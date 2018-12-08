Лидеры года: в Казани прошла премия «Реальный рейтинг»

Деловую награду получили 10 лучших компаний Поволжья

7 декабря в «Мираже» состоялось ежегодное вручение деловой премии «Реальный рейтинг». Обладателями награды стали компании из Татарстана, Самары, Чувашии, Нижегородской области и Перми. Лонг-лист из 100 лучших предприятий ПФО в 10 отраслях экономики определяли с помощью собственной методики издания при участии ведущих российских экспертов. Подробности в репортаже «Реального времени».

«Цифры — основа основ»

Вчера в казанском «Мираже» собрались самые успешные бизнесмены Поволжья. Повод весомый для сообщества — лучших из лучших наградили премией «Реальный рейтинг».

«Реальный рейтинг» — ежегодная деловая премия, которую организует интернет-газета «Реальное время». Претендентами на нее являются компании, зарегистрированные в ПФО и действующие на данный момент. Награда вручается руководителям и собственникам бизнеса за отраслевые достижения. Однако, в отличие от других мероприятий подобного рода, деловая премия «Реальный рейтинг» уникальна.

В основе награждения лежит исследование целого ряда финансовых показателей более 1 000 поволжских компаний. Чтобы выбор лидеров не зависел от личных пристрастий и громких имен, организаторы отказались от традиционного голосования. Аналитический отдел «Реального времени» оценивает публичную информацию о размере активов, объеме выручки от продаж (минус НДС, акцизы и другие обязательные платежи), о чистой прибыли, объемах выплаченных налогов и рентабельности. У банков оценивается также уставный фонд, кредитный портфель, доля ссудной задолженности и другие специальные показатели. Вместе с аналитическим отделом над оценкой работают приглашенные федеральные и региональные эксперты.

Важная деталь — компании, которые не предоставляют отчетность хотя бы за один квартал прошедшего года, в выборку не попадают. Информация о положении дел в компаниях берется из открытых источников: данных Росстата и «Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) агентства «Интерфакс».



— Интернет-газета «Реальное время» за основу развития всегда брала журналистику фактов. Мы четыре года работаем на рынке Татарстана, а этот год — еще и на рынке ПФО. Поэтому для нас всегда было важно анализировать не просто тенденции, а смотреть на цифры. Это основа основ. Именно поэтому и родился такой рейтинг, — рассказала о премии директор медиакомпании «Реальное время» Анна Саушина.

Татарстан разделил лидерство с Самарой

В этом году «Реальный рейтинг» прошел второй раз. Как и в предыдущий раз, премию вручали в 10 номинациях. Все они носят отраслевую направленность: IT-сектор, автодилеры, банковский сектор, пищевая промышленность, продуктовый ретейл, розничная торговля, строительство, телекоммуникация и связь, транспортная промышленность и фармакологическая промышленность.

По результатам подсчета наибольшего количества наград удостоились Татарстан и Самара. У каждого из регионов по три награды. Заметим, в прошлом году Татарстану досталось на одну награду больше.

На этот раз в номинации «Банковский сектор» первое место занял крупнейший из татарстанских банков — Ак Барс Банк. В «Розничной торговле» самой продуктивной стала «Агава», больше 26 лет развивающая торговую сеть «Мегастрой»; в «Продуктовом ретейле» — «УРС-Торговый дом». В структуру последней входят шесть обособленных торговых предприятий, 45 торговых предприятий, торгово-развлекательный центр «Панорама» и другие бизнес-проекты.

— Для меня победа стала неожиданной и приятной. Будем и дальше совершенствовать свою работу. Для нашей компании главные итоги 2018 года – организация достойного обслуживания в торговых центрах. В этом заключается работа наших магазинов, сотрудников. Мы рады, что заслужили награду в «Реальном рейтинге», — поделился радостными эмоциями директор ООО «УРС-торговый Дом» Марат Камалов.

Самарские компании стали лидерами в «Фармакологической промышленности», «Телекоммуникации и связи» и «Строительстве жилых зданий». В номинациях одержали победу «Озон» (производит генерики), «АИСТ» (входит в группу компаний «Ростелеком») и «Кошелев-проект Самара» (одна из крупнейших многопрофильных строительных компаний России).

