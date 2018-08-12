Юлиана Слащева, «Союзмультфильм»: «Мы раздумываем над новыми историями о Попугае Кеше, Карлсоне»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» о примирении с Эдуардом Успенским, продолжении «Простоквашино» и отставании от «Диснея»

Почему «Союзмультфильм» почти пропал из жизни российских детей? Стоит ли отдавать крупнейшую анимационную студию страны в частные руки? Поддерживает ли государство анимационную индустрию и есть ли у нее экспортный потенциал? Когда мы увидим новые проекты «Союзмультфильма» и простил ли Эдуард Успенский анимационную студию за продолжение «Простоквашино»? На эти и многие другие вопросы «Реального времени» ответила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Мы получаем коммерческую выручку, но нам этого все равно не хватает»



— Юлиана Юрьевна, я сейчас выскажу крайне субъективное мнение, и, если это не так, поправьте меня. В моем детстве мы постоянно наряду с диснеевской продукцией смотрели то, что производил «Союзмультфильм», и, наверное, даже в большей степени росли на нашей анимации. Сейчас же, наблюдая за детьми своих друзей, за племянниками, я вижу, что из их жизни «Союзмультфильм» почти пропал. С чем вы связываете такую тенденцию и делается ли что-то на киностудии сейчас, чтобы изменить ситуацию?

— Вы правы, раньше, особенно в 50—60-е годы XX века, «Союзмультфильм» и «Дисней» шли практически наравне — по объему производства, качеству анимации, креативным идеям и, главное, по массовости аудитории, ведь отечественные мультфильмы были известны не только на территории СССР. Наши ленты смотрела Восточная Европа и часть Юго-Восточной Азии.

Однако в какой-то момент произошло сильное отставание, и быстро наверстать упущенное сейчас довольно сложно. Для этого нужны десятилетия работы плюс масштабные вложения, как со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов.

Тем не менее новая команда пришла на студию 1,5 года назад, и уже многое изменилось. Наряду с авторской анимацией (которая продолжает производиться), мы начали делать фильмы для массового зрителя — это так называемая коммерческая или индустриальная анимация. Речь идет о сериалах и полных метрах, которые будут показаны на телевизионных каналах и, которые, надеюсь, станут популярными.

В прошлом году мы одновременно запустили в производство семь новых сериалов и одновременно работали над тремя полнометражными фильмами. Один из них уже закончен — я имею в виду «Гофманиаду». Эта кукольная 70-минутная лента, сделанная по трем сказкам Теодора Гофмана, шла к зрителю почти 15 лет. В этом году фильм выходит в прокат в России и других странах.

«Гофманиада» — кукольная 70-минутная лента, сделанная по трем сказкам Теодора Гофмана, шла к зрителю почти 15 лет. В этом году фильм выходит в прокат в России и других странах». Фото souzmult.ru

— А не проще ли, на ваш взгляд, отдать студию в частные руки?

— Вы знаете, я руковожу «Союзмультфильмом» уже 1,5 года, и все еще не могу сказать точно, правильно ли это — полностью отдавать студию в частные руки. Но то, что «Союзмультфильм» требует акционирования и возможности привлечения частных инвесторов — бесспорно. Мне кажется, на протяжении какого-то времени студия еще может работать в форме государственно-частного партнерства, однако для окончательного укрепления «Союзмультфильма» в статусе ведущих анимационных гигантов необходимы серьезные инвестиции.

При этом анимация — это длинные деньги: с момента инвестирования в проект до получения результата проходит минимум 4—5 лет. Частные инвесторы крайне тяжело идут на такие длинные вложения, особенно сейчас — при нестабильном рынке.

Исходя из этого, я считаю, что инвестиции государства «Союзмультфильму» крайне необходимы — по крайней мере, в ближайшие 5 лет. Для этого студия хотя бы частично должна оставаться государственной. Но, повторюсь, «Союзмультфильму» требуется акционирование, поскольку та форма, в которой он сегодня существует — ФГУП, затрудняет наше развитие.

— То есть частные деньги сейчас в студию вообще не вкладываются?

— Сейчас мы зарабатываем самостоятельно — за счет продажи лицензий на использование персонажей «Золотой коллекции», и совсем скоро — на новые бренды, которые появятся после выхода на экраны сериальных продуктов.

Плюс мы начали проводить большие праздники — анимационные фестивали в разных городах России, это также источник небольшого дохода. Еще один наш коммерческий проект — детский клуб, который предлагает различные развлекательные и обучающие программы для разных возрастов. Пока в Москве работает один такой «Союзмультклуб», но скоро откроется и второй.

