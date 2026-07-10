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Минпросвещения определило для детей время использования гаджетов

09:10, 10.07.2026

Рекомендуемое время в день составляет от 20 минут до 2 часов в зависимости от возраста

Минпросвещения определило для детей время использования гаджетов
Фото: Мария Зверева

Минпросвещения установило нормы использования гаджетов для детей разных возрастов. Нормы разработаны для снижения вреда здоровью и рисков для развития детей.

Рекомендуемое время в день:

  • 2—3 года — не более 20 минут;
  • 3—7 лет — 1 час;
  • 7—11 лет — 1,5 часа;
  • 11—16 лет — 2 часа.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения официально отменило домашние задания для учащихся первых классов.

Вадим Вазхрушев

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