«Казанский феномен» травмировал всех — и интеллигенцию, и бывших гопников»
Диджей и бывший группировщик Роберт Гараев — о том, какое знание о казанских молодежных бандах 80-х он несет в массы
Диджей, музыкант, гид Еврейского музея Роберт Гараев переехал в Москву 18 лет назад, но со временем понял, что его не отпускает тяжелый казанский опыт двухлетнего участия в молодежной группировке «Низы». Чтобы по-гештальтному «проговорить» его, он выступает с лекциями о «казанском феномене» в Москве (уже вторая состоялась в этот четверг в арт-пространстве «Авиатор») и планирует выступить на родине. Чем «пацаны» лучше неформалов, как гопники повлияли на казанский «культурный ландшафт» и что позволило самому Роберту избежать «загашивания» — в интервью бывшего группировщика «Реальному времени».
Казань — травмированный город
— Откуда, по-вашему, взялся «казанский феномен»? Есть мнение, что это некий рудимент крестьянского менталитета, тоже подразумевающего территориальную идентичность, в том числе драки стенка на стенку с соседней деревней, нетерпимость к чужому и т. д. Это явление ведь действительно особенно расцвело на окраинах Казани, то есть на территориях либо близких к деревням, либо массово заселенных недавними выходцами из села. Согласны с этим мнением?
— Впервые я прочитал его у казанского социолога Александра Салагаева, и да, я с ним вполне согласен. Он писал о том, что в 1950-е годы Казань резко урбанизировалась, и вместе с переехавшими сельскими жителями пришли эти ритуальные драки деревня на деревню. И да, сама Казань тогда была полна такими фрагментами деревни, «проплешинами» с деревянными домами — мы их называли «деревяшки».
И тот же Салагаев приводил версию, тоже мне симпатичную, возникновения первой группировки «Тяп-ляп». Когда у завода «Теплоконтроль» начали строить многоэтажные дома, жители из близлежащих деревяшек приходили знакомиться и делали это, скажем так, агрессивно. То есть жители многоэтажек изначально собрались для защиты от нападения врага. А позже они стали некой крышей для теневиков и «цеховиков», которые появились в 70-е гг. и существовали в подпольном режиме. То есть территориальные банды стали в какой-то момент еще и криминальными. Возникновение остальных банд стало уже следствием — сильному «Тяп-ляпу» надо было каким-то образом противостоять. Таким образом дворовые казанские команды стали приобретать вид ОПГ.
— Но ведь в других городах Союза тоже происходила массовая урбанизация? Почему «феномен» родился именно на нашей почве?
— А вот тут, видимо, еще повлияла легендарность банды «Тяп-ляп». Когда мы были школьниками и я вступил в группировку (это 1990 год), «Тяп-ляп» уже был для нас легендой. Эта мифология помогала казанским чувствовать себя сильными, видеть себя как бы авангардом этого движения. В Москве и Ленинграде такие группировки тоже были, но центр не мог допустить, чтобы такое уродливое явление чувствовало себя комфортно в столицах. А Казань была городом отделенным и региональным — и здесь уже не бросали все силы на решение этой проблемы.
— Вы наверняка обсуждали «казанский феномен» с многими своими казанскими друзьями и знакомыми. Как большинство из них отрефлексировали этот свой жизненный опыт?
— Я встречал совершенно разные мнения. Некоторые размышляют о своем прошлом в таком романтически-героическом плане, как о былинном эпосе. Многие травмированы. Но существует, например, и такое интересное мнение — даже среди тех, кто не участвовал в группировках. Недавно я разговаривал с одним товарищем, который был связан с рейв-движением, и он сказал, что ребята из неформальных объединений были обычно людьми расхлябанными и недисциплинированными, а вот у бывших братков-пацанов имелись понятия о чести, совести, обязательствах.
Не скажу, что я придерживаюсь какой-то из этих точек зрения, моя мысль все-таки в том, что Казань травмирована этой темой на общегородском уровне. Бывшие участники группировок есть среди начальников, я не буду их перечислять, они многим известны. Травмированы разные среды — и интеллигенция, и бывшие гопники. И люди почему-то боятся поделиться своим видением этого явления, своим собственным ракурсом. Конфликт, связанный с брендом «Сухая река», показал, что город не готов разговаривать на эту тему. А я считаю, что пора начинать разговаривать и осмысливать.
