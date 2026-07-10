Международный волейбол вернули России: кто будет играть за сборные у мужчин и женщин?

Почему FIVB проявила снисходительность и кто из стран недоволен возвращением России на мировую волейбольную арену?

Фото: Динар Фатыхов

Российский волейбол возвращается на международную арену. Два дня назад FIVB (Международная федерация волейбола) выступила с заявлением, что теперь российские национальные команды смогут принимать участие в официальных турнирах под эгидой организации. Какой турнир станет первым для российских сборных (мужской/женской) и вокруг каких игроков строились бы команды — в материале «Реального времени».

Волейбол — второй командный вид спорта после водного поло, в котором российских спортсменов восстановили в правах

Лед тронулся! Волейбол стал вторым командным видом спорта после водного поло, где российских спортсменов восстановили в правах. На днях Международная федерация волейбола (FIVB) объявила, что выпустила Россию из своего бана и сохранила за сборными (мужской, женской) те же очки и позиции, которые были на момент заморозки. Таким образом, мужская российская сборная сейчас располагается на третьей строчке в мировом рейтинге, а женская — на девятой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Конечно, возвращению сборной России не сильно рады некоторые европейские сборные. В числе главных недовольных — Италия, Польша. Про украинскую сторону и говорить нечего.

После того как МОК снял ограничения по командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям с предложением вернуть российские команды с флагом, гимном на международные соревнования, ряд украинских атлетов публично выразили свое возмущение. К примеру, теннисистка Марта Костюк после вчерашнего полуфинала Уимблдона с Линдой Носковой, на пресс-конференции назвала решение МОК «ужасным и далеким от честной игры».

Тем не менее даже сама Марта Костюк отметила, что свою лояльность МОК вспять вряд ли вернет, а значит, и FIVB, видимо, решительно настроена в ближайшее время полностью восстановить наших волейболистов в правах. Правда, сказать к этому часу, действительно ли волейболисты из России вернутся на ближайшие международные соревнования с флагом и гимном, пока сложно.

Сборные России по волейболу точно не сыграют на чемпионате Европы — 2026. Также наши клубы будут вынуждены пропустить и еврокубковые соревнования, итоговый список команд уже заявлен. Зато для сборных России открываются Лига наций — 2027, а также квалификационные соревнования на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

«Эта новость приносит нам не только радость, но и волнение...»

По поводу возвращения российских сборных на международную арену «Реальное время» обратилось за комментарием к диагональному «Зенита-Казани», олимпийскому чемпиону 2012 года Максиму Михайлову. Легендарный волейболист воздержался от громких слов, отметив, что «пока рано высказываться на этот счет и хочется дождаться, когда сборные России получат официальные приглашения на турниры».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из действующих звезд российского волейбола мало кто выступил с подробным комментарием на данную тему. Толком не высказались ни игроки, ни тренеры Суперлиги. Предполагаем, что пока заявления FIVB для наших волейболистов выглядят несколько эфемерными. Игроки, их наставники рассчитывают в ближайшее время получить конкретную информацию, дабы понимать, к каким соревнованиям можно начинать готовиться.

— Эта новость приносит нам не только радость, но и волнение: как все это будет проходить, как мы сможем вернуться, как мы сможем себя показать, когда у нас будет доступ к соревнованиям? Радует, что все-таки у нас сохранились рейтинговые очки, которые нам позволят быть на высших ступеньках рейтинга и которые помогут нам и на соревнованиях, и на отборах. Поэтому ждем возвращения. Но я не считаю, что оно будет легким. Будут сложности для игроков, особенно тех, которые играли в российском чемпионате и были лишены доступа к международным соревнованиям такого уровня, как Лига чемпионов. Но игроки, которые выступали в иностранных чемпионатах, — это тот плюс, который нам поможет как можно быстрее вернуться в топ, — тем не менее подчеркнула экс-волейболистка женской сборной России, двукратный олимпийский серебряный призер (2000, 2004) Екатерина Гамова в беседе с «Чемпионатом».

Актуальные составы мужских и женских сборных России по волейболу

Любопытно, в каком виде предстали бы мужская и женская сборные России по волейболу, если бы официальные соревнования начались не через год или два, а, к примеру, через месяц.

Павел Панков («Динамо» Москва), Игорь Кобзарь («Зенит» СПБ), Ильяс Куркаев и Максим Михайлов («Зенит-Казань»), Денис Богдан («Динамо» Москва), Дмитрий Волков («Динамо» Москва), которые принимали участие в Олимпийских играх в Токио (2021 год) в составе мужской сборной России, наверняка вошли бы и в нынешний ростер национальной команды.

К ним бы добавились: Дмитрий Лызик («Локомотив»), Илья Федоров («Зенит-Казань»), Илья Казаченков («Локомотив»), Константин Абаев («Зенит-Казань»), Дмитрий Жук («Динамо Москва»), Илья Власов («Динамо» Москва), Антон Семышев («Динамо» Москва) — действующие звезды волейбольной Суперлиги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Состав женской сборной прогнозировать несколько сложнее, так как за последние годы в Суперлиге появилось немало талантливых и перспективных спортсменок, за которыми наверняка внимательно следит тренерский штаб национальной команды. Та же 19-летняя Дарья Киселева из калининградского «Локомотива» стала одним из главных открытий минувшего регулярного чемпионата.

Выбор у Константина Ушакова, главного тренера женской сборной России, действительно велик. Из хорошо знакомых имен и фамилий в ростер национальной команды однозначно вошли бы: Полина Матвеева («Динамо-Ак Барс»), Анна Лазарева («Тюрк Хава Йоллары»), Арина Федоровцева («Фенербахче»), Марина Маркова («Вакифбанк»).