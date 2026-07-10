Минпросвещения определило для детей время использования гаджетов
Рекомендуемое время в день составляет от 20 минут до 2 часов в зависимости от возраста
Минпросвещения установило нормы использования гаджетов для детей разных возрастов. Нормы разработаны для снижения вреда здоровью и рисков для развития детей.
Рекомендуемое время в день:
- 2—3 года — не более 20 минут;
- 3—7 лет — 1 час;
- 7—11 лет — 1,5 часа;
- 11—16 лет — 2 часа.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения официально отменило домашние задания для учащихся первых классов.
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