Фатих Сибагатуллин о харассменте: «Кто такие журналисты? Это слуги»

Как в регионах реагируют на бойкот, объявленный журналистами Госдуме, и обсуждают безнаказанность депутата Слуцкого

Фото: Роман Хасаев

Сегодня несколько российских СМИ объявили бойкот Госдуме, так как накануне комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. Тем самым думская комиссия «по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров», — заявили в РБК. Издание первым отозвало своих корреспондентов из ГД, следом его примеру последовали «Коммерсантъ», телеканалы RTVi, «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и другие, в том числе региональные, СМИ. «Реальное время» также осуждает любые формы притеснения журналистов, призывает депутатов разобраться в случившемся, а до того момента будет маркировать все новости из Госдумы специальной справкой о скандале со Слуцким. Расскажем подробнее, как отреагировали на скандал с депутатом в Татарстане и Поволжье.

«Реальное время» вводит спецмаркировку для новостей из Госдумы

Сегодня многие российские СМИ объявили о прекращении сотрудничества с Государственной думой. Причиной бойкота стало вчерашнее заседание комиссии по этике, которая рассматривала так называемое дело Леонида Слуцкого. Члены комиссии заслушали заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента «Русской службы Би-би-си» Фариды Рустамовой и заместителя главного редактора RTVI Екатерины Котрикадзе — о домогательствах со стороны депутата Слуцкого. Глава комиссии Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как именно члены комиссии пришли к такому выводу, вы можете оценить сами.

«Реальное время» осуждает любые виды и формы психологического и физического притеснения, но не может взять на себя роль судьи, поскольку у нас нет доказательств правоты либо неправоты каждой из сторон. Мы считаем, что данная ситуация должна быть досконально изучена на более высоком уровне, с участием всех депутатов Госдумы и с активным привлечением общественности, включая представителей СМИ. В то же время «Реальное время» до разрешения данной ситуации будет маркировать каждую новость с упоминанием Государственной думы специальной справкой (см. справку ниже).

Мы обратились к коллегам по журналистскому цеху и депутатам с просьбой высказать свое мнение о сложившейся ситуации.

По словам Отари Аршба, «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Фото er-duma.ru



«Редакция работает не для журналистов, которым что-то не понравилось»



Союз журналистов России также выразил недоумение решением комиссии Госдумы по этике. В организации впервые получили просьбы защитить прессу от сексуальных домогательств: «Союз журналистов России считает недопустимыми любые попытки давления на журналиста, исполняющего профессиональные обязанности. При личном общении журналиста-женщины и политика-мужчины грань между комплиментами и переходом с профессиональной этики на личностный фактор — очень тонкая», — говорится в заявлении союза.

Узнать позицию татарстанского Союза журналистов не удалось. Председатель союза Римма Ратникова сообщила, что заболела, находится в больнице и не может давать комментарии. Между тем представители СМИ и общественные деятели Татарстана и соседних регионов поделились с «Реальным временем» своим видением ситуации.

Любовь Агеева, главный редактор издания «Казанские истории» сразу оговорилась, что не следила за развитием скандала со Слуцким с самого начала, но знает, что такие ситуации возникают, хоть и крайне редко:

— Этот случай заставляет меня думать, что в последнее время мы очень часто ставим во главу угла нашей профессиональной деятельности наши личные интересы, и я не только о журналистах. Для меня как для журналиста имело бы значение, что до меня донесли официальное решение думской комиссии по этике. Я могу его критиковать, брать комментарии, высказывать мнение, то есть если речь идет о профессиональном общении, я бы сделала именно так. А мои коллеги почему-то решили, что в данном случае уместнее пойти на бойкот, — отметила Агеева.