— Отрадно, что региональная, не очень большая компания, но которая стремится к хорошим результатам, получила эту награду. Остальные компании, которые участвовали в этой номинации, значительно больше, сильнее, но отметили именно «АИСТ». И я за них очень рад, — отметил директор «Ростелекома» в Татарстане Андрей Юдов.

В двух номинациях премию взяли компании из Чувашии: республика преуспела в «IT-секторе» (статуэтка у «Кейсистемс» — ведущего российского разработчика автоматизированных информационных систем) и в «Пищевой промышленности» (награда досталась всем известной российской кондитерской фабрике «Акконд»).

В Нижегородскую область уехала премия в номинации «Автодилеры», ее получила компания «Луидор». Компания работает в 11 субъектах Российской Федерации, в ее собственности 18 автоцентров ГАЗ, 17 станций технического обслуживания, два завода по производству и доработке автомобилей, а также 21 центр по выкупу и продаже автомобилей с пробегом.

Победа досталась и Перми — компания «Редуктор-ПМ» (входит в холдинг «Вертолеты России») признана лучшей в номинации «Транспортная промышленность».

Сложный, но продуктивный год

Ведущие вечера — известный медиаменеджер Светлана Спирина и молодой бизнесмен Булат Ганиев — задали тон вечеру: торжественный и теплый. В зале царила праздничная атмосфера — вокруг улыбающиеся лица и хорошее настроение.

В перерывах между вручением наград выступала кавер-группа, исполняющая легкую музыку. Специальной частью программы был аукцион, организованный генеральным партнером премии электронной торговой площадкой ONLINECONTRACT совместно с благотворительным фондом «День Добрых Дел».

— Такие мероприятия помогают собрать в одно время и в одном месте лидеров из разных отраслей. Это дорогого стоит. Большое спасибо «Реальному времени», это достойно уважения! – поблагодарил со сцены организаторов премии генеральный директор ЭТП ONLINECONTRACT Александр Гуров.





В числе гостей была и Алиса Тулынина — победительница конкурса Mrs Globe. Она награждала одного из призеров номинации.

— Одна из самых главных мечт в этом году у меня сбылась — я победила в конкурсе «Миссис земной шар». Развивается моя авторская студия, растет моя команда, и мы дарим много красоты женщинам, — рассказала о своих результатах Тулынина.

Подводя итоги года, представители бизнес-сообщества были едины во мнении, что уходящий год был сложным, но от этого не менее интересным.

— Как принято говорить в новогодних обращениях, год был непростым, — охарактеризовал 2018-й генеральный директор «Финам» Владислав Кочетков. — Понятно, что реальные доходы населения снижаются, растет налоговая нагрузка, есть сложности с инвестициями, тем не менее эффективные компании в этих условиях нормально выживают, адаптируются, развиваются. Именно в такие сложные годы рынок очищается, остаются те игроки, которые создали эффективную бизнес-модель и могут работать в любой экономической действительности, — добавил эксперт.

При этом Владислав Кочетков отметил, что рейтинг «Реального времени» помогает выявить действительных лидеров рынка и тех, кто этих лидеров догоняет. «Традиционно наши рынки достаточно закрытые. И потребители, и сами компании далеко не всегда могут корректно представить свое место. Рейтинг — своего рода карта рынка. Это полная аналитическая картина. Тем более что она делается по правильной методологии. На мой взгляд, очень хорошая вещь», — оценил предназначение премии аналитик.

С Владиславом Кочетковым солидарен директор филиала «Мегафон» в Татарстане Дмитрий Кузнецов:

— Год для отрасли был неоднозначным, но плюсовым. В мобильном бизнесе, в телекоме намечается тенденция к росту. Поэтому мы уверены, что год закончим хорошо, — рассказал спикер. Он также высоко оценил роль «Реального рейтинга» для делового сообщества: — Все мы должны на что-то ориентироваться. Такое подведение итогов говорит нам, как мы отработали год во всех сферах экономики. Рейтинг дает нам ориентиры, куда мы идем, и в правильном ли направлении движемся, — заметил глава «Мегафона» в РТ.

— Сегодня нельзя без рейтингов, они отражают высокую динамику развития всех направлений в России и Татарстане. Я считаю, что все мероприятия, которые проходят в этом направлении, актуальны, — поддержал Кузнецова директор сети «Глобус маркет» Рустам Хуснияров.

