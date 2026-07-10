УФАС потребовало отстранить главу исполкома Кукморского района

Причиной стало неисполнение пяти предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций.

Фото: Михаил Захаров

В мировой суд переданы материалы о возможном отстранении от должности главы исполкома Кукморского района. С инициативой выступило татарстанское УФАС, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом послужило отсутствие должного контроля за рекламными конструкциями в районе.

— Татарстанское УФАС выдало исполкому пять предупреждений, возбудило пять дел о нарушении антимонопольного законодательства и вынесло пять предписаний с требованием демонтировать незаконно установленные объекты, — сообщает УФАС.

Последнее предписание необходимо было исполнить до мая 2026 года, однако требования так и остались невыполненными. Руководитель исполкома трижды привлекался к административной ответственности и заплатил штрафы на сумму более 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что УФАС РТ оштрафовало Фонд развития промышленности на 300 тысяч рублей за задержку документов.





Вадим Вахрушев