Любовь Агеева: «Я знаю, есть жизненные ситуации, когда для карьеры женщина должна с кем-то переспать или пококетничать. Но если ты не даешь повода, нет такого мужчины, который бы к тебе приставал». Фото Дмитрия Резнова



«Если с тобой так себя повели, значит ты позволила»

Собеседник РВ напомнила, что долгие годы проработала в государственных структурах и на ее памяти это первый случай, когда СМИ вдруг решили объявить бойкот. Кроме того, по ее мнению, редакция любого издания должна помнить, что она работает в первую очередь для своих читателей, «а не для журналистов, которым что-то там не понравилось». Поэтому в этой ситуации неважно, кто прав и виноват, считает главред «Казанских историй» и предупреждает, что аккредитацию в Госдуме будет сложно вернуть: «из Думы пальчиком уже пригрозили, что могут быть последствия». Шаг журналистов считает неразумным и вместо него предпочла бы просто высказать мнение журналистов или редакции. Сама Агеева с подобными ситуациями в своей практике не сталкивалась:

— Потому что я считаю, если с тобой так себя повели, значит ты позволила и дала повод как женщина — это мое глубокое убеждение! Поэтому, когда актриса стала актрисой только потому, что легла в кровать с Вайнштейном, и сегодня говорит, что он к ней приставал — это смешно! Потому что я знаю, есть жизненные ситуации, когда для карьеры женщина должна с кем-то переспать или пококетничать. Но если ты не даешь повода, нет такого мужчины, который бы к тебе приставал.

В пример Любовь Владимировна привела ситуацию с татарстанским депутатом, которого забрали в Госдуму: «У нас он занимал большой пост, привык быть большим начальником, что для него все двери открыты и всех женщин он может потрогать, и он начал также вести себя в Думе. И говорят, его чуть не избили после того, как он похлопал кого-то там». Увидев пожаловавшихся на Слуцкого журналисток по телевизору, наша собеседница пришла к выводу, что таким образом они решили прославиться. В любом случае не согласна, что этот факт заслуживает такого общественного резонанса.

«Это отголосок кампании против режиссера Вайнштейна»

Еще ряд региональных журналистов высказали разные мнения по скандалу со Слуцким. Одни подчеркивают, что сложившаяся ситуация, когда пресса может высказать свое мнение, говорит о демократии в нашей стране. И в то же время феминизация общества привела к деформации понятий. Вторые говорят, что бойкот — это не наказание Думы, а ограничение избирателя в информации, а случаи харассмента называют «омерзительными». Третьи поддерживают решение журналистов, участников бойкота, и радуются, что женщины перестали замалчивать проблему.

Фатих Сибагатуллин: «Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу». Фото gossov.tatarstan.ru



— Дальнейшее нагнетание ситуации не полезно никому — ни Госдуме, ни средствам массовой информации. И самое главное, проиграют читатели, наши избиратели. Вопрос отношений между журналистам и органами власти в случае возникновения конфликта должен решать Союз журналистов. У вас есть председатель Соловьев. Если кому-то не нравятся знаки внимания, может сразу об этом сказать, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» депутат Госдумы Виталий Милонов.

Еще резче высказался другой российский парламентарий из Татарстана — Фатих Сибагатуллин:

— Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: «Если не нравится, пусть освещают в другом месте». Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу.

Екатерина Винокурова российский журналист, спецкор издания Znak.com Во-первых, я хочу сказать о том, почему так произошло. Вчерашнее решение комиссии по этике было ожидаемым, но оно было оформлено в настолько унизительной форме и сопряжено с крайне серьезным унижением журналисток. Согласно стенограмме заседания, которая попала в руки «Медузе», их даже не спрашивали об обстоятельствах, их спрашивали: «Понимаете ли вы, что вы сказали об этом не вовремя? Что вы сами виноваты?». Их даже обвинили в том, что они излишне настойчиво добивались комментариев у депутата. Конечно же, этот жест редакции отчасти эмоциональный, как реакция на такое всеобщее унижение. При этом как человек, который наблюдает за Госдумой 8 лет, я не могу припомнить скандала такого масштаба. О потенциальной эффективности такого решения [бойкота со стороны СМИ] можно будет говорить только по прошествии нескольких дней, в плане того, найдется ли в российской политике хотя бы кто-то еще, кто будет готов выступить в этой ситуации арбитром. Насколько я знаю хронику событий, в данном случае сработал «эффект накопления»: у совершенно разных девушек из парламентского пула копились эти проблемы, более того, такие же проблемы копились у женщин-аппаратчиц и сотрудниц других организаций. На стене долгое время висело ружье, которое в итоге выстрелило. Что касается версии со спланированной атакой на Володина (председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, — прим. ред.): я знаю, что были люди, которые ожидали, что он как раз как умный человек выступит в роли арбитра. Мы понимаем, что он не может сдать Слуцкого, потому что тот был согласован на свой пост с президентом, но была надежда, что он найдет какие-то варианты действий по нормализации ситуации. Я, как человек, который выступает за решение конфликтов, очень удивлена произошедшим и очень расстроена. Эту ситуацию я восприняла довольно лично, потому что Фариду Рустамову я знаю с ее первых дней в журналистике, когда она пришла совсем юным стажером к нам в «Газету.ру», в отдел политики. Фарида — очень строго воспитанный человек и то, что это случилось именно с ней… Кстати, на полной записи с заседания комиссии по этике звучит важная фраза: «Вы не знаете, что произошло!», а кто-то из коллег отвечает: «Зато мы знаем ее!». Это человек, который в последнюю очередь станет придумывать такого рода истории. И, зная Фариду, я понимаю, насколько тяжело ей далась публичность этой истории, как для очень порядочной и очень строгой девушки. Плюс, в последние недели мне в личку написало очень много девушек, работающих в Госдуме помощницами депутатов, которых я тоже знаю много лет. И они тоже говорят о том, что с ними и Слуцким происходило то же самое. Это не было секретом — об этом говорили внутри самого парламентского пула. Это ситуация, когда «все все понимают». Именно поэтому СМИ отреагировали так беспрецедентно. И, согласитесь, если бы такие авторитетные издания, как РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости», считали, что есть хотя бы тень сомнения в словах девушек, то они бы воздержались от комментариев со стороны редакций.

