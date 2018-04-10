Радик Миннахметов: «Если вам что-то не нравится — пожалуйста, берите под свой контроль»

Интервью гендиректора «Казань Арены» по самым «горячим» вопросам к стадиону

Фото: Максим Платонов

«Казань Арене» уже через два месяца принимать главное событие в ее жизни — чемпионат мира по футболу. Однако этой весной стадион находится под мощным прессом СМИ и общественности. Критиковали его и за плохой газон, и за отсутствие доступных стоянок, и за холод внутри чаши, и по многим другим пунктам. Спортивная редакция «Реального времени» пообщалась с генеральным директором арены Радиком Миннахметовым и узнала из первых рук, почему в марте мы получили «землянку» вместо газона, каковы планы руководства стадиона по развитию набережной и офисной инфраструктуры, в чем причина разногласий с «Рубином» в деле привлечения зрителей, когда вернется на арену «Народный каток» и далеко ли до окупаемости объекта. Об этом и многом другом — в эксклюзивном интервью Радика Миннахметова нашему изданию.

«С декабря содрали три шкуры с подрядчика по газону»

— Расскажите, в каком состоянии на данный момент газон «Казань Арены»?

— Он уже готов принимать матчи. Но я начну с другого: в одном из своих материалов вы сравнивали наше поле с газоном на новой арене в Екатеринбурге. Но, во-первых, они не делали реновацию поля, которую мы провели в декабре. Мы фактически срезали поле. Это первое. Потом, часть февраля в Казани была более-менее нормальная погода, но с середины февраля по середину марта температура каждую ночь снижалась до –20 градусов. И, если помните, каждый день выпадал снег. Что это значит? Ты укрываешь молодую траву покрытием, а потом выпадает снег и ночью -20. Снег на газон давит и еще подмораживает, а внизу плюсовая температура. Трава начинает задыхаться. И когда мы ее открываем, она просто отрывается от почвы.

Но в любом случае, ответственности с нас это не снимает. Этот подрядчик (ГК «Спортико») был рекомендован футбольным клубом, они обслуживают в Казани все поля предстоящего чемпионата мира. Они обслуживают также стадионы ЦСКА и «Динамо» в Москве. То есть говорить о том, что они новички в этом деле и ничего не умеют, мы не можем. А к иностранным компаниям мы стараемся не обращаться, у нас уже был неудачный опыт. Но в любом случае, к чемпионату мира поле будет в отличном состоянии. В этом году оно будет еще лучше, потому что мы сделали реновацию.

— Вы предвосхитили наш следующий вопрос, упомянув другие арены. Мы часто бываем на российских стадионах, и поля на них и в марте-апреле, и в остальное время года в хорошем состоянии. Может быть, для «Спортико» приоритетом являются московские стадионы, а Казань, так сказать, по остаточному принципу?

— Категорически не согласен. Более того, скажу, что Казань для них — основной клиент. Они обслуживают здесь несколько полей и хотят показывать хорошую качественную работу. Вы думаете, мы со «Спортико» три шкуры не содрали? С декабря месяца мы с них спрос держим. И они говорят: «В Москве, может быть, два-три раза было -20, а в Казани такая температура держалась двадцать с лишним дней». Большая разница.

— Штрафные санкции по отношению к подрядчику будут применены?

— Вы думаете, мы не хотим проводить здесь матчи? Нам футбольный клуб «Рубин» платит арендную плату, это наши внебюджетные доходы. Если смотреть с точки зрения имиджевых потерь, то, конечно, мы можем взыскать штраф, подать иски, даже расторгнуть договор. Но наша основная задача на сегодняшний день — это чемпионат мира. Главное, чтобы нас в этот период не подвели. Уже после ЧМ будем смотреть по результату и думать.

В любом случае, к чемпионату мира поле будет в отличном состоянии. В этом году оно будет еще лучше, потому что мы сделали реновацию



— Вы упомянули некую реновацию, проведенную в декабре. Что это и так ли она нужна была зимой?

— Это плановая процедура. Трава выросла, отработала много матчей, в том числе Кубок конфедераций — лето, осень. И старая корневая система мешает новой развиваться. Ее надо срезать, чтобы потом, после зимней «спячки», не было никаких препятствий для нового роста, чтобы была хорошая крепкая трава.

— Вы сказали, что подрядчика вам рекомендовал «Рубин». Но разве не вы сами выбираете, что лучше для вашего стадиона?