Когда я думаю о тех временах, то первым делом вспоминается ощущение страха. Ощущение того, что ты в постоянной опасности. Надеюсь, у нынешнего поколения этого нет, но когда мы были 14-летними, мы просто боялись ездить в другой район — и группировщики, и «чушпаны». Группировка в этом отношении условно помогала, но окажись я один в центре города и повстречай там участников других группировок — понятно, чем бы это закончилось.
Так что я считаю, что в той или иной степени травмированы все. Скажем, сам облик города изменился из-за группировок. Казань, возможно, была бы другой, если бы не «казанский феномен».
Пацанские панки
— Что вы имеете в виду — что «казанский феномен» затормозил культурное развитие Казани? Пацаны ведь реально «щемили» творческую молодежь, многие просто уехали из города.
— Я бы определил это несколько иначе. Да, «казанский феномен» немного отодвинул развитие Казани, но в то же время он сделал неформальную субкультуру более андеграундной и своеобразной. Я очень люблю все, что связано с нашей панк- и индастриэл-сценой 90-х годов. В Казани ее представляли группы «7Б», «Пятая колонна», «Eve». То, куда двигались эти ребята, было своеобразно, своевременно, модно и классно. И казанское своеобразие на них тоже отразилось.
Помню наших казанских панков середины-конца 90-х — они сильно отличались от панков, которых я видел тогда в иностранных журналах или в Москве и Петербурге. Все-таки это были такие пацанские панки. В Москве была возможность расцветать всем цветам — хиппи, панкам, металлистам, хип-хоперам, в столице с этим было полегче. Конечно, в Москве тоже были банды — и любера, и казанские те же приезжали. Казанских здесь, кстати, помнят достаточно хорошо и рассказывают о них с ужасом и уважением.
— Есть мнение, что, с одной стороны, «казанский феномен» был востребован криминалитетом, но с другой, это был некий протест молодежи, может быть неосознанный, против официального дискурса. Что думаете об этом?
— Ну, криминальная культура — это контркультура. Она по определению отвергает принципы доминирующей культуры. И конечно, она отвергала официальную советскую культуру и входила с ней в конфликт. Группировки — это государство в государстве. Со своими гражданами, территорией, повинностью (хождение на сборы), налогами (общак), со своей данью, которую ты мог собирать с других участников процесса, которые не входили в группировки. Более того, я думаю, что группировки стали возможными благодаря дефициту власти. Конец 80-х, рушится государство, взамен не предлагается ничего другого — это как раз идеальное время для их существования. Сейчас, при совсем другом государстве, это, надеюсь, уже не может повториться.
— Но при этом мы видим, что какая-то часть молодежи снова потянулась к блатной романтике.
— Имеете в виду А.У.Е.? Знаете, когда я читал это большое расследование на «Медузе» на материале, кажется, Иркутска, первая моя мысль была: блин, как это похоже на то, что было тогда в Казани! Но потом, когда я попытался разобраться, я понял, что это явление появилось все-таки не сейчас и не недавно. На самом деле на окраинах страны оно было в какой-то степени всегда, просто сейчас на него обратили внимание журналисты, и оно перестало быть «белым пятном».
— Вам не показалось, что большинство родителей того времени недостаточно серьезно относились к подростковым войнам? Может быть, они не до конца осознавали то, что происходит в этой среде?
— Да, моя мама даже не догадывалась о том, что я состою в группировке. Но надо понимать, что наши родители тоже были в переходном периоде. Кажется, в третьем классе (это примерно 1986 год) я выписывал журнал «Пионер». И вот я вижу там такую картинку: американский мальчик 12-13 лет везет в шахте уголь. Я смотрю на нее и думаю: какое счастье, что я живу в СССР! Тут приходит перестройка, и, кстати говоря, у меня группировка и перестройка как-то синхронизировались в памяти. Мы менялись, мы вообще не понимали, что будет, кто мы такие и какими будем через несколько лет. И, думаю, это касалось не только нас, но и наших родителей. Они были растеряны не меньше.
«Ударил в ответ и побежал»
— Вы сказали, что вступили в группировку в 1990 году…
— Да, в 14 лет. Состоял в ней два года.
— И ушли из нее, просто переехав в другой район Казани, так?
— Нет, не просто. В группировках это называлось «отшивать с люлями» (в нецензурной версии, конечно). У меня так и было, и довольно жестко. Поэтому я и переехал.
— А подробнее?
— Я в какой-то момент подзабил на дисциплину и перестал ходить на «сборы». На сборы приходили «старшие», и когда они видели, что народу пришло слишком мало, они посылали гонцов, которые должны были как бы добрать состав. И однажды ко мне пришли наши ребята, позвонили в дверь, вызвали меня и сказали: слушай, на сборах мало людей, пойдем. Я пошел, но быстро начал понимать, что что-то не так. Во-первых, их слишком много, человек 8-10, во-вторых, они повели меня странным путем, как раз через «деревяшки», которые тоже были у нас под Московским рынком.