Мы получаем коммерческую выручку, однако нам этого все равно не хватает, и, я думаю, в ближайшие 3—5 лет не будет хватать на то, чтобы окончательно поставить студию на ноги.

«Я считаю, что инвестиции государства «Союзмультфильму» крайне необходимы — по крайней мере, в ближайшие 5 лет. Для этого студия хотя бы частично должна оставаться государственной». Фото facebook.com/yslascheva



«Сейчас анимация не входит в первую десятку приоритетных направлений для государства»



— Если говорить о структуре доходов, правильно ли я понимаю, что большую часть денег студии приносит именно лицензионная продажа персонажей?

— Совершенно верно, на сегодня это основной источник дохода. Он приносит студии порядка 75% всей выручки.

— А кого вы продаете помимо героев «Простоквашино»?

— Мы продаем лицензии на использование огромного количества персонажей: порядка 30 наших брендов пользуются большим спросом у лицензиатов.

— Юлиана Юрьевна, а насколько активно государство поддерживает индустрию в целом?

— Безусловно, государство поддерживает индустрию, однако на данный момент анимация не входит в первую десятку приоритетных направлений. При этом мы делаем все для того, чтобы привлечь внимание госструктур. У анимации огромный экспортный потенциал. Российские мультфильмы популярны во всем мире, и есть много примеров, которые это доказывают: «Маша и Медведь», «Смешарики», «Снежная королева» прекрасно принимаются зрителями за рубежом.

Наша анимация сейчас очень нуждается в госсподдержке. Конечно, мы получаем средства на производство сериалов от Минкульта России, но в этом году поддержка была снижена до 50% от производства сериала, причем средства выделяются всего на несколько серий. Полнометражные фильмы частично финансирует «Фонд кино», но это опять-таки только 15—20% от поддержки киноотрасли. Понимаете, анимация стоит очень дорого — больше, чем игровое кино, и делается долго. При этом у отрасли действительно серьезные перспективы и потенциал.

«Безусловно, государство поддерживает индустрию, однако на данный момент анимация не входит в первую десятку приоритетных направлений». Фото facebook.com/yslascheva



«Расходы на «Дом российской анимации» составят примерно миллиард рублей»



— В прошлом году на ПМЭФ «Союзмультфильм» попросил у Владимира Путина создать «Дом российской анимации», и президент поддержал идею запуска такого технопарка. Не могли бы вы рассказать, как обстоят дела с этим проектом сейчас?

— За это время были проведены и завершены практически все организационные и подготовительные работы. Сейчас мы объявим конкурс на техническое оснащение технопарка и рассчитываем, что к концу года он начнет работать.

— Уже ясно, какие студии будут собраны в технопарке?

— Соглашения с несколькими студиями уже подписаны, однако пока не прошли аукционы на аренду помещений, названия резидентов назвать не могу — они конфиденциальны.

— Вы планируете готовить специалистов для индустрии на базе технопарка?

— Да, именно так. За счет субсидарной поддержки от правительства Москвы на технологическое обеспечение и приобретение ПО мы существенно расширим «Союзмультфильм», который также будет являться частью технопарка. Плюс пригласим стать резидентами частные студии. Вообще, мы ориентируемся на малые и средние студии, но некоторые крупные игроки, которые находятся не в Москве, хотят открыть в нашем технопарке московские филиалы. Мы действительно планируем обучать специалистов, и уже запустили соответствующие курсы, но пока внутри «Союзмультфильма»

— А каких инвестиций потребовала реализация этого проекта?

— Довольно сложно сейчас говорить об общем объеме инвестиций, поскольку их непросто посчитать. Частично это вложения Минкульта в строительство нового здания для технопарка. При этом инвестиции должны быть продолжены, поскольку по соглашению с правительством Москвы мы обязаны расширить площади с нынешних 6 тысяч квадратных метров до 10 тысяч «квадратов». По моей оценке, общие расходы составят примерно 1 млрд рублей.

«Мы обязаны расширить площади с нынешних 6 тысяч квадратных метров до 10 тысяч «квадратов». По моей оценке, общие расходы составят примерно 1 млрд рублей». Фото gazeta-marfino.ru



«Продолжение старых мультфильмов — это запрос общества»



— Почему у современного «Союзмультфильма» еще не появилось своего «Чебурашки» или «Ну, погоди»? Пока мы как будто выкарабкиваемся за счет продолжения мультфильмов из «Золотой коллекции»…

— Новые мультфильмы выйдут уже совсем скоро. К концу года на экранах появятся «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку», «Пиратская школа», «Петя и волк». Для самых маленьких зрителей мы сделали пластилиновую анимацию — «Циферки». Продолжение старых мультфильмов — запрос общества.

