Зеленая папка Минниханова
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На днях президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому были внесены изменения в некоторые антикоррупционные акты. В перечень лиц, расходы которых будет контролировать лично президент, попали муниципальные служащие и главы районов Татарстана, а также их супруги и несовершеннолетние дети. Всю эту информацию по главам будет рассматривать комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан.
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