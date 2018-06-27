«Возможно, у нас есть частые пересечения с командой руководства Удмуртии»

Кандидат на пост главы Ижевска Константин Сунцов отказывается от роли «фаворита Бречалова»

Константин Сунцов получил известность в Удмуртии как владелец крупной сети салонов красоты, которая активно расширяется в последние годы франшизным путем. Кроме того, он совладелец ижевского женского ФК «Торпедо». Возможно, именно этим он привлек внимание главы Удмуртии Александра Бречалова, который даже побывал на нескольких матчах команды, а затем предложил Сунцову стать его советником (и получил согласие). Но интереснее еще одна новая ипостась предпринимателя — он один из 13 претендентов на пост главы Ижевска и, мало того, фаворит этой кампании. Заседание конкурсной комиссии, которая отберет из этого числа двух-трех кандидатов для представления в гордуму, должно было состояться 8 июня. Однако из-за неявки шести членов комиссии (все они представители руководства республики) его перенесли на 10 августа. При этом депутатам дали понять, что председателя гордумы Олега Гарина, считавшегося до этого основным претендентом на пост главы города, глава Удмуртии не поддерживает. Константин Сунцов рассказал «Реальному времени», обсуждал ли он с Бречаловым свое выдвижение и почему вообще решил идти в политику.

«Политика — это «челлендж»

— Вы достаточно успешный предприниматель. Зачем вам понадобилось идти в политику?

— Глава города в первую очередь все-таки менеджер, только потом политик.

Я начал работать на заводе «Ижсталь» 15 лет назад. Отработал 5 лет. Была нормальная карьера для выпускника вуза. И тоже казалось — зачем мне идти в предприниматели? Я ничего не понимал в салонном бизнесе, не понимал, может быть, в бизнесе в целом. Но я очень люблю докапываться до сути вещей и всегда погружаюсь в дело. Салоны красоты я всегда рассматривал именно как бизнес, а не какое-то хобби или увлечение. Делал из этого классическое менеджерское предприятие. Мне удалось вырастить стартап с одной точки в маленьком Ижевске до федеральной сети в 55 городах России. Есть определенный уровень автономии в компании. Сегодня я занимаюсь здесь больше стратегическими целями.

— То есть, политика — это такой новый вызов?

— Да, это крутой «челлендж». Более того, это мой город, в котором я родился и вырос. Я жил в каждом районе города. Родился в многодетной семье, родители постоянно улучшали жилищные условия от комнаты до квартир, я сам улучшал жилищные условия. В итоге жил даже на Костиной мельнице и Татарбазаре (микрорайоны частного сектора, — прим. ред.). Я не понаслышке знаю, что это такое. Поэтому мне интересно бросить себе вызов — смогу ли я погрузиться в тему, как обычно это делаю. Смогу ли что-то изменить и сделать так, чтобы в Ижевске было приятно жить. У меня большой пласт знакомых в разных сферах деятельности примерно одного возраста, и мы родились здесь, живем, и у всех уже дети. Я хочу сделать так, чтобы наши дети росли в нормальных комфортных условиях.

Это все возможно, просто надо работать с цифрами и на результат, а не на процесс.

Нельзя сегодня в бизнесе быть диктатором. Нужно показать выгоды, объяснить, зажечь всех. В бизнесе это у меня получается, почему бы и с городом не делать то же самое?



У меня сейчас работают 1 500 человек. Когда приходится проводить некоторые изменения в компании, мне важно объяснить это сотрудникам. Мне кажется, любой бизнес схож с политикой, особенно если это большой бизнес и большая ответственность. У нас большой круг поставщиков, арендодателей, сотрудников, перед каждым ты несешь ответственность. Когда ты что-то делаешь, важно, чтобы это приняли сотрудники, партнеры и пошли за тобой — это, наверное, тоже отчасти политика. Нельзя сегодня в бизнесе быть диктатором. Нужно показать выгоды, объяснить, зажечь всех. В бизнесе это у меня получается, почему бы и с городом не делать то же самое?

