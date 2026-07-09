Комика Семена Слепакова* объявили в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах
Ему заочно предъявили обвинение и объявили его в розыск
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова*, которого обвиняют в неисполнении обязанностей иностранного агента.
Как сообщает RT со ссылкой на СК РФ, Слепакову* заочно предъявили обвинение и объявили его в розыск. По ходатайству следствия суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее певица Монеточка* получила год колонии за уклонение от обязанностей иноагента. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания певицы или ее выдачи России.
Справка
*признан Минюстом России иностранным агентом
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