На самом деле, продолжать шедевры советской анимации намного сложнее и дороже, нежели создавать новые. Тем не менее сейчас мы раздумываем над новыми историями о Попугае Кеше, Карлсоне. Но дальше этого не пойдем.

— Новые мультфильмы, которые вы сейчас перечислили, в перспективе могут стать частью «Золотой коллекции»? Ждать ли нам в ближайшее время новой легендарной анимационной истории от «Союзмультфильма»?

— Да, конечно, но сделать это сейчас будет гораздо сложнее, чем несколько десятилетий назад. В свое время «Союзмультфильм» был фактически единственной анимационной студией (еще существовал ТПО «Экран» и «Киевнаучфильм»). Сегодня такой монополии нет, и мы отстаем не только от «Диснея», но и от российских коммерческих студий.

Сейчас есть как минимум семь частных отечественных студий, которые делают больше, чем производил «Союзмультфильм» за все последние годы, поэтому создать легендарный мультфильм будет очень трудно. Но я уверена, что мы выпустим успешный и популярный продукт, который понравится зрителям и станет по-настоящему запоминающимся.

— А чем, на ваш взгляд, объясняется феномен сильных частных студий?

— Прежде чем стали появляться коммерческие студии, на протяжении примерно 20 лет ниша массового детского кино пустовала. Безусловно, на их становление ушло много лет, коллеги вложили серьезные деньги в свое дело, однако стоит учитывать и тот факт, что развивались они на совершенно вакантном рынке.

«Взрослые пока составляют более половины аудитории нового «Простоквашино»



— Возвращаясь к уже упомянутому выше «Простоквашино», хочу спросить: по прошествии определенного времени, когда страсти вокруг продолжения мультфильма поутихли, как вы можете оценить этот проект? Успешное ли получилось продолжение?

— Я уверена, что это успешное продолжение. У меня самой трое детей, у моих друзей просто огромное количество детей, и все они с нетерпением ждут каждую новую серию «Простоквашино». Здесь важно понимать, что мы снимаем для детей. Все эти споры, интернет-баталии, о которых вы говорите, — из мира взрослых, которые пока составляют более половины аудитории нового «Простоквашино». Что неудивительно, поскольку дети в принципе меньше смотрят YouTube, но, я уверена, ситуация изменится, когда новое «Простоквашино» появится на телевидении — я думаю, это произойдет после выхода 10-й серии.

«Нам нужно делать мультфильмы, которые дети будут искать и смотреть сами, а для этого там должны быть гаджеты и все современные реалии». Фото souzmult.ru

Кстати, количество негативных комментариев от взрослых, в сравнении с позитивными, снизилось в сотни раз — это можно также отследить по YouTube. А детям новое «Простоквашино» нравится. Я не слышала ни про одного ребенка, которому бы не понравился этот мультфильм.



— Многих комментаторов, кстати, разозлило то, как вы подстроили героев «Простоквашино» под современные реалии.

— Новое «Простоквашино» создано для современных детей, поэтому и его герои существуют в современном мире. Вы знаете, очень мало детей сегодня продолжают смотреть «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма». По большей части ее смотрят взрослые, которые, в свою очередь, мотивируют своих детей смотреть эти мультики. Но как только у детей появляются собственные гаджеты, они делают выбор в сторону другого контента — «Смешариков», «Фиксиков» и других. Нам нужно делать мультфильмы, которые дети будут искать и смотреть сами, а для этого там должны быть гаджеты и все современные реалии.

— Юлиана Юрьевна, заключительный вопрос: помирились ли вы с Эдуардом Успенским после этой истории с продолжением «Простоквашино»?

— В результате длительного переговорного процесса нам удалось урегулировать все существующие разногласия и перейти к конструктивному сотрудничеству. Согласно условиям заключенного договора «Союзмультфильм» получил право на использование оригинальных сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», десяти еще не экранизированных литературных историй из цикла «Простоквашино», а также исключительную лицензию на использование товарных знаков с именами и изображениями популярных героев и наименованием «Простоквашино».

Я действительно рада, что нам удалось договориться в правовом поле — это очень важный прецедент для всей отечественной анимационной индустрии.