Топ элиты Удмуртии: команда Бречалова, зачистка правительства и осторожные олигархи

«Реальное время» составило рейтинг политической и деловой элиты УР

Фото: udmurt.ru (Александр Бречалов и Александр Свинин)

В прошлом году Удмуртия внезапно стала первой площадкой для внедрения нового курса региональной политики. Кадровые перестановки, уголовные дела на представителей старых элит, принцип «дорогу молодым (технократам)» все это Удмуртия времен Александра Бречалова. Предыдущий рейтинг административной и деловой элиты Удмуртской Республики, который выпустило «Реальное время», застал регион на первых шагах перемен. За прошедшие полгода картина новой реальности практически сложилась, хотя и оставляет вопросы. Опубликовав аналогичные рейтинги Марий Эл и Башкирии, предлагаем читателям обратить внимание на северо-восток Приволжского федерального округа.

Бречалов как первая ласточка новой региональной политики

Лидер топ-70 глава Удмуртской Республики Александр Бречалов за второе полугодие 2017 года прошел большой путь. Около месяца он совмещал обязанности главы региона с обязанностями премьер-министра. Одержал безоговорочную победу на выборах. Избавился от приставки «врио». Запустил процесс трансформации региональной административной элиты.

Если в апреле назначение главой региона человека со стороны, никогда не работавшего в региональных органах исполнительной власти, могло показаться случайным колебанием кадровой линии Кремля, то в начале 2018 года очевидно, что «Бречаловы» — это новая закономерность. Федеральному центру, судя по всему, уже не так важно, является ли кандидат в губернаторы выходцем из местных элит или посторонним «кризисным менеджером». Есть задачи, обязательные к исполнению на всех этажах власти, и есть управленцы для их решения. Новую политическую реальность, которую представляет Александр Бречалов, нельзя назвать завершенной и устоявшейся, но альтернативных путей она не оставляет.

Выборы главы Удмуртии 10 сентября 2017 года стали для Александра Бречалова символическим барьером. Он одержал победу, забрав 78,16% голосов избирателей. Следующим пришел к финалу голосования первый секретарь удмуртского отделения КПРФ Владимир Бодров с 8,73%. В рейтинге «Реального времени» Бодров занимает 67-ю позицию. Кандидаты от «Справедливой России», ЛДПР и Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС) набрали меньше 5% голосов. Многие в республике говорили о том, что результат предопределен заранее. Бречалов отказался от теледебатов и предвыборной агитации на наружных носителях. Явка по региону составила всего 34,55%. Одержав победу, Бречалов покинул пост сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта. Известный на федеральном уровне общественник окончательно трансформировался в госслужащего.

Меньше чем за год, проведенный в Удмуртии, уроженец Адыгеи научился разбираться в тонкостях финно-угорской кухни и позировал на фоне национального флага Удмуртии столько, сколько этого не делали его предшественники.



В Удмуртию Семенов приехал вскоре после назначения Бречалова. Фото udmurt.ru



С приходом Семенова укрепилась позиция председателя правительства

Второе место в топе занял председатель правительства Ярослав Семенов. Относительно прошлогоднего рейтинга позиция премьер-министра поднялась на 2 пункта.

Прежний глава правительства Виктор Савельев занимал только 4-е место в списке «Реального времени» 2017 года. Это связано со сложным положением, в котором он оказался после ареста прежнего главы региона. Будучи обязан своим премьерским постом экс-главе Александру Соловьеву, Виктор Савельев имел весьма натянутые отношения с другими влиятельными людьми. В частности, его основным конкурентом считался главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, по-прежнему сохраняющий очень высокие позиции. С приходом Бречалова вопрос об отставке Савельева был предрешен. «Савельев будет возглавлять правительство ровно до тех пор, пока врио главы региона не найдет ему подходящей замены», — рассказывал «Реальному времени» политолог Олег Фомин в июне прошлого года. Уже 31 июля было объявлено об отставке премьера. Савельев ушел на больничный, а затем в отпуск до 10 сентября. Начали говорить о том, что именно экс-премьеру республика обязана усугублением кредитной зависимости и другим провалам в экономике. Обязанности главы правительства взял на себя Александр Бречалов.