Высокую оценку получил «Реальный рейтинг» и от партнеров мероприятия. «Это очень хорошая премия», — сказал председатель совета директоров компании «Квартимолл» Андрей Матвеев, пообещав в будущем «анализировать и давать оценки» участникам следующих рейтингов.

Создатели «Реального рейтинга» постарались охватить максимальное количество разных отраслей. Победители в номинациях — лидеры в своей области и имеют солидную репутацию среди бизнесменов.

— Эти награды и общее число номинантов — залог того, что экономика ПФО развивается достойными темпами, — такими словами завершили церемонию вручения ведущие вечера.

Торжественные речи, пожелания успешного развития и достижения амбициозных задач плавно перетекли в неофициальную часть вечера, когда гости могли пообщаться друг с другом в дружеской обстановке.

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Ильфан Губайдуллин заместитель председателя правления ПАО «Ак Барс» Банк Премия «Реальный рейтинг» уже стала доброй традицией для бизнес-сообщества. Очень приятно, что наш труд так высоко ценится. Это важно. Кроме того, всегда лишний раз приятно встретиться с коллегами, пообщаться, порадоваться их результатам. Особенно в преддверии Нового Года. Совершенно точно, «Реальному времени» нужно продолжать в том же духе!



Юрий Левин член совета директоров, зампредправления «Кошелев-банк» К рейтингам отношусь положительно. Безусловно, они являются прекрасным стимулом для работы предприятий, бизнесменов. Приглашение на «Реальный рейтинг» стало для нашей компании неожиданностью. Мы привыкли участвовать в рейтингах, которые проходят в регионах нашего присутствия. Это Москва, Ульяновск, Саранск, Самара, ближнее Подмосковье. Рейтинг на уровне Приволжского регионального округа для нас в новинку. Приятно приехать в Казань, потому что я влюблен в этот город. У столицы Татарстана есть чему поучиться.

Как правило, все рейтинги проходят в конце года и настроение у всех уже предновогоднее. Сам факт того, что мы номинированы, уже свидетельствует о том, что нас здесь знают. Несмотря на то, что происходит сейчас в экономике, в нашей компании все хорошо. Мы продолжаем заниматься любимым делом. Хотелось бы пожелать и себе, и другим участникам «Реального рейтинга» успехов и движения вверх!

Светлана Барсукова генеральный директор АО «Агросила» Такие рейтинги очень важны для любого производителя, который действительно хочет добиться на рынке положения и успеха. Если тебя оценивают независимые эксперты, ты можешь судить о том, что эта оценка объективна и отражает действительность. Подобные мероприятия позволяют двигаться вперед, потому что хочется добиваться новых высот.



Марат Сабиров директор казанского филиала «Фридом Финанс» Мы очень доверяем рейтингам и в том числе «Реальному рейтингу», потому что не первый год уже работаем с «Реальным временем». Нам нравится беспристрастность выбора участников номинаций, мы видим, что те, кто становится лауреатом, у нас на слуху, они заметны и мы пользуемся их услугами, смотрим за ними и считаем, что оценка действительно объективная.



Андрей Луньков руководитель Волго-Камского региона ООО «Озон» Подобные мероприятия очень важны. Они дают возможность всеобъемлюще оценить труд компании на экспертном уровне и получить признание на рынке. Мы очень благодарны «Реальному времени» за признание нашего труда!



Валерий Разумов генеральный директор «Агава» Самый правильный рейтинг — это финансовый, который составляют из открытых сведений о публичной компании. Таким рейтингам можно доверять. В остальных есть доля субъективности. В «Реальном рейтинге» мы участвуем первый раз, это для нас в диковинку.



Юрий Теплов коммерческий директор «Луидор-Казань» Больше всего такие встречи полезны для поиска новых партнеров, выстраивания знакомств. Плюс всегда интересно посмотреть на результаты своих соседей по рынку, увидеть, как они развиваются. Хорошо, что благодаря «Реальному времени» у бизнеса есть такая возможность.



Сергей Абдалов руководитель ГК «АВТО-ТРЕЙД» Мы уже второй год номинированы на премию «Реальный рейтинг». В этом году группа компания «ТрансТехСервис» победила в номинации «Лучший автохолдинг России» в реализации автомобилей с пробегом. Признание приятно, но основная задача нашей компании, приоритет — повышение экономической эффективности. Предварительные итоги 2018 года — положительные. Плановые показатели компании достигнуты, а это самое главное.