Россия ожидает реакции ОЗХО на данные о применении химического оружия Украиной

Ранее Россия сообщала ОЗХО о случаях подрыва емкостей с токсичными химикатами, включая аммиак и различные кислоты

Россия ожидает реакции от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на переданные данные о предполагаемом применении украинскими военными токсичных веществ. Об этом заявил постпред РФ при организации Владимир Тарабрин на заседании Исполнительного совета ОЗХО, передает ТАСС.

По его словам, Москва предоставила организации информацию о возможных нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия. В частности, речь идет об обнаружении на позициях ВСУ в ДНР дымовых гранат с хлорпикрином, а также об использовании беспилотников с боеприпасами, содержащими это вещество.

Тарабрин также заявил, что ранее Россия сообщала ОЗХО о случаях подрыва емкостей с токсичными химикатами, включая аммиак и различные кислоты, что, по его словам, создавало угрозу для людей и животных.

Ранее Совет безопасности России сделал ряд заявлений, касающихся ситуации вокруг Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и сирийского химического досье. В ведомстве утверждают, что США и их союзники продолжают целенаправленно использовать ОЗХО как инструмент реализации своих геополитических интересов и задач.

Наталья Жирнова