта.

Шамиль Валеев региональный директор ИА «Медиакорсеть» (Уфа) От души поздравляю «Реальное время» с первым реальным юбилеем — в изменяющемся мире медиа это большой срок — мало какие проекты в интернет-медиа могут похвастаться, что справили свое трехлетие. Мы, конечно, конкуренты в борьбе и за татарстанскую и за башкортостанскую аудиторию, но я с удовольствием принимаю вызовы «РВ», особенно, когда вы залезаете на нашу, башкирскую поляну. Из всех материалов больше всего хлопот нам доставил текст про дачки башкирских начальников прошлого, которые под шумок 450-летия Башкирии облюбовали себе в частное владение прекрасный берег реки Уфа за Лимонарием и живут там в санаторных условиях. Это был откровенный вызов — мне лично влетело от руководства холдинга «ФёстМедиаИнвест» за то, что не мы первые про это написали. Поэтому материал ооочень не понравился. Наша конкуренция — она из тех, что заставляют расти над собой, подгоняя друг друга, көннәшеп, ярышып — это то самое чувство «у соседа ворота всегда выше», которое является главным стимулом развития наших республик. Я желаю творческому коллективу Реального иҗада и илhама, а Тому, Кто За Ним Стоит — долголетия и крепкого здоровья на радость двум братским народам.