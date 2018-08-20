Бунт против Бречалова: шесть испорченных бюллетеней и Ижевск снова без мэра

Константину Сунцову не хватило пяти голосов, чтобы стать главой Ижевска, при шести испорченных депутатами бюллетенях

Пяти голосов не хватило 37-летнему предпринимателю Константину Сунцову, чтобы стать главой Ижевска. Депутаты городской думы впервые в истории не смогли с первой попытки избрать нового мэра. О том, почему так произошло и что будет дальше, — в материале «Реального времени».

Не по сценарию

Предсказуемый сценарий избрания главы Ижевска 20 августа не исполнили депутаты городской думы. О том, что именно Константина Сунцова прочат в мэры города и его кандидатура поддерживается главой Удмуртии Александром Бречаловым, назначившим его своим советником, в кулуарах обсуждалось два месяца.

На внеочередной сессии городской думы из 33 присутствовавших депутатов Сунцова в ходе тайного голосования поддержали только 17. 10 голосов было подано за его конкурента — директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. Шесть бюллетеней были признаны недействительными. Понятно, что депутаты — люди в выборах хорошо разбирающиеся, так что случайной ошибки в бюллетене сделать не могли.

Для избрания главы города необходимо большинство от установленной численности депутатов, т.е. как минимум 22 голоса. Всего в гордуме 42 депутата, однако пятеро ранее сложили полномочия, дополнительные выборы по этим округам пройдут 9 сентября. Соответственно в гордуме сейчас 37 депутатов, четверо из них внеочередную сессию пропустили.

«Видимо, депутаты решили, что Сунцов еще несколько молод для такой должности»

Оба кандидата, отобранные конкурсной комиссией, перед голосованием выступили со своими концепциями по развитию города. Константин Сунцов, несмотря на богатый опыт выступлений в качестве спикера на крупных деловых мероприятиях мирового уровня, сегодня заметно волновался, говорил о необходимости административной реформы, оптимизации расходов, привлечения инвестиций и открытый диалог с горожанами.

При этом на некоторые заданные депутатами вопросы вместо него отвечал присутствовавший на сессии глава республики Александр Бречалов, в частности, об увеличении налоговой базы и развитии аэропорта.

Михаил Черемных больший упор сделал на развитие человеческого капитала, создание концепции развития города на перспективу — на 25—40 лет, приводил разнообразные истории.

Тем не менее, этих речей депутатам похоже не хватило, чтобы определиться с выбором.

— Решение не принято, — заключила председатель счетной комиссии Мария Нужина после того, как озвучила результаты.

— Видимо, депутаты решили, что Константин Сунцов еще несколько молод для такой должности, а Черемных хоть и, как говорится, мыслит системно, очень зациклился только на развитии образования. А город — это все-таки коммуналка, дороги, т.е. они хотели услышать крепкого хозяйственника. Когда треть частного сектора отапливается еще дровами, говорить о высоких технологиях, цифровизации как-то преждевременно, — прокомментировал руководитель фракции «Патриоты России» в гордуме Вадим Глухов.

Депутат гордумы от КПРФ Дмитрий Сурнин считает, что избрание главы не получилось из-за высокой заполитизированности этой темы.

— Я думаю, изначально этот вопрос заполитизировали. Т.е. к нему гордума подошла не с точки зрения выбрать хозяйственника для города, а с точки зрения существующих политических раскладов, возможно, показать значимость гордумы в решении таких важных вопросов. Тем не менее, мы понимаем, что и раньше при предыдущих главах республики определение первого лица города проходило с подачи республиканской власти. Однако в этот раз данный момент почему-то не сработал, и здесь вопросы возникают в первую очередь к «Единой России», члены фракции которой скорее всего и испортили бюллетени. И я думаю, здесь еще будет разбор полетов, — сказал Сурнин.