Ярослав Семенов — новое имя в региональных рейтингах «Реального времени». Родился в Москве в 1978 году. Во время службы в армии успел побывать в составе миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине. Несколько лет работал в МВД. Затем как и Александр Бречалов работал юрисконсультом в коммерческих структурах. Со своим будущим руководителем познакомился во время работы в Общественной палате РФ. Бречалов в 2014—2017 годах работал секретарем Общественной палаты, а Семенов в 2016—2017 годах возглавлял ее аппарат. В Удмуртию Семенов приехал вскоре после назначения Бречалова. Руководил проектом «Безопасные и качественные дороги», а 9 августа стал и. о. вице-премьера. Место, которое он занял, ранее принадлежало арестованному по обвинению в превышении должностных полномочий Рафису Касимову (62-е место нашего рейтинга 2017 года). Дальнейшее восхождение по административной лестнице было молниеносным: 17 августа Семенов — и. о. председателя правительства, а 26 сентября — председатель правительства.

Топ-70 административной и деловой элиты Удмуртии (февраль-2018)

Позиция Персона Баллы 1.

Бречалов Александр Владимирович – глава Удмуртской Республики 89 2.

Семенов Ярослав Владимирович – председатель правительства УР 72 3.

Смирнов Сергей Витальевич – руководитель администрации главы и правительства УР 72 4.

Мусин Дмитрий Ахметович – главный федеральный инспектор по УР 63 5.

Прасолов Алексей Михайлович – председатель Государственного Совета Удмуртской Республики 57 6.

Свинин Александр Александрович – первый заместитель председателя правительства УР 57 7.

Никешкин Владимир Анатольевич – руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по УР 56 8.

Толмачев Виктор Григорьевич – генеральный директор АО «Воткинский завод» 56 9.

Викторин (Костенков) – митрополит Ижевский и Удмуртский РПЦ МП 55

Ближний круг Бречалова ближе к решению вопросов, местные кадры сохраняют социальный капитал

Имя Александра Бречалова за неполный год вызывает устойчивые ассоциации с отставками в высшем эшелоне региональных чиновников. В настоящее время из 21 члена правительства Удмуртии в министерской должности в составе правительства Виктора Савельева работали только трое: министр финансов Станислав Евдокимов, министр культуры и туризма Владимир Соловьев, министр национальной политики Лариса Буранова. Начальник Главного управления ветеринарии в прежней администрации Николай Котельников при Бречалове получил приставку «и. о.». Все остальные члены правительства получили назначение в 2017 или 2018 годах. Трое занимали в правительстве Савельева должность замминистра и получили повышение: министр имущественных отношений Анна Боталова, министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев и министр экономики Михаил Тумин. Еще пять новоназначенных министров Бречалова — местные кадры, а девять — кадры, которые привел в республику новый глава из Москвы и других регионов.

Практически все местные коллеги Ярослава Семенова отмечены экспертами «Реального времени» и вошли в топ-70. Однако по критерию административного влияния им отведены далеко не первые позиции. Министр финансов Станислав Евдокимов на 27-м месте, министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев на 34-м месте, министр культуры Владимир Соловьев на 38-м, министр имущественных отношений Анна Боталова на 43-м, министр национальной политики Лариса Буранова на 44-м, министр экономики Максим Тумин на 50-м, министр образования и науки Светлана Болотникова на 55-м, и. о. министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Гольцова на 56-м, министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова на 63-м месте.

Ряд чиновников, привлеченных в правительство Удмуртии извне за минувший год, не попали в рейтинг. Очевидно, для того, чтобы они завоевали репутацию у местного экспертного сообщества и элементарно стали узнаваемыми, им потребуется некоторое время. Между тем, влияние костяка команды Бречалова эксперты «Реального времени» оценивают чрезвычайно высоко. Руководитель администрации главы и правительства Сергей Смирнов на 3-м месте рейтинга. Он является признанным тяжеловесом в местной элите. Пришел в республику с работы в Администрации президента РФ, а до этого был заместителем руководителя Росмолодежи. С Бречаловым познакомился на волне крымских событий, когда занимался организацией молодежного форума «Таврида» в новом субъекте РФ. Первый вице-премьер Александр Свинин — соратник Бречалова еще со времен работы в предпринимательской организации «Опора России» — находится в десятке лидеров рейтинга на 6-м месте. Чуть ниже оцениваются позиции других вице-премьеров: главного финансиста команды Бречалова Анатолия Строкова (18-е место), Михаила Хомича, который представляет Удмуртию при Владимире Путине (26-е место) и Анастасии Муталенко, которая курирует социальный блок (30-е место). Тем не менее их значимость и влияние на процессы в республике оцениваются выше, чем у местных кадров исполнительной власти.