«Я получил этакое медийное IPO и показал Бречалову свою программу развития города»

— Как вы принимали решение участвовать в конкурсе на пост главы Ижевска? Это ваше личное решение или кто-то подал вам идею?

— У меня как-то так получается, что некоторые решения приходят сами. Посмотрел, что есть открытый конкурс, не помню, были ли раньше такие конкурсы. Почему нет? Тем более что у меня всегда есть мотивация к чему-то новому: открываю новые бренды, завоевываю новые города, работаю с футбольным клубом. Управление городом — драйв для меня. Я день-два подумал и, по-моему, в последний день подал заявку.

— Обсуждали ли вы предварительно свое выдвижение с главой Удмуртии? За последний год вы стали по-настоящему медийной личностью во многом благодаря Александру Бречалову.

— Я обсуждал это только с ближайшим своим окружением. Для многих знакомых это было неожиданно. Я получил этакое медийное IPO, когда вышел список кандидатов и все знакомые начали писать мне слова поддержки.

— После этого у вас были встречи с главой республики?

— Да. Я показал Александру Владимировичу свою программу развития города, выразил готовность начать проработку ряда вопросов уже сейчас, на общественных началах, независимо от конкурса на должность мэра.

Прошло определенное время, и мне предложили реализовать это в статусе советника главы Удмуртии. Началось взаимодействие — с 20 июня я приступил к обязанностям советника. 21 июня с утра был на выездной сессии правительства в администрации города. Сейчас погружаюсь в тему экономики и инвестиций — смотрю разные сферы, что есть в городе. Моя задача выявить точки роста для города и подготовить план мероприятий для главы республики, как мы можем сделать экономику города лучше. Считаю, что эффективная работа столицы республики может быть только в связке с этой республикой.

Началось взаимодействие — с 20 июня я приступил к обязанностям советника. 21 июня с утра был на выездной сессии правительства в администрации города. Сейчас погружаюсь в тему экономики и инвестиций — смотрю разные сферы, что есть в городе



— В последнее время именно вас в телеграм-каналах и СМИ называют новым фаворитом гонки за пост главы Ижевска. Как вы это прокомментируете?

— Возможно, у нас есть частые пересечения с командой руководства Удмуртии. Последний пример — Питерский экономический форум. Я ехал туда самостоятельно, меня приглашали организаторы форума проводить определенные сессии. Я знал, что там будет команда Удмуртии, и, конечно, мы там встретились. Раз люди встречаются условно в одних и тех же местах, значит, что-то их связывает, есть общие цели.

У всех претендентов равные шансы, конкурсная комиссия и депутаты готовы решать и делать правильный выбор. Я поставил себе задачу, подал заявку не для того, чтобы проиграть.

Да, мне пару раз скидывали сообщения телеграм-каналов. Там, конечно, очень весело пишут. Все мы сейчас источники контента, людям нравится следить за событиями.

«Когда наши соотечественники едут в Вену, они не сорят, потому что там чисто»

— Вас критикуют за отсутствие опыта работы в органах власти. Как вы к этому относитесь?

— Давайте посмотрим на некоторых людей с огромным опытом государственной или муниципальной власти и обратим внимание на их эффективность. Вот я, например, думаю, что я — про менеджмент, а не про опыт политика. Что такое вообще опыт муниципального управления? Вот к чему привел в Ижевске опыт муниципального управления? Мне такого опыта не надо. Мне нужна нормальная эффективная структурная работа.

Я не боюсь публичных выступлений, у меня есть опыт участия в Russian Business Week в Лондоне, на форум АТЭС в Куала-Лумпуре, на Питерском экономическом форуме.

«Я не боюсь публичных выступлений, у меня есть опыт участия в Russian Business Week в Лондоне, на форум АТЭС в Куала-Лумпуре, на Питерском экономическом форуме». Фото vk.com/suntsovka



— Политика — это всегда борьба, интриги, столкновение интересов разных групп влияния. Вы к этому готовы?

— Я готов к совместной работе, а политические игры — это не мое. Меня сейчас абсолютно не трогает, что кто-то пытается настроить за или против. Все должны фокусироваться на том, чтобы сделать город лучше, а не на том, как начать новую борьбу. И в первую очередь я у тех же депутатов буду спрашивать: куда вы смотрите? Давайте мы нажмем на «сброс» — у всех были свои интересы, грехи, добродетели и все были хорошими и плохими. Сейчас это неважно, начнем активно работать вместе, смотреть в одну сторону. Из этого будет что-то получаться, когда мы будем думать не про личный интерес или про политические интриги.

Самое важное — чтобы люди хотели что-то менять, менять город. Соберемся, побудем одной командой на поле и выиграем матч для всех жителей. Может, я идеалистически смотрю, но это мой взгляд, мое понимание.

Я самодостаточный человек. У меня есть средства к существованию. Я даже не знаю, какая зарплата у мэра.

— Допустим, вас избрали главой Ижевска. Какие шаги предпримете в первую очередь?

— Первое — это аудит ситуации. Я сейчас ее вижу только снаружи из открытых источников. Я изучаю сейчас бюджет, структуру управления, списочную численность, то, что можно взять и посмотреть. Когда я столкнусь с этим тет-а-тет, у меня будет полная картина. Наверное, первое время это будет погружение. И если мы встретимся с вами через месяц после этого, я вам скажу, какие будут следующие шаги.

— У вас ведь что-то уже прописано — каждый кандидат представлял проект развития города.

— Я делал презентацию по своей программе. Она есть у конкурсной комиссии, и, честно, я не знаю, могу ли я ее до заседания комиссии озвучивать. Там есть определенные менеджерские вещи и реформы, я не буду их сейчас раскрывать.

У нас в городе есть проблемы разного уровня сложности — от невывезенного снега до стихийной свалки. По сути, мы также обладаем большим количеством сотрудников администрации города, администраций районов и т. д. и не можем соединить проблемы и людей, которые за это ответственны. Есть программы управления процессами, но здесь задачи будут ставиться не боссом, а горожанами. То есть, условно, это такой комьюнити-центр — онлайн-монитор, когда мы через определенный фильтр понимаем, что это проблема, которую, условно, гражданин не может сам решить — не будем же мы за ним бутылку подбирать. Скажем, стихийная свалка. Мы видим проблему, назначаем ответственного и открыто следим за устранением проблемы. Решение проблем таким образом послужит для горожан мотивацией, что город начал меняться, и они сами будут как-то в этой программе тоже участвовать. Люди начнут меняться. В чистом городе не сорят. Я был в 60 с лишним странах и видел, например: когда наши соотечественники едут в условную Вену, они там не сорят, потому что там чисто.

Решение проблем таким образом послужит для горожан мотивацией, что город начал меняться, и они сами будут как-то в этой программе тоже участвовать. Люди начнут меняться



— Вы планируете прийти в администрацию города со своей командой? И есть ли она у вас? С приходом нового руководителя у сотрудников всегда возникают определенные опасения, что будет некая чистка.

— У всех людей есть хорошие качества. Есть воз, есть лебедь, рак и щука — все они знают, что его надо тянуть, но как тянуть — у всех свои представления. Сделаю собеседования с сотрудниками. Почему не использовать определенный опыт и знания тех, кто есть — но если сами люди тоже готовы меняться. Моя команда будет формироваться в том числе из тех, кто будет готов к изменениям, будет готов пойти со мной, работать с тем же рвением к результату, как это обычно делаю я. Сказать сейчас, что я приведу с собой новых людей, я не могу.

— Вы участвовали в каких-либо выборах прежде?

— Разве что в выборах председателя студенческого совета вуза. Как-то так.…