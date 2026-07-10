Количество безопасных пляжей в Татарстане увеличилось до 13 мест

При этом исследования качества воды показали несоответствие санитарным нормам на четырех пляжах Казани — «Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «Локомотив» и озеро Глубокое

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане 13 из 24 пляжей получили разрешения на использование водоемов для отдыха. По состоянию на 9 июля 2026 года санитарно-эпидемиологические заключения выданы на рекреационное использование этих объектов.

В список разрешенных для купания вошли пляжи в Заинске, Буинском, Елабужском, Нижнекамском, Набережночелнинском, Бугульминском, Чистопольском, Нурлатском, Мамадышском, Алькеевском, Альметьевском, Зеленодольском районах и Камском Устье.

При этом исследования качества воды показали несоответствие санитарным нормам на четырех пляжах Казани — «Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «Локомотив» и озеро Глубокое. Управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться на этих территориях до улучшения показателей воды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также специалисты напомнили, что не стоит посещать пляжи, которые не имеют официальных разрешений или где вода не соответствует установленным требованиям. Мониторинг качества воды в водоемах Татарстана проводится каждые 10 дней, актуальные результаты исследований публикуются еженедельно.

В Альметьевском районе Татарстана усилили меры безопасности у водных объектов. Об этом сообщили в администрации Альметьевска. Меры приняты по поручению главы района Гюзель Хабутдиновой в связи с жаркой погодой и увеличением числа отдыхающих у водоемов.

Наталья Жирнова