Остался в первой десятке главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Дмитрий Мусин. Фото pfo.gov.ru



Влияние силовиков остается высоким

Прошлый топ элиты Удмуртии показал высокое положение представителей силовых ведомств в региональном истеблишменте Удмуртии. Эксперты объясняли это общероссийскими практиками в области управления и чрезвычайной интегрированностью республики в оборонно-промышленный комплекс страны. Новый топ удмуртской элиты подтверждает эти выводы. Остался в первой десятке главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике Дмитрий Мусин. Правда он уступил свое 2-е место премьеру Ярославу Семенову и занял 4-е место. С 15 до 7-го места поднялся рейтинг руководителя следственного управления СК РФ по Удмуртии Владимира Никешкина. Министр внутренних дел по УР Александр Первухин, поднявшись на три пункта, занял 11-е место, а республиканский прокурор Сергей Панов, поднявшись на один пункт, стал 17-м. Новый начальник УФСБ по Удмуртии Дмитрий Дряхлицын пока на 23-м месте. Его предшественник Евгений Кукарцев, занимавший пост с 2012 года, замыкал первую тройку рейтинга. Очевидно, для того чтобы укрепить свои позиции ему тоже нужно время.

В условиях перемен, когда меняются не просто отдельные кадры, а идет переформатирование региональной административной элиты, у силовых структур почти всегда особая миссия. Обладая информацией, они помогают государственной власти реализовать свою кадровую стратегию. Вместе с этим силовики — гарант стабильности системы, который не должен допустить, чтобы последствия переформатирования вышли из-под контроля.

Места в законодательных органах — территория местных элит

Некоторые коррективы в рейтинг внесли прошедшие в сентябре выборы в Государственный совет Удмуртской Республики. Как и ожидали эксперты «Реального времени», произошла смена спикера. Прежний председатель Госсовета Владимир Невоструев ушел на пост первого заместителя. В рейтинге его позиция сменилась с 16-й на 47-ю. Новый спикер регионального парламента Алексей Прасолов в предыдущем составе Госсовета руководил фракцией «Единой России». В республике он хорошо известен как управленец в сфере строительства. С 2011 года возглавлял ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства». В рейтинге «Реального времени» Прасолов изменил положение с 20-й позиции в 2017 году, до 5-й позиции на начало 2018 года.

Эксперты достаточно высоко оценивают депутатов Государственной думы РФ от Удмуртии. Член думского комитета по бюджету и налогам Валерий Бузилов занял 12-е место в рейтинге. Бузилов — представитель местных удмуртских кадров. С 1993 по 2010 годы работал на руководящих должностях в компании «АСПЭК» Виктора Хорошавцева, а затем был генеральным директором ООО «Башнефть–Регион». На целых 10 пунктов до 21-го места за полгода поднялся рейтинг думского депутата, российского этнолога и историка Алексея Загребина. Скромнее эксперты стали оценивать влияние на процессы в республике депутата-«варяга» — известного парламентского и профсоюзного политика Андрея Исаева. Он покинул первую десятку и занял только 20-е место.

Потеряв было влияние в органах исполнительной власти, местные кадры удерживают позиции в законодательных органах разного уровня. Мандат депутата Государственной думы, с которым не ощутима зависимость от региональных властей, прибавляет политического веса в решении вопросов. Сходным образом распределились голоса и по членам Совета Федерации от Удмуртии. Юрий Федоров, перешедший в российский сенат с поста генерального директора влиятельной компании «Белкамнефть», получил 10-е место. Новый человек в республике Любовь Глебова, которая представляет в Совфеде правительство Удмуртии, а до этого возглавляла Россотрудничество, в топ-70 не попала.