Самая большая опасность при «отшивании» заключалась не в избиении, а в «загашивании». Это если в тебя еще и плюнут. Единственный вариант от этого отвертеться был в том, что ты должен плюнуть в ответ. Ну я как-то морально собрался, и когда наш самый неприятный товарищ объявил, чем мы сейчас будем заниматься, а потом ударил меня и плюнул, я тоже ударил в ответ, плюнул в него и побежал. Они за мной погнались. Там такая болотистая местность с камышами, и я забежал в болото, упал в него и лежал там минут двадцать. Они покидали кирпичи, но не решились зайти в болото, потому что было очень холодно (это поздняя осень). Потом они ушли, и я побежал домой.
— Они не попали в вас кирпичами?
— Нет. Они меня не видели, просто кидали в камыши, предполагая, что я там. Ну и, собственно, моя жизнь в этом районе после этого не могла быть прежней. То есть я был изгнан из элитного круга, соответственно, мои бывшие согруппировщики могли делать со мной что угодно. И я переехал к своему папе (родители были в разводе), который жил на Спартаковской.
— Вы объяснили отцу, по какой причине вы хотите к нему переехать?
— В итоге я рассказал ему, да.
— Значит, вы избежали «загашивания». Но при этом говорите, что теперь они могли делать с вами все что угодно.
— Избежал, да, поскольку плюнул в ответ. Это означало, что со мной имели право здороваться за руку другие пацаны. Но как было конкретно в моей ситуации? Там было темно, их там было много. И то, что я плюнул в ударившего, он мог как-то интерпретировать. Например, мог сказать, что я не попал в него, или что-то еще. Как они в итоге интерпретировали, я уже просто не знаю, потому что этих людей с тех пор не видел.
Я хорошо знал их правила, видел, как они поступали, как отшивали ребят, с которыми прежде дружили, а после отшивания жестоко избивали. Так что, наверное, я выбрал самый правильный вариант поведения — плюнуть в ответ и побежать.
— Как долго вспоминали этот случай?
— Долго. До 2000 года я жил в Казани. Одна наша университетская подруга жила на территории моей группировки, и мы ходили к ней в гости, и я каждый раз шел туда с опаской. Я уже выглядел по-другому и надеялся, кроме того, что в группировке уже совсем другие люди, которые не должны меня узнать. И, кроме того, я ходил с девушками, а по пацанскому кодексу, по «понятиям», трогать парня с девушкой было нельзя. Я как бы защищался с помощью этих девушек. Но все равно дрожь по телу пробегала. Было страшно.
Для москвичей эта тема экзотическая и анекдотичная
— Вы сказали, что город не готов разговаривать на эту тему. А вам самому она зачем?
— Когда я связался с этой темой, я понял, что, с одной стороны, занимаюсь гештальт-терапией, то есть проговариваю свою травму. Но, готовясь к лекциям и собирая материал для книги, которую хочу написать, я понял, что эта тема даже сейчас встречает какое-то сопротивление. И считаю, что ее всем нам нужно проговорить и правильно осознать. Параллельно обнаруживал новые исследования — буквально в апреле вышла прекрасная книга «Жизнь по понятиям». Ее написала британский социолог Светлана Стивенсон, работавшая с Салагаевым. В ней она даже мне объяснила некоторые вещи с социологической и антропологической точек зрения. И я понял, что разговор начат, и стесняться и бояться этого не надо.
— У вас уже была одна лекция на эту тему в Москве, так? Какой контингент слушателей на нее пришел?
— Там были мои московские друзья, которым интересна эта тема (правда, для них она скорее экзотическая и анекдотичная) и которые знали, что я был участником ОПГ. И была околоеврейская тусовка. Эта аудитория не совсем в теме. Там были молодые люди, которые не знали, что такое ОПГ, надо было это объяснять.
А на сегодняшней лекции будет, видимо, немного по-другому. Это достаточно интересное, «контркультурное» место, там собираются всякие молодые панки, моды, скейтеры, представители других субкультур. В общем, яркие молодые люди. С другой стороны, лекцией заинтересовались люди из околонаучного сообщества, мои друзья из Еврейского музея. Думаю, круг будет достаточно пестрый. Я вижу отклик, и мне кажется, что тема интересная.
комментарии
кстати, много креативных и начитанных ребят было в казанских опг. элементарно многие не хотели быть чушпанами, стадное чувство для подростков
Вот была такая группировка Жилка. Лидером её был ХАйдер. С ним лично знаком не был. Разговаривал как-то с одним его бывшим одноклассником. Дерзкий до ужаса. Ещё с пятого класса на уроках демонстративно читал газеты Правду, Известия и пр. от корки до корки для собственного интеллектуального развития. С учителями конфликтовал конечно. Но, "на язык был очень остёр", поэтому и не справлялись с ним учителя. Отменная память к тому же.
Кстати, его же не поставили лидером группировки Жилка, он её сам организовал с нуля, причём на очень высоком уровне. Даже собственная "разведка" существовала.
У Хайдера правой рукой был некий Флёр, которому приписывали роль идеолога Жилки. Так вот этот Флёр, якобы, со слов одного высокопоставленного сотрудника МВД, вообще в своё время школу с золотой медалью окончил. И был с очень благополучной семьи. Представляете какой уровень IQ. Золотые медали советского периода это не то что нынешние "плюшевые" золотые медали. Тогда действительно давали только за знания.
Тема группировок, особенно казанского феномена вообще очень сложная, Ибо многранна. И, анекдот, на неё пытаются ответить те и писать про них те, кто в общем-то представление имеет на уровне лишь "слухов".
Почему в Казани возникли группировки? Мне кажется, прежде всего, из-за длительного существования в стране "этического и эстетического голода". Молодёжь, которая не имела возможности утолить его, становились жёсткими нигилистами и нонконформистами.
Если кто-то закажет, то за, плату конечно, не бесплатно, я готов НАПИСАТЬ о некоторых причинах возникновения "казанского феномена". Хотя причин, конечно же там "муллион". Все охватить не смогу. И причина, якобы, захлестнувшей страну урбанизации, на мой взгляд, ошибочна в принципе.
Габдель Юссон.
Чтобы спор с Вами закончить: закажите мне статью, заплатите деньги наперёд. Потом и судить будите. А то чо поряжняк-то гнать?
Уверяю будет интересно.
Кстати, ХАйдер был довольно-таки порядочной личностью в моём понимании, в сравнении с некоторыми большими милицейскими начальниками. Вот феномен, так феномен.
Габдель Юссон.
Кто здесь не жил тот не поймет.
Страшно было на чужую территорию выйти и на твою улицу могли прибежать.
Тяп-ляп был пример для подражания.
Банды были везде.
Кто выжил во всем этом тот молодец.
Не пожелал бы сыновьям такого.
Во всех школах гопники были.
А чушпанов били.
В 80-90е многие в тюрьмы и на кладбища ушли.
А кое-кто в депутатах и начальниках сидит.
В церквях и мечетях.
Члены международной "группировки" марксистов "грохнули" бывшего члена своей банды Троцкого, захотевшего организовать свою банду", даже в Мексике в 1940 году.
А с какими "пламенными" речами выступал "товарищ" Троцкий в Казани в 1918 году на ступеньках Казанского университета, призывая казанцев вступать в его "группировку".
Для "несогласных" Ленин и Троцкий создали в Казани концлагерь и применяли высшую меру "социальной" защиты...
Тоже самое происходило и в Казани в 1970-1990-х гг. - только в меньшем масштабе, но суть одна и та же - кто не снами, тот против нас и должен быть жестоко "наказан".
Подростки лишь копировали банды своих старших "товарищей" международных марксистов-террористов...
Они появились позднее.
Так что не надо всё связывать с "деревней".
Ныне молодежные группировки возникают в городских "гетто".
Вот и надо исследовать "эффект гетто" при возникновении молодежных банд.
Следовательно они и их последователи в любой момент могут организовать нечто подобное.
Предупрежден - значит вооружён
Молодёжь самый податливый "материал" для манипулирования.
Неслучайно уголовник Навальный делает последнее время ставку на молодежь, на учащихся школ и университетов - по сути организует "молодёжные группировки".
Габдельрашид, а от души, как Клочков АИ и другие, слабо написать? Книги пишутся по велению сердца, а Вы ещё до старта меркантильны
Бесплатно писать не собираюсь. И дело не в жадности. Не уверен, что меня напечатают, а свои деньги на издание тратить не хочу.
А вот, сплагиатить у нас чужое, а потом выдать за своё, это запросто. Зачем мне на кого-то бесплатно работать с нулевым результатом для себя?
Габдель Юссон.
Габдель Юссон.
Габдель Юссон.