— Вообще, стадион, если помните, строился при президенте «Рубина» Александре Гусеве. Уже ближе к завершению строительства его сменил Дмитрий Самаренкин. А потом вы сами знаете, сколько поменялось президентов. А помимо них поменялись еще пять директоров клуба. И в этих условиях мы всегда старались находить с «Рубином» общий язык. А новое руководство — это всегда новые правила, под которые мы подстраиваемся. Мы всегда говорим, что если что-то не нравится — пожалуйста, возьмите это под свой контроль. Фактически сегодня всем — вип-ложами, питанием и так далее — заведует футбольный клуб «Рубин». В самом начале у нас была возможность работать с ложами. И то, 30% самых топовых лож «Рубин» забирал себе. И вот, может быть, те 300 человек — это были наши потенциальные клиенты. Вот так рынок и ломался. Ничего не сделаешь.

«Без отопления трибун народ на стадион не привести»

— А вы готовы предпринимать какие-то действия, возможно совместно с «Рубином», чтобы не нести имиджевых потерь, которые преследуют «Казань Арену» сейчас?

— Нас ведь не только за эти пункты ругают. Открываем детский центр — и здесь есть недовольные. Хотя футболу наличие детских центров на стадионе никак не мешает, напротив. За счет открытия таких помещений мы создали трафик, который доходит до 3 тысяч человек в день. Я считаю, что это очень серьезный результат. Мы этих людей называем болельщиками, ведь это потенциальные клиенты «Рубина». Дети, родители, посетители фитнес-центра…

Я даже такую простую идею клубу предлагал. Говорю: вот вы тратите деньги на билборды, которые давно никто не замечает. Лучше пригласите одну из ваших звезд, например Карадениза, к нам в фитнесс-центр! Пусть он поизображает полчаса тренировку, пообщается с людьми. Там ведь залы полные. Вот оно, живое общение, селфи, автографы. А потом он может пригласить всех на матч. Да, это непростая работа, да, надо общаться, но это работает. Конкретный человек, лично поговорив с Караденизом, точно придет на матч. И друзей подтянет. Если такое устраивать регулярно, то в течение года можно собрать полный стадион. Так и в детском центре можно провести акцию, вручить билеты детям лично. А они уже и родителей с собой на стадион приведут.

Каждая наша идея, как мы думали, должна помогать «Рубину». Люди уже протоптали себе дорожку на стадион, это нормальные потенциальные болельщики. Таково наше видение. Мы не раз предлагали различные идеи, как их привести на матчи. Просто мы не настаиваем. Ведь арендатор сам решает, как лучше действовать. Мы всегда говорим: если вам не понравилась наша услуга, берите в свои руки и делайте.

Да, нас могут ругать, но мы провели большую работу по привлечению инвестиций. Многие говорят — зачем нужны эти идеи? Но нам даже копейки из бюджета на них не дают. Нам дали стадион с огромной подтрибунной площадью и территорией и сказали: занимайтесь. Мы предлагаем идею, нам говорят: «Да, идея хорошая, но денег нет. Занимайтесь». И под каждую нашу идею мы привлекаем инвестиции.

Мы предлагаем идею, нам говорят: «Да, идея хорошая, но денег нет. Занимайтесь». И под каждую нашу идею мы привлекаем инвестиции



— Какова, по вашему мнению, наилучшая форма взаимоотношений клуба и стадиона?

— Сегодня «Рубин», может быть, и был бы готов отдать нам менеджмент, привлечение болельщиков и так далее. Но мы были готовы взяться за это раньше, когда стадион только открылся. Но когда проходит 5 лет, а результаты все плачевнее и плачевнее… Работу с болельщиками на стадионе вы помните. И в таком состоянии очень тяжело показать сейчас результат. Не бывает так, чтобы за один сезон вдруг стал собираться полный стадион. Надо работать над этим все 5 лет. Если в течение долгого времени не было отлаженной системы и стратегии, то за год их нельзя восстановить, нужна системная, последовательная работа. Но опять-таки, если это делать, нужно начинать с отопления трибун. Мы говорим об этом с 2013 года, с самого первого дня.

Помните, у нас были полные трибуны на первых матчах? Вот тогда надо было «ловить» болельщиков, устраивать шоу. А у нас никто на это не тратился. Если возвращаться к отоплению трибун, то на одной аренде стадиона мы его просто не вытянем. В самом начале мы говорили: давайте что-нибудь придумаем, например, возьмем часть средств с билетных доходов или с банком договоримся.

