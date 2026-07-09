Средняя зарплата на КАМАЗе достигла 94 тысяч рублей

При этом у квалифицированных специалистов доход выше: зарплата наладчиков станков и оборудования с программным управлением достигает 195 тыс. рублей, мастеров — 185 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

КАМАЗ усиливает работу по сохранению сотрудников и привлечению новых специалистов на фоне высокой конкуренции за рабочие кадры в Татарстане. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин в интервью изданию компании.



Средняя зарплата работников КАМАЗа по итогам июня составила 94 тыс. рублей, что соответствует среднему уровню по Набережным Челнам. При этом у квалифицированных специалистов доход выше: зарплата наладчиков станков и оборудования с программным управлением достигает 195 тыс. рублей, мастеров — 185 тыс. рублей, начальников цехов — 200 тыс. рублей.

В этом же интервью Сергей Когогин сообщил, что компания не планирует сокращать сотрудников, несмотря на появившиеся сообщения о простоях производства и возможных изменениях в штате.

Наталья Жирнова