В августе 2017 года, во время визита Александра Бречалова в Воткинск, Толмачев принимал нового главу республики. Фото udmurt.ru



Бизнес-элита в тени резонансных перестановок в госструктурах

В первую десятку рейтинга от представителей деловой элиты Удмуртии вошел генеральный директор АО «Воткинский завод» Виктор Толмачев (8-е место). «Воткинский завод» — ведущее ракетостроительное предприятие России, которое производит межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М», «Ярс», «Булава», а также ракеты оперативно-тактического назначения «Искандер-М». В связи со сложной международной обстановкой, названия продукции завода известны широко за пределами экспертов по вооружениям. Завод, вместе с другими предприятиями ракетостроительной отрасли, входит в состав компании АО «Корпорация «МИТ». Для города Воткинска с 98 тыс. населения «Воткинский завод» — основа экономики города и главный работодатель, влияющий на управленческие решения местной власти и социальные процессы. Виктор Толмачев руководит предприятием с 1995 года, а до этого прошел все ступени заводской карьеры, начиная с мастера. В августе 2017 года, во время визита Александра Бречалова в Воткинск, Толмачев принимал нового главу республики.

Во втором десятке рейтинга представлены две известных бизнес-структуры Удмуртии: агропромышленный холдинг «Комос Групп» и «Управляющая компания «АСПЭК».

Совладельцы «Комос Групп» Андрей Шутов и Андрей Осколков заняли 15-е и 16-е места. За второе полугодие 2017 — начала 2018 года агрохолдинг «Комос Групп» не только сохранил свои позиции, как прогнозировали эксперты «Реального времени» при составлении прошлого рейтинга, но и существенно усилился. Самым заметным фактов в развитии компании стало продвижение на рынок Татарстана: в июле удмуртский холдинг приобрел Казанский молкомбинат, ранее входивший в структуру «Вамина», а в феврале было объявлено о приобретении птицекомплекса «Лаишевская», пострадавшего от птичьего гриппа. Продвижение в новый регион уже сопровождалось противостоянием с местным холдингом «Агросила», который обвинял «Комос Групп» в копировании элементов своего бренда. В пользу холдинга Шутова — Осколкова можно интерпретировать назначение Ольги Абрамовой и. о. министра сельского хозяйства Удмуртии. До перехода на госслужбу Абрамова работала в «Комос Групп».

Основатель компании «АСПЭК» Виктор Хорошавцев после окончания срока полномочий в Совете Федерации в сентябре 2017 года вернулся на пост генерального директора компании. Эксперты «Реального времени» дали ему 19-е место в рейтинге. Хорошавцев настоящий «тяжеловес» удмуртской политической и экономической элиты. Был лидером единороссов республики, руководил компаниями «Белкамнефть» и «Бешнефть», занимал пост вице-президента в АФК «Система». «УК «АСПЭК», которую вновь возглавил. Хорошавцев, объединяет более 15 бизнес-структур. В числе направлений деятельности строительство, автобизнес и девеломпент. Однако по возвращении из Москвы Хорошавцев сразу заявил, что не будет возвращаться в политику. Для человека, связанного со старой региональной элитой, держаться в стороне в период перемен является самой оптимальной стратегией, считают эксперты «Реального времени».

Хорошавцев настоящий «тяжеловес» удмуртской политической и экономической элиты. Фото udmurt.ru



Вообще, глядя на рейтинг 2018 года в сравнении с летним рейтингом 2017 года, нельзя не обратить внимание на то, что эксперты стали ниже оценивать влияние представителей бизнес-сообщества. Андрей Шутов и Андрей Осколков раньше были в первой десятке рейтинга. Там же был руководитель оборонного предприятия «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев, получивший 22-е место. Рейтинг антикризисного руководителя АО «Концерн «Калашников» Алексея Криворучко понизился на 10 пунктов до 29-го места. Возможно, в распределении позиций нужно видеть «шоковый эффект» от кадровых перестановок в государственной власти. Эксперты «Реального времени» единодушны в том, что предприятия и коммерческие структуры перестановки не затронули. Однако новые имена, пытающиеся изменить республику своими решительными действиями, оттеняют тех, кто работал здесь прежде.