Шамиль Валеев региональный директор в ПФО «Фест Медиа Инвест» («Ура медиа») За последние два созыва внимание к Думе было избыточным со стороны журналистского корпуса. В основном это касалось в первую очередь экзотических законопроектов для самопиара, технологию которого облюбовал ряд депутатов по своей или не по своей инициативе. Поэтому некоторое снижение актуальности Государственной думы, наверное, общему информационному фону не повредит. Что бы ни происходило в Государственной думе, аудитория не виновата. И потеря внимания и прямого доступа к информации о законодательной деятельности Думы — не наказание Думы, а ограничение избирателя в информации. С человеческой точки такое поведение тех, кто допустил харассмент, считаю омерзительным. Чувствуется, что цеховая солидарность депутатов его защищает от объективного разбирательства. Против цеховой солидарности депутатов можно поставить только цеховую солидарность журналистов. Я всегда на стороне коллег. Стыдно не поддерживать тех, кого обижают в такой ситуации. Сама по себе работа депутата и народного избранника предполагает некую пассионарность и активность, но эту энергию нужно направлять, или в крайнем случае сублимировать, на законодательную деятельность по улучшению жизни людей. В любом случае нельзя бойкотировать навсегда Думу. Этот состав избирал весь народ, это наши представители. Я надеюсь, что больше пострадают народные избранники, склонные к самопиару. Ситуация должна рассматриваться не противостоянием цех на цех, а в правоохранительных органах. Что касается самого случая, этого депутата — одного из 450 — никто не знал, а теперь он приобрел отрицательную известность. И если окажется, что это не первый случай, то стыд на всю страну.

Радик Амиров руководитель отдела национальных проектов МИА «Россия сегодня», главный редактор интернет-портала «Россия для всех» Этот случай говорит о том, что в нашей стране есть демократия: есть мнение журналистов, есть коллегиальная солидарность. Эта история будет еще не раз всплывать в комментариях, обсуждениях, на других площадках. Но это право тех СМИ, которые объявили бойкот. Они выразили солидарность с коллегами, в какой-то мере неожиданно, но в целом закономерно, потому что никто в нашей стране ничего не запрещает: хотите бойкотировать — это ваше право. Журналист, сообщество имеют право выражать свой протест против подобных случаев. Я читал расшифровку заседания комитета по этике при Госдуме. Всем пострадавшим или тем, кто себя таковым считает, было дано слово, их выслушали, решение было принято. Ряд СМИ выразили свою точку зрения именно таким образом, в том числе «Коммерсантъ» отказался брать комментарии у Слуцкого, и это их право. В нашей стране нет никакого ущемления прав журналистов. Это было коллегиальное решение, принятое самими редакциями. Итоги подводить рано. Все только начинается. Тот случай, который якобы произошел со Слуцким и журналистами, мог иметь и другие формы. И тем не менее, это отголосок кампании против режиссера Вайнштейна, который домогался до женщин, потом это перешло на нашу киноиндустрию и т. д. Такие случаи не единичны. Иногда это чисто человеческие отношения, которые переплетаются с профессиональными. Такие случаи есть и были и в киноиндустрии, и в спорте (особенно в фигурном катании, художественной гимнастике, спортивной гимнастике). Возможно, будут еще «интересные моменты». Все будет иметь некое продолжение — лонгрид. К сожалению, феминизация общества привела к деформации понятий. Если ты мужчина, то ты не имеешь права угостить девушку, которую пригласил на интервью, почему-то это считается дурным тоном. Такое у меня было в Штатах, когда я два раза открывал двери афроамериканке и пропускал ее вперед. А потом мне на ресепшен сказали: «Мистер Амиров, пожалуйста, не домогайтесь до нашей сотрудницы». Хотя с моей точки зрения, это было выражение уважения к слабому полу. Меня этот факт поразил, и больше в Америке я дверь никому не открывал, только самому себе.

