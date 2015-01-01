Зеленая папка Минниханова

На днях президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому были внесены изменения в некоторые антикоррупционные акты. В перечень лиц, расходы которых будет контролировать лично президент, попали муниципальные служащие и главы районов Татарстана, а также их супруги и несовершеннолетние дети. Всю эту информацию по главам будет рассматривать комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан.