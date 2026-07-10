Минниханов поручил на высоком уровне отметить Уяв, на праздник приедет Зюганов

Глава КПРФ посетит торжества в Алькеевском районе

Фото: Роман Хасаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил на высоком уровне отметить праздник чувашской культуры Уяв. Соответствующее поручение он дал, выступая на совещании в Доме правительства республики.

Напомним, что республиканский Уяв пройдет 11 июля в Черемшанском районе. Как отметил Минниханов, в Татарстане проживает более 90 тыс. чувашей, и призвал глав районов и городских округов направить на мероприятие активистов чувашских национально-культурных объединений и творческие коллективы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Помимо Черемшанского, Уяв отпразднуют в Алькеевском районе. Там ожидают делегацию КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым.

— Организаторам совместно с правоохранительными органами нужно принять меры безопасности и провести праздничные мероприятия на достойном уровне, — подчеркнул Минниханов.

Ранее глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров на том же совещании заявил, что в Татарстане виды на урожай неплохие, но многое зависит от погоды.

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