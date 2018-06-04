«Реальное время» — в топ-20 «Медиалогии»

В апреле наша газета снова улучшила свои позиции в списке самых цитируемых российских онлайн-изданий

Фото: Олег Тихонов

«Реальное время» взяло новую высоту. Месяц назад компания «Медиалогия», мониторящая российские СМИ, зафиксировала 25-ю позицию (67,02 пункта) нашей газеты в списке самых цитируемых изданий марта. Тогда это стало нашим рекордом, и вот, спустя месяц, этот рекорд снова обновлен — «Реальное время» уже 19-е по индексу цитируемости (104,90 пункта) с небольшим отставанием от Thebell.io. Позади нас на этот раз оказались Kommersant.ru, Vesti.ru, Argumenti.ru, Newsru.com и другие издания с именем, давно присутствующие на медиарынке.

Афорист Радик Миннахметов



Напомним, в марте нам здорово «помог» депутат Госдумы РФ Фатих Сибагатуллин, в фирменном экспрессивном стиле окрестивший журналистов «слугами», а отдельных журналисток — представительницами даже не второй, а самой что ни на есть первой древнейшей профессии.

В апреле наша цитируемость была связана с менее скандальными, но не менее интересными поводами, прежде всего спортивными и околоспортивными. В начале месяца мы взяли интервью у генерального директора «Казань Арены» Радика Миннахметова. Этому разговору предшествовал довольно длительный безответный период критики стадиона со стороны российского журналистского и болельщицкого сообществ и, как следствие, со стороны и нашего издания. Критиковали его и за некондиционный газон, и за отсутствие стоянок, и за пристрастный досмотр журналистов, и по многим другим позициям. Отдадим должное Миннахметову — в конце концов он решил лично ответить на все вопросы и пригласил наших корреспондентов на объект, где в течение часа рассказывал об экономике арены.

Наибольший интерес СМИ вызвала оценка гендиректором перспектив ее окупаемости: «Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 миллионов долларов (по курсу 2013 года, — прим. ред.) объект будет приносить даже 1 миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет. <…> На сегодняшний день мы отрабатываем примерно половину бюджета».

Именно хлесткая фраза о стремящемся к бесконечности сроке окупаемости отечественных стадионов и разошлась по всему миру — интерес к ней коллег и читателей понятен, учитывая, что к чемпионату мира — 2018 Россия отстроила или реконструировала с десяток футбольных арен. Впрочем, интервью заслуживает того, чтобы прочитать его целиком, от начала и до конца.

Радик Миннахметов в конце концов решил лично ответить на все вопросы. Фото Максима Платонова

Через неделю в «Реальном времени» вышло другое интервью, связанное с футболом — на этот раз с новичком «Рубина», «русским де Брюйне» Вячеславом Подберезкиным. В нем игрок рассказывает о селекционной (и не только) «кухне» больших российских клубов — ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Краснодара», о своих отношениях с известными тренерами и футболистами. Интервью также разошлось на цитаты. Например, такие: «От нас [в «Рубине»] постоянно требуют играть в атаку. <…> Курбан Бекиевич старается ставить атакующий футбол, сам об этом говорит» и «Я, если честно, так и не понял до конца свои отношения с Шалимовым».

«Ночной таран» и «Белый-шум»

К сожалению, был в апреле и трагический инфоповод, также прогремевший на всю страну — речь о «ночном таране» на улице Волгоградской в Казани, в котором погиб сотрудник ДПС Юрий Матренин. «Реальное время» оперативно отработало этот инцидент новостями и статьями. Как и победную финальную серию хоккейного «Ак Барса» в Кубке Гагарина.

Наша газета разбиралась также с ситуацией вокруг выступления резидента Comedy Club Руслана Белого в Уфе, которое вызвало негодование башкирской общественности: шоумен неполиткорректно прошелся по Салавату Юлаеву, башкирскому языку и местным девушкам. Дошло до того, что участники бойцовской команды «Тархан» поехали за Белым в Ульяновск, где пообщались с его директором. Обо всем этом главный тренер «Тархана» Динар Акмурзин рассказал в интервью корреспонденту «Реального времени».

Участники бойцовской команды «Тархан» поехали за Белым в Ульяновск, об этом Динар Акмурзин рассказал в интервью корреспонденту «Реального времени». Фото vk.com/tarhanteam



Кроме того, вызвала интерес наша «доходная» серия — анализ деклараций о доходах за прошлый год, поданных, например, депутатами Госдумы РФ или главврачами республиканских больниц (все они собраны в сюжете «Декларации о доходах-2018»).

Вдохновленная очередным успехом, редакция «Реального времени» планирует и дальше плотно работать над посещаемостью своего сайта и цитируемостью своих материалов. Как любят повторять по такому поводу те же спортсмены, наша главная задача — стараться побеждать в каждом следующем матче (в нашем случае — каждый следующий день). И тогда результат придет.