Комика Семена Слепакова* объявили в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах

Ему заочно предъявили обвинение и объявили его в розыск

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении комика Семена Слепакова*, которого обвиняют в неисполнении обязанностей иностранного агента.

Как сообщает RT со ссылкой на СК РФ, Слепакову* заочно предъявили обвинение и объявили его в розыск. По ходатайству следствия суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее певица Монеточка* получила год колонии за уклонение от обязанностей иноагента. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания певицы или ее выдачи России.

Наталья Жирнова