Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов
Будет переменная облачность, местами кратковременный дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с. Температура составит от +21 до +26 градусов, в западных и южных районах — до +30 градусов.
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