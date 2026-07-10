Сидел ни за что 11 месяцев: суды двух инстанций оправдали чиновника «Главтатдортранса»

Обвинение куратору недостроенного подземного перехода на Мавлютова сочли несостоятельным две инстанции

Фото: Реальное время

Полностью оправданным и несудимым вышел сегодня из Верховного суда Татарстана нерядовой сотрудник «Главтатдортранса». Алексея Осипова обвиняли в превышении полномочий с приемкой работ по недострою на улице Мавлютова, но и суд Казани, и апелляционная инстанция пришли к выводу: он не виновен в удорожании стоимости стройки подземного перехода, на которую не хватило выделенных из бюджета 88 млн рублей. О том, как прокуратура пыталась вернуть Осипова на скамью подсудимых, защита указывала на перевыполнение работ, а мэрия возложила вину на подрядчика, — в репортаже «Реального времени».

Комментировать свое дело до заседания Алексей Осипов наотрез отказался. Не поменял он свою позицию и после того, как услышал вердикт апелляционной тройки: «Оставить оправдательный приговор без изменения». Супруга невиновного не удержалась от объятий прямо в зале суда.

Путь к оправданию не был простым, но все 11 месяцев СИЗО и позже, под домашним арестом, замначальника управления по строительству и ремонту мостовых сооружений ГКУ «Главтатдортранс» не поменял свою позицию.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Я не совершал никаких преступлений, а лишь добросовестно исполнял свою работу инженера по сохранению и постройке государственного объекта, — выступил Алексей Осипов сегодня в Верховном суде республики. — Считаю оправдательный приговор Вахитовского суда Казани абсолютно законным, обоснованным и справедливым. В ходе процесса суд разобрался во все технических и финансовых деталях дела, подтвердив мою полную невиновность и отсутствие какого-либо ущерба.

Напомним, на старте следствия Осипова обвинили в афере. В сентябре 2024-го суд отправил его в СИЗО по ходатайству Главного следственного управления МВД Татарстана, где вслед за прокуратурой усмотрели состав мошенничества в истории с затянувшимся строительством подземного перехода на улице Мавлютова. Тогда сообщалось — акты о выполнении подрядчиком ООО «Мосты Республики Татарстан» работ по контракту на 88 млн рублей были подписаны заказчиком, «Главтатдортрансом», еще в июле 2022-го, все деньги освоены, но с виду готовый объект был закрыт и не пригоден к эксплуатации, более того, подвергался затоплениям, потому что на обустройство ливневой канализации и иных коммуникаций для перехода средств у строителей просто не хватило.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Осипова вместе с некими неустановленными лицами заподозрили в хищении средств контракта. Впрочем, других фигурантов в деле так и не появилось, а квалификация поменялась. От версии хищения следователи отказались и в апреле 2025-го отправили чиновника под суд по обвинению в превышении полномочий с причинением тяжких последствий в виде ущерба бюджету (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). На тот момент Осипов еще находился под стражей. Меру пресечения ему смягчили уже в ходе рассмотрения дела — через 11 месяцев после ареста.

7 апреля 2026-го судья Наиль Камалетдинов, который в свое время сажал главу «Татфондбанка», разбирался в деле об убийстве гендиректора казанского «Водоканала» и выносил приговор экс-главе Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана, оправдал Алексея Осипова за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию. Как отмечают некоторые источники, ранее в биографии этого судьи разгромных оправданий не было.

Еще на старте расследования, в сентябре 2024-го Осипов объяснял — на достройку перехода на Мавлютова требуется еще 88 млн рублей. Изначально смета предусматривала частичное перекрытие оживленной магистрали на время строительства, однако уже после начала работ представители МЧС и МВД отказались давать добро на временное сужение проезжей части (с перекрытием двух полос сначала в одну сторону, а затем в другую), посчитав, что это может повлечь сложности для оперативных служб при подъезде к больнице, школе и многоквартирным домам в случае ЧП. И стоимость строительства стала резко повышаться: сначала потребовалась прокладка объездной дороги, затем выяснилось — в зоне этого объезда имеются подземные коммуникации и необходима их перекладка. Как отмечал один из источников, речь, в частности, шла о газопроводе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сторона обвинения, просившая в прениях назначить подсудимому реальный срок, с приговором не согласилась и внесла апелляционное представление. Сегодня представитель прокуратуры РТ Гузял Хабибуллина просила приговор отменить и вернуть дело на пересмотр.

Адвокат оправданного Тахир Мансуров в прениях сослался на три тезиса, опровергающих версию обвинения: отсутствие ущерба, выполнение работ по новому проекту, одобренному новой экспертизой, и отсутствие связи между недостроенным ввиду отсутствия финансов переходом и ДТП с реальными виновниками на регулируемых светофорами перекрестках.

Так, защитник сообщил: суд первой инстанции четко установил — подрядчик фактически выполнил работы на 110 млн рублей, хотя по контракту было оплачено около 89 миллионов.

Адвокат Тахир Мансуров. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Государство не потеряло, а приобрело работы по конструкциям на 20 млн дороже, и к качеству вопросов не было. В суде [первой инстанции] подрядчика спрашивали: «Вы достраиваете или перестраиваете?» Ответ был однозначный: «Мы достраиваем, ничего не переделываем», — напомнил защитник.

Второй аргумент в пользу оправдания, со слов Мансурова, — это «новая проектная документация, которая прошла через госэкспертизу», при этом прежняя документация была аннулирована, то есть требовать исполнения именно по ней Осипов не мог.

Комментируя версию обвинения о тяжких последствиях ввиду роста количества ДТП на участке, Мансуров заявил — на деле такая причинно-следственная связь отсутствует, и сослался на протокол судебного допроса сотрудника ГАИ: «Он однозначно ответил, все перечисленные ДТП произошли по вине участников дорожного движения и на регулируемых светофорами перекрестках, а не в зоне перехода. У каждого ДТП есть виновники».

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Дополнительные и основные работы по возведению подземной коробки были выполнены, но без коммуникаций и эксплуатации она простояла более трех лет. Найти деньги на оснащение объекта ливневкой, насосами, электрооборудованием и другими коммуникациями удалось лишь в 2025 году.

Любопытно, что городские власти считают виновником случившегося вовсе не представителя заказчика. «Мы, наконец-то, закрыли свой долг по подземному переходу на улице Мавлютова, где подрядчик нас подвел», — комментировал долгожданную достройку в прошлом ноябре мэр Казани Ильсур Метшин. Стоимость дополнительных работ он не озвучивал.

Ирина Плотникова