Тансулпан Буракаева режиссер, основатель движения «Феминизм в Башкортостане» Разумеется, я поддерживаю эти средства массовой информации. Это очень важное событие. Понятное дело, все это началось с ситуации с Вайнштейном, в мире перестали замалчивать эту проблему. В таком случае нужно обязательно прислушиваться к женщинам. Надеюсь, результаты для них будут положительными. Этот скандал и реакция изданий показывает, что ситуация ненормальная, когда это дело замалчивается. Домогательство до сих пор у нас считается за комплимент женщинам. И такая ситуация в нормальном цивилизованном мире не может считаться приемлемой. Любая женщина, которая работает в иерархической системе, хоть раз сталкивалась с подобным. Я, например, в свое время не смогла получить стипендию, которую заслуживала. Человек, от которого она зависела, проявлял ко мне знаки внимания, которые я отвергала. В итоге решение было не в мою пользу.

Анастасия Кашеварова главный редактор издания Daily Storm Я не присоединяюсь к этому бойкоту по ряду причин: во-первых, все случаи были в прошлых созывах. Девочки решили, чтобы Володин и нынешняя Госдума отвечали за то, что делал Слуцкий в предыдущих созывах (один случай был около года назад, другой — 4 года назад, а третий — 7 лет назад). Во-вторых, когда человек выступает и за себя, и за свою честь, он должен делать это моментально, а не после драки махать кулаками. Получается, что защита своей чести у журналистов превратилась в самоцель по уничтожению человека. Они напрямую говорят о том, что хотят лишения Слуцкого его мандата. Но лишать мандата после выборов — он избранный народом человек. Аудиозапись, кстати, девочками не была предоставлена — только распечатка. Они не захотели обратиться в правоохранительные органы — СК, Генпрокуратуру. В данной ситуации я придерживаюсь здравого смысла. Для меня абсолютно неприемлема позиция некоторых депутатов, которые говорят, что девушки сделали это за деньги. Я думаю, что вряд ли там финансы играют роль. Думаю, эта ситуация произошла после того, как в Америке появилась такая тема, как харассмент — она была достаточно хайповой, и в итоге человек пострадал за это. Хотя мы прекрасно знаем, что бывают случаи, когда журналистки сами заигрывают и провоцируют. Никто не должен поддаваться на эти провокации — если ты депутат Госдумы или обычный мужчина, то ты должен хранить честь своей семьи. Но я не считаю, что за какие-то отрицательные моральные качества надо человека уничтожать. Если бы они попросили извиниться перед ними всенародно или совершить какие-то реальные действия, которые могут сделать человек и нынешняя Госдума, то было бы вполне нормально. Я думаю, что перегибают обе стороны — одна сторона превращает все это в какое-то вероломство и жестокость, а другая не может по факту себя защитить. Я за здравый смысл, объективность и адекватность — не за Слуцкого и не за журналисток. В этой ситуации я больше всего симпатизирую Вячеславу Викторовичу Володину, который оказался перед таким выбором, и другим СМИ он не закрывал вход. Я думаю, что в стоп-лист они внесли тех, кто уже сам отказался, а если вы бойкотируете, то зачем вам тогда проходить в Госдуму? У меня несколько версий касательно того, почему это произошло. Либо должно было быть какое-то назначение Слуцкого и этому решили помешать, либо это определенный заказ на Володина, у которого достаточно сильные позиции в государстве и кому-то это не очень нравится, