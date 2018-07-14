«Сколько раз за время съемок я слышала что-то вроде: «Вырядилась, дура!»

Ижевский блогер Екатерина Глухова показала красоту на фоне серых улиц

Как могут отреагировать жители рабочего микрорайона или покупатели на рынке на появление высокой красавицы в вечернем платье и насколько контрастно она будет смотреться на этом фоне — эти вопросы задала себе журналист, блогер, PR-специалист Екатерина Глухова и затеяла соответствующий эксперимент в Ижевске. Что получилось в итоге — в ее интервью «Реальному времени».

«Мне стало обидно за все эти исписанные стены, мусор, разбитые тротуары»

— Как родился проект #izhtrash «Сложно быть красивой»?

— Инициатором и автором идеи выступила я. Первую часть мы снимали в конце апреля. Идея возникла недели за три до съемки, когда стояла наша серая грустная весна. Улицы меня совсем не радовали, и мне подумалось: никто город не облагораживает, буду сама его украшать. Это было такое саморазвлечение, просто способ порадовать себя. Первую съемку полностью организовала сама, за свой счет — оплачивала макияж и прическу, работу фотографа. Одежда тоже полностью моя.

Вообще, я не открыла Америку. Подобные фотосессии уже проводились. Год назад мисс Россия-2015 и первая вице-мисс мира София Никитчук вышла в шикарных нарядах на улицы Екатеринбурга, а еще раньше, в 1959 году, модели дома моды Диор прогулялись по Москве в нарядах из коллекции Ив Сен Лорана. Частично я вдохновлялась этими снимками.

Помимо веселья, эта фотосессия еще и способ обратить внимание на город. Я родилась в Ижевске, люблю его и переезжать в ближайшее время не планирую. И мне бывает обидно за свой город и его состояние. Все эти исписанные стены, мусор, окурки, разбитые тротуары. Причем я не виню власти, чиновников и коммунальные службы. Я понимаю, что зачастую мы сами, жители, относимся наплевательски к месту, в котором живем. Если даже в наших дворах такое происходит, что уж говорить про центральные улицы. Я надеюсь, что мне удалось обратить внимание хотя бы нескольких человек на то, как мы относимся к своему городу.

Я родилась в Ижевске, люблю его и переезжать в ближайшее время не планирую. И мне бывает обидно за свой город и его состояние. Все эти исписанные стены, мусор, окурки, разбитые тротуары…



— Почему для проекта было выбрано такое название «Сложно быть красивой в маленьком городе»?

— Потому что это действительно сложно. Сложно вынести оценивающие взгляды прохожих, если ты выделяешься. Сложно не реагировать на эмоциональные и часто негативные высказывания в свой адрес. Знаете, сколько раз за время съемки я слышала что-то в стиле «Вырядилась, дура!». Сложно, в конце концов, подобрать стильную и красивую одежду — ассортимент наших магазинов не особо радует. Да и вообще, сложно разобраться, что стильно и красиво, а что нет, когда у тебя нет примера перед глазами. Ну, не учили нас одеваться.

— Как ты выбираешь локации для съемок?

— Когда снимали первую серию, у меня было недели 2-3 до съемки — просто ходила, смотрела по сторонам. Но многие места для съемки мы находили случайно. Там есть фотография на таком ободранном диване. Мы увидели его случайно на перекрестке улиц Коммунаров и Советской. Там есть старенькие дома, мы зашли в арку, поснимали там и решили просто зайти внутрь двора, а там увидели этот разодранный диван на фоне стены с граффити.

Понятно, что в «Минутку» мы ехали целенаправленно. Это такое знаковое место для Ижевска — известная каждому рюмочная. Это было забавно и волнующе. В итоге оказалось, что там самая благодарная публика — на улицах было много негатива, а в «Минутке» меня засыпали комплиментами.

«Вы актриса, наверное? А я вот дворником работаю»

— А почему возникала негативная реакция? Красота пришла на улицы города, вроде бы, наоборот, радоваться должны люди.

— Я не знаю. К сожалению, был негатив, даже женщиной легкого поведения называли. Я понимаю, что мы приехали на Буммаш — район чисто рабочий, там люди погружены в свои проблемы и заботы, и тут я при полном макияже в вечернем платье и на каблуках. Вот у кого-то такая реакция.

Была, к слову, и положительная реакция, люди подходили, просили сфотографироваться. Интересно, что чаще всего негативно реагировали женщины, а позитивно — мужчины. Конечно, бывает неприятно, но потом уже как-то абстрагируешься и не обращаешь внимания на косые взгляды и брань.

Понятно, что в «Минутку» мы ехали целенаправленно. Это такое знаковое место для Ижевска – известная каждому рюмочная. Это было забавно и волнующе. В итоге оказалось, что там самая благодарная публика



Запомнились два ярких момента. В «Минутке» ко мне подошла женщина со словами: «Вы актриса, наверное? А какое кино снимаете? А я вот дворником работаю». Мне было очень приятно, и я ответила, что у нее на самом деле очень классная, благородная профессия. Ее труд, в отличие от актерского, не все замечают, но он очень важен для города и для каждого из нас. Женщина ушла очень счастливая.

И еще один случай. На всех локациях со мной, помимо фотографа, был мой молодой человек — мне так было спокойнее. Во время съемки он стоял в сторонке, и вот к нему подходит какой-то мужчина и спрашивает: «Твоя баба?». — «Моя». — «Классная!».

«Особенно хорошо нас встретили на Центральном рынке»

— Недавно мы увидели у тебя в «Инстаграме» уже вторую серию фотографий. Какую идею ты закладываешь в нее?

— Я получила много откликов, ко мне начали обращаться с предложением снять вторую часть. Например, фотограф, которая делала вторую серию, сама меня нашла. Таким образом набралась команда из фотографа, стилиста, визажиста. Плюс у меня появилось несколько партнеров — магазинов, которые предоставили украшения и одежду. На этот раз финансово я не вкладывалась вообще. Для меня это было открытие, было приятно, что люди загорелись этой идеей.

У второй серии несколько иной посыл. У нас много лет поднимается проблема отсутствия дизайн-кода улиц Ижевска, рекламного мусора на зданиях. Наконец, ее начали решать. Теперь все вывески в городе будут приведены в порядок и единый стиль, и они будут сочетаться с самими зданиями. Начнется этот процесс с центральных улиц города. Поэтому вторую серию мы снимали на улице Пушкинской. Мы прошли от самого ее начала до городской администрации. Пушкинская у нас пестрит самой разной рекламой, начиная от женских трусов и заканчивая монументальной «Императрицей» — это и меховой ряд, и тут же «Шаверма №1», плюс знаменитый алкомаркет, который находится прямо под бутиком.

Кстати, здесь реакция людей была уже несколько иной, негатива практически не было. Люди оглядывались, но ругательств я не слышала.

Там нас особенно хорошо встретили. Восточные мужчины были просто счастливы меня видеть, причем мы никого заранее не предупреждали, просто зашли и пофотографировали



Был один пункт отклонения от маршрута — Центральный рынок. Там нас особенно хорошо встретили. Восточные мужчины были просто счастливы меня видеть, причем мы никого заранее не предупреждали, просто зашли и пофотографировали. Администрация Центрального рынка нашла меня потом в «Инстаграме», написали, что очень рады такой фотосессии, и если я решу снимать еще, они готовы мне всячески содействовать.

Кроме того, во второй серии мы решили разбить стереотип, что для того, чтобы девушке выглядеть красиво, ей нужно покупать дорогую одежду. Нет, красивой быть не дорого, решили доказать мы. Во второй серии одежда, которая будет задействована, на 90 процентов — из секонд-хендов. Я так и подписываю снимки, указываю стоимость. Я надеюсь, что это придаст уверенности нашим девушкам, и они будут выходить на улицы города еще более яркими, не будут стесняться свой красоты и уникальности. И наш город станет краше, жизнерадостнее, добрее.