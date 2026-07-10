Количество безопасных пляжей в Татарстане увеличилось до 13 мест
При этом исследования качества воды показали несоответствие санитарным нормам на четырех пляжах Казани — «Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «Локомотив» и озеро Глубокое
В Татарстане 13 из 24 пляжей получили разрешения на использование водоемов для отдыха. По состоянию на 9 июля 2026 года санитарно-эпидемиологические заключения выданы на рекреационное использование этих объектов.
В список разрешенных для купания вошли пляжи в Заинске, Буинском, Елабужском, Нижнекамском, Набережночелнинском, Бугульминском, Чистопольском, Нурлатском, Мамадышском, Алькеевском, Альметьевском, Зеленодольском районах и Камском Устье.
При этом исследования качества воды показали несоответствие санитарным нормам на четырех пляжах Казани — «Большое Лебяжье», «Нижнее Заречье», «Локомотив» и озеро Глубокое. Управление Роспотребнадзора не рекомендует купаться на этих территориях до улучшения показателей воды.
Также специалисты напомнили, что не стоит посещать пляжи, которые не имеют официальных разрешений или где вода не соответствует установленным требованиям. Мониторинг качества воды в водоемах Татарстана проводится каждые 10 дней, актуальные результаты исследований публикуются еженедельно.
В Альметьевском районе Татарстана усилили меры безопасности у водных объектов. Об этом сообщили в администрации Альметьевска. Меры приняты по поручению главы района Гюзель Хабутдиновой в связи с жаркой погодой и увеличением числа отдыхающих у водоемов.
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