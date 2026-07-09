В Татарстане час работы охранного поста в детских лагерях оценили в 230 рублей

При наличии дополнительного финансирования размер норматива может быть увеличен

Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана утвердил норматив стоимости услуг по обеспечению антитеррористической защищенности детских оздоровительных учреждений.

Согласно документу, стоимость одного поста охраны в детских оздоровительных учреждениях установлена в размере 230 рублей в час. Норматив распространяется на организации первой, второй, третьей и четвертой категорий опасности при круглосуточном режиме работы.

Документ предусматривает наличие одного поста охраны на учреждение. Количество объектов, подлежащих охране, и период работы постов будет определять Министерство по делам молодежи Татарстана.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При наличии дополнительного финансирования размер норматива может быть увеличен. Муниципальным органам власти рекомендовано учитывать установленную стоимость при проведении закупок охранных услуг.

Напомним, что на системы контроля доступа для четырех школ Казани направят более 1,6 млн рублей. Речь идет о школе №69 в Приволжском районе, лицее №78 «Фарватер», гимназии №94 и Русско-татарской школе №129.

Наталья Жирнова