Все заново

Итог голосования стал большой неожиданностью для присутствовавших на сессии. Председатель гордумы Олег Гарин, который также выдвигал свою кандидатуру на пост главы Ижевска, но не прошел в финал, сухо объявил сессию закрытой, депутаты в тягостном молчании прослушали гимны России и Удмуртии и стали расходиться.

Руководство Удмуртии и Ижевска к журналистам не вышло. Прояснить процедурные вопросы направили начальника управления правовой экспертизы гордумы Ижевска Дмитрия Чулкина.

— В соответствии с законом, с уставом Ижевска городская дума должна объявить новый конкурс, и вся конкурсная процедура будет проходить заново. В течение месяца должны объявить конкурс. Минимальный срок проведения конкурса у нас 20 дней, — сказал Чулкин.

При этом, по его словам, для объявления конкурса должны собрать вновь сессию городской думы. Ограничений для кандидатов нет. Они могут вновь заявиться на конкурс.

«Я не исключаю возможность роспуска думы»

Политконсультант Марат Хамидуллин считает, что сложившаяся ситуация серьезно вредит городу, четвертый месяц живущий без мэра. При этом он не склонен подозревать в демарше председателя гордумы.

— Сложившаяся ситуация больше всего ударила по позициям городской думы и ее председателю Олегу Гарину. Некоторые уже распространяют повестку о том, якобы выборы столичного градоначальника саботировал спикер гордумы. Думаю, это не так, — отмечает эксперт. — Гарин умеет договариваться и не идти на обострение. Сегодняшняя ситуация ему не на руку и интереса в таком развитии у него нет. Другое дело, как поступила городская дума. Ижевск на сегодняшней день в довольно печальном положении, и уже несколько месяцев у города нет главы. Несмотря на то, что жители говорят о том, что не заметили отсутствие мэра, внутри протекает очень много важных процессов, требующих принципиальных решений. Образовался застой в нескольких важных направлениях. Ключевые начальники управления и замы демотивированы, так как многие из них уверены, что с приходом нового мэра потеряют свои места. Без градоначальника Ижевску сложно двигаться вперед. Некому работать над инвестициями и сокращением дефицита бюджета.

По мнению эксперта, конкурс дал возможность проявить себя абсолютно любому жителю Ижевска, и ею успешно воспользовались Черемных и Сунцов.

— Но шесть испорченных бюллетеней — это не показатель сложного выбора перед депутатами, а явный протест, от которого станет хуже только жителям Ижевска, — считает Хамидуллин.

При этом Дмитрий Сурнин полагает, что подобный демарш может закончиться и роспуском думы.

— Я не исключаю возможность роспуска думы. В администрации главы республики могут решить, что если гордума стала в позу в этом вопросе, то она будет несговорчивой и в других, а значит, возможен полный перезапуск работы думы через роспуск, — отметил Сурнин.

Напомним, избрать нового главу Ижевска планировали еще в июне. Заседание конкурсной комиссии для отбора кандидатов должно было состояться 8 июня, внеочередную сессию хотели собрать на следующий день. Однако часть членов комиссии — шесть представителей главы Удмуртии на заседание не явились. Ситуацию тогда объяснили тем, что у ряда членов комиссии не получилось по разным причинам присутствовать.

Тем не менее, наблюдатели обратили внимание на резкую смену фаворитов гонки. Если первоначально на должность мэра многие прочили спикера гордумы Олега Гарина, у которого хорошая поддержка среди депутатов, то впоследствии Александр Бречалов выделял двоих других кандидатов — Константина Сунцова и Михаила Черемных. Их и отобрали члены конкурсной комиссии 10 августа. Причем комиссия могла представить на рассмотрение депутатов и больше кандидатур. Всего в конкурсе принимали участие 13 человек. Олег Гарин по баллам занял третье место, немного уступив Черемных.

Ижевск без главы города живет с 3 мая, когда в отставку подал Юрий Тюрин. Временно исполняет полномочия мэра первый замглавы администрации Сергей Задорожный.