Ну не может нормальный человек прийти на стадион с ребенком и в -10 сидеть полтора часа. Он придет на матч, отморозит себе ноги, заболеет, две недели полечится и скажет: нет, ребят, спасибо, больше я на футбол не пойду. Отопление этот вопрос решает.

— Сколько стоит это удовольствие?

— 130—150 миллионов рублей в зависимости от производителя. Весь стадион. Это не такие большие деньги, учитывая, что трафик сразу поднимется на 30—40%.

— Но стадион ведь принадлежит не «Рубину», а вам. Устанавливать отопление на чужом стадионе не совсем логично.

— А кто получает доходы? Свои доходы мы получаем с аренды. Понятно, что с отопления трибун мы, как стадион, доходов не имеем. Но, конечно же, заинтересованы в комфорте всех наших гостей.

«После чемпионата мира по водным видам спорта никакие мундиали не страшны»

— После Кубка конфедераций прошло девять месяцев. Можно сказать, что стадион тогда справился «на пять»? Или были какие-то шероховатости, над которыми сегодня ведется работа?

— У нас, как вы помните, в 2015 году проводился чемпионат мира по водным видам спорта. После этого нам вообще ничего не страшно. Потому что проводить на футбольном стадионе соревнования по плаванию, три сессии в день по 10 тысяч человек… Да еще тренировки каждый день. И чтобы все остались довольны. Вот это была серьезная задача. Организационные шероховатости бывают разве что на первом матче. После него все плюсы-минусы учитываются, и ко второму матчу все уже гораздо легче. Я бы даже сказал, что мы уже на тестовых матчах все отрабатываем. К нам никаких вопросов нет.

Свои доходы мы получаем с аренды. Понятно, что с отопления трибун мы, как стадион, доходов не имеем. Но конечно же заинтересованы в комфорте всех наших гостей



— С какой частотой проводятся совещания по подготовке к ЧМ?

— У всех есть свои блоки ответственности. Кому-то надо десять раз в день собираться. На уровне первого заместителя премьер-министра Татарстана мы собираемся два раза в неделю. Есть также совещания на федеральном уровне — на всех стадионах. Они проводятся по видеосвязи с оргкомитетом ЧМ и вице-премьером РФ Виталием Мутко.

— «Казань Арена» довольно часто приглашает к себе популярных людей: блогеров, бывших футболистов, актеров. Расскажите, как это происходит. Ходят слухи, что они приезжают небезвозмездно, при этом называются дикие суммы.

— Если нам не давали денег на детские проекты, неужели вы думаете, что мы будем тратить их на блогеров? Все, кто у нас побывал — это либо на основе личных отношений, либо он к кому-то приехал и мы предлагаем какие-то идеи. Они и сами к нам приезжают. Все-таки наш стадион — достояние Казани и Татарстана. Плюс у блогеров работает «сарафанное радио». Мы можем им предложить, например, пару ночей в нашем отеле. Некоторым можем даже отказать. Не говоря уже о том, чтобы кого-то уговаривать.

— А к кому конкретно приезжал тот же актер Сами Насери?

— Во-первых, меня в тот период здесь не было. Если вы думаете, что я контролирую, всех кто сюда приезжает, вы ошибаетесь. Вообще-то, в Казани будет играть сборная Франции. Наверное, Насери поставили задачу, чтобы он познакомился со стадионом и на своих местных каналах рассказал: ребята, в Казани все хорошо, на стадионе был, все классно. Мы со своей стороны организовали ему хорошую встречу на стадионе. Чтобы он отозвался хорошо и о городе, и о стадионе.

«Готовы сделать на арене «рубиновый» мини-город»

— «Иметь такую набережную и не использовать ее — это преступление». Ваши слова на презентации стадиона еще в 2016 году.

— Чтобы вы понимали: исполком города только 11 ноября 2017 подписал договор аренды с московскими инвесторами, которые будут делать эту набережную — с парками, яхт-клубами и так далее. На все это инвесторы получили договор аренды лишь в ноябре месяце. Бюрократия, согласования — это быстро не делается, проекты очень сложны. Вейк-парк или яхт-клуб — новые сервисы, и реализовать их непросто.

Но к чемпионату мира инвестор приведет набережную в порядок. И в том году убрали весь сорняк, а в нынешнем там все будет красиво. Разрешение же на строительство инвесторам дадут, дай Бог, осенью. Вообще, этой набережной мы начинали заниматься еще в 2013 году. Были исполнители, которые обещали ее благоустроить, но не сделали этого. Естественно, с ними давно не работаем.

