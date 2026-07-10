Прокуратура начала проверку после гибели подростка на воде в Алексеевском районе

Это уже второй смертельный случай с утонувшими подростками за последние два дня

В Алексеевском районе Татарстана утонул 15-летний подросток. По предварительным данным, трагедия произошла днем 10 июля у реки Курналки на окраине села Сухие Курнали.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, мальчик вместе с другими детьми находился у водоема и плавал в месте, не предназначенном для купания, в результате подросток погиб.

— Ребенка извлекли из воды очевидцы и передали врачам скорой медицинской помощи. Однако медики констатировали смерть мальчика, — сообщает МЧС РТ.

На место происшествия выехал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. По факту случившегося организована процессуальная проверка, ее ход и результаты находятся на контроле районной прокуратуры.

Накануне в Набережных Челнах в Каме утонул еще один 15-летний подросток. Участок, где произошла трагедия, также не был предназначен для купания. «Тело ребенка 2010 г.р., найденного в 2 метрах от берега на глубине 5 метров», — сообщили в МЧС.

Наталья Жирнова