Запрос на местные кадры высок, несмотря на невысокий рейтинг до-Бречаловской власти

За 2017 год Александру Бречалову удалось полностью перекроить карту региональной элиты Удмуртской Республики. Практически полная смена состава правительства, формирование ближнего круга формальных и неформальных советников, уголовные дела на ряд представителей прежней власти — все это едва ли было бы возможно, если бы прежний политический режим в регионе пользовался высоким доверием граждан. В определенном смысле Удмуртия выступила пилотным проектом для процессов, которые с 2018 года реализуются в более сложном Дагестане, и, как периодически сообщают разные источники, после президентских выборов будут проводиться в других регионах.

На этом фоне влияние местных элит концентрируется вокруг тех должностей, которые напрямую не подпадают под юрисдикцию Александра Бречалова, Ярослава Семенова или Сергея Смирнова. Этим объясняется высокая степень доверия местных экспертов удмуртским депутатам Совета Федерации и Госдумы. По этой же причине высоко оценивается влияние директора «Воткинского завода» Виктора Толмачева, который будучи местным кадром, куда больше зависит от федеральных структур, гособоронзаказа и глобальной политической игры, чем от Ижевска. Еще более выразительный пример — уроженец Сарапула, хорошо знакомый местным верующим с 80-х годов митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин (Костенков). Ему эксперты «Реального времени» дали 9-е место в рейтинге. В октябре 2017 года митрополит Викторин принимал в своей митрополии патриарха Кирилла, и визит главы крупнейшей религиозной организации страны упрочил позиции митрополита.

Резюмируя можно сказать, что несмотря на потребность в преобразованиях и ротации властных структур, запрос на местные кадры в Удмуртии остается очень высоким. Именно они выступают как стабилизирующий фактор и могут рассматриваться как проводники обратной связи от местных хозяйствующих субъектов и гражданского общества. Для новой команды многие представители старой элиты являются категорически неприемлемыми, поскольку привели республику к неутешительным показателям. В свою очередь, местные кадры тоже пока так и не получили подтверждения планов команды Бречалова. Им важно понимать: люди из Москвы и других городов приехали, чтобы развивать республику или их задача только снизить социальные издержки и вернуть долги в бюджет, а все остальное пиар и политтехнологии. Модель, которая позволит региональным элитам местного и неместного происхождения работать вместе, видимо, еще только предстоит выработать. Станет ли Удмуртия пилотной площадкой для этого?

ОПРОС

Александр Балицкий политолог Цель кадровых перестановок (декларируемая и демонстрируемая) – создать «новую команду», способную разгрести «Авгиевы конюшни», доставшиеся в наследство от почти двух десятилетий правления двух Александров: Волкова и Соловьева. Первого – растранжирившего экономический, промышленный и кадровый потенциал республики в угоду своего президентского «политического долголетия» и накопившего колоссальные бюджетные долги, а второго – усугубившего финансовую ситуацию и проворовавшегося «на камском мосту». В основном «новая команда» сформирована. Видимо кадровые перемены распространятся на муниципальный уровень, но уже в марте. Авторитет новых людей пока не велик. Но обнадеживает их амбициозность и понимание необходимости зарабатывать авторитет, ведь впереди возможна карьера. Авторитетность и весомость проверенных местных кадров (в основной своей массе) весьма сомнительна.



Энвиль Касимов главный редактор газеты «Удмуртская Правда» Кадровые перестановки в Удмуртии имеют целью создать эффективную команду, но процесс идёт недостаточно системно, носит эмоциональный характер и не всем понятна его логика. Политический вес, сопоставимый с местными кадрами, из ближайшего окружения Александра Бречалова, имеют пока только Сергей Смирнов и Александр Свинин.

Тимофей Клабуков общественный деятель Бречалов хочет создать команду из своих людей, но к сожалению свои люди у него очень редко обладают политическим и управленческим опытом, поэтому скамейка запасных очень короткая. В настоящее время практически закончен процесс формирования правительства республики и все ждут, когда Александр Бречалов возьмется за Ижевск, а также другие города и районы Удмуртии.

Местные относятся к новой команде настороженно, авторитет и политический вес есть у Александра Бречалова и отчасти он распространяется на новых людей, но тем не менее многие новички не воспринимаются всерьез, поскольку до назначения ничем выдающимся они не отличились. Перестановки в среде чиновников опосредованно ведут за собой изменения и в бизнес среде, пока наиболее явно это коснулось дорожной отрасли.

Марк Шишкин