Я объехал более ста стадионов по миру, и везде картина одна: поле, пресс-зона, раздевалки, вип-зона, спортбар, ресторан, музей. Вот это стадион. Все остальное — это только «плюсы», бонусы



— Вопрос по поводу другой стройки: уже идет возведение анонсированного офисного «пристроя» арены?

— Все помещения стадиона, которые можно было сдать, мы сдали. У нас есть на четвертом этаже полумансардное помещение, которое никак не использовалось, и после трех лет размышлений мы решили устроить там многофункциональный отель для домашних животных. Опять же, никто у нас еще этого не делал.

Также есть южная трибуна, которую берет себе ФИФА. Потом, у нас были помещения, которые мы специально отводили под фан-шоп и клубный музей «Рубина». У нас даже был дизайн-проект с клубными помещениями, который мы сами рисовали еще в 2013 году. Но сколько уже руководителей «Рубина» поменялось, и никому до этого нет дела. Я объехал более ста стадионов по миру, и везде картина одна: поле, пресс-зона, раздевалки, вип-зона, спортбар, ресторан, музей. Вот это стадион. Все остальное — это только «плюсы», бонусы. Вот у нас получилось, что «плюсов» много, а основных компонентов — спортбара, фан-шопа, музея — нет.

— Как эту ситуацию объясняли в «Рубине»?

— Говорят, что своих проблем хватает. Но мы же не будем навязываться.

— Что в итоге с офисными помещениями?

— Если мы говорим про офисы, наша основная задача — восточная трибуна. Сегодня мы проходим экспертизу. Мы могли бы начать строительство, но до чемпионата мира нет смысла это делать.

Так вот: у нас есть выстроенные в один ряд Kidspace, «Зарница», гостиница, сквош, боксерский клуб. И под северной трибуной есть фитнес, бассейн, хоккейная школа и другие детские и спортивные активности. То есть, планируется закольцевать и объединить все коммерческие подтрибунные помещения стадиона, в частности Восточной и Северной трибуны на первом этапе. Затем планируется соединить Западную и Южную трибуну вплоть до центра «Харлей Дэвидсон». Все это позволит, не выходя со стадиона, получать все, что нужно для времяпровождения всей семьи — своеобразный Arena LifeStyle. Это наша стратегия «Семейного стадиона». Чтобы люди могли перемещаться, не выходя из здания. Например, арендатор поработал в офисе, пошел в фитнес-центр, не выходя на улицу и не обходя забор. Или оставил ребенка в детском центре, сам позанимался в фитнес-зале, потом перешел к ребенку и они уехали вместе. Все для максимального комфорта и удобства наших гостей и посетителей. Особенно это важно в наших климатических условиях.

После того, как ФИФА закончит свою работу на стадионе, у нас не будет таких ограничений, и здесь появится множество интересных проектов. Поэтому для «Рубина» заехать в эти помещения было бы очень своевременно. Это может получиться настоящий мини-город. Можно сделать из него «рубиновый» мини-город.

— Строительство этих помещений, наверное, изменит изначальный облик арены?

— Нет, все строительство пройдет именно под стилобатом. Почему мы еще это строим? Потому что экономически это выгодно. Если строить 8 тысяч квадратных метров офисов с нуля, это обойдется почти в 500 миллионов рублей. А у нас уже есть колонны, крыша, коммуникации. Эти помещения появятся буквально из воздуха. И ничего загораживать или кому-то мешать они не будут.

— А на каком уровне утверждается этот проект?

— На уровне председателя правления — премьер-министр Республики Татарстан.

Если строить 8 тысяч квадратных метров офисов с нуля, это обойдется почти в 500 миллионов рублей. А у нас уже есть колонны, крыша, коммуникации. Эти помещения появятся буквально из воздуха



«Даст Бог, ледовый каток вернется на «Казань Арену»

— Три года подряд на территории «Казань Арены» действовал полюбившийся казанцам «Народный каток» от NefisGroup. Но в последние два года его нет. При том что перед прошлой зимой мэрия анонсировала его возвращение. Почему не сложилось?

— Смотрите: уже в самый первый год, когда «Нэфис» сюда заезжал, мы предлагали им немного другую площадку. Ведь парковка должна быть парковкой. Пусть она пока у нас не работает, но, даст Бог, после чемпионата мира, когда все установки и временная инфраструктура уйдут, откроется. Далее, у нас появились жесткие требования МВД по линии антитеррора. А еще позже заехал и ПСО. Это те самые установки и временные конструкции. В итоге каток и стройке мешал.

