Из аэропорта Казани появилось новое туристическое направление

Рейсы в Эль-Аламейн начнут выполнять с 11 июля

Фото: Максим Платонов

Из аэропорта Казани с 11 июля открывается новое туристическое направление — египетский город Эль-Аламейн на средиземноморском побережье. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

— Рейсы будут выполняться партнером аэропорта «Казань» — египетской авиакомпанией Air Cairo на 180-местных воздушных судах Airbus A320 по субботам с вылетом в 09:45, — сказано в сообщении.

Расписание согласовано до октября 2026 года, время в пути — 4,5 часа. Ранее сообщалось, что из Казани выросли цены на авиабилеты по популярным направлениям.

Вадим Вахрушев