Мы предлагали «Нэфису» сделать каток непосредственно перед медиафасадом, на большой площадке перед центральным входом со стороны западной трибуны. Кроме всего прочего, это было бы очень эстетично, красиво. Но такой вариант к сожалению не получил поддержки. В целом, мы благодарны «Нэфису» за такой масштабный и социально значимый проект, который был реализован на стадионе в течение 3 лет. Быть может, после снятия ограничений со стороны ФИФА каток на прилегающую территорию стадиона вернется. Почему нет? Возможность техническая есть.

Но, опять же, мое мнение таково, что такой каток вместе с «Нэфисом» или другими партнерами должна делать не «Казань Арена», а «Рубин». Мы говорим клубу: у нас нет болельщиков, мы объект недвижимости. Это вам нужно организовывать работу по привлечению новых болельщиков. Привозить туда своих игроков — чтобы они катались, общались, фотографировались, зазывали на будущие матчи. Там флаги «Рубина» должны реять.

— В июле прошлого года на территории «Казань Арены» проходил крупный фестиваль Arenaland, по аналогии с подобными мероприятиями в США. Заезжали все самые известные площадки, такие как BNF, «Штаб», «Смена» и т. д. Какова была его основная задача?

— Это была наша идея. Я даже скажу, моя инициатива. Есть, например, в Нижнем Новгороде фестиваль Alfa Future People, много и международный примеров такого рода — Tomorrowland в Бельгии и другие. И мы хотим, чтобы в перспективе Arenaland тоже был серьезным международным фестивалем. Хочу еще раз подчеркнуть, что под наши идеи нам никто из бюджета денег не дает. Мы договорились с хедлайнерами и привлекли спонсоров. И что еще важно: нам не нужно тратить огромные суммы на временные сооружения и инфраструктуру, которые съедают огромные деньги. У нас все есть: туалеты, пропускные пункты, нам даже на сцену не нужно тратить огромные деньги — есть медиафасад. То есть у нас преимущество перед теми же Tomorrowland или Alfa Future. И сейчас у нас задача выйти «в ноль». Я думаю, что и в этом году мы проведем такое мероприятие. Когда появится набережная, оно будет разрастаться.

«Нам были готовы дать 2 миллиона долларов за коммерческое название стадиона, но...»

— Насколько вы сегодня близки к изначально поставленной перед вами задаче — стать самоокупаемым объектом?

— Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 миллионов долларов (по курсу 2013-го года, — прим. ред.) объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет. Мы привлекли сюда много инвестиций. Даже тот же медиафасад — его ведь не за бюджетные средства построили. Пришел московский инвестор и сделал его почти за 8 миллионов долларов (по курсу 2013-го года, — прим. ред.).

Мы за годы нашего управления привлекли не менее 500 миллионов рублей. Только сегодня некоторые партнеры у нас начинают выходить с арендных каникул. И где-то через год мы должны выйти на цифру 50—60 миллионов рублей в год, и это только с аренды, не учитывая футбольных матчей. Это почти треть нашего бюджета. Потом мы построим те самые офисные помещения, которые должны приносить доход примерно в таком же размере. В перспективе, если все это считать, у нас точно позитивный баланс. В итоге, на сегодняшний день мы отрабатываем примерно половину бюджета.

Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 миллионов долларов объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет



— Был слух и о продаже названия стадиона.

— Да, были желающие его купить. Рыночная оценка при самом минимуме — 1 миллион долларов в год. Нам были готовы дать 2 миллиона. Мы решили, что это хорошая идея с экономической точки зрения, поскольку стадион вышел бы на операционную прибыль. Но нам не разрешили. У нас и так хорошее название.

— Вы сами — футбольный болельщик? И как вы оцениваете нынешнее состояние «Рубина»?

— Мы «Рубин» любим и уважаем, и хотим, чтобы он только выигрывал. Мы, со своей стороны, чем можем, всегда помогаем. Чтобы у игроков были комфортные условия. И я думаю, что очень скоро «Рубин» будет играть должным образом. И к этому моменту нам нужно подготовиться по инфраструктуре. В частности, обязательно подготовить отопление.

Болельщик ли я? Больше теннисный, наверное, но и за футболом слежу. Смотрю Лигу чемпионов. Сам играю летом в футбол. Задача не в том, чтобы «ноги друг другу оторвать», а в максимальном позитиве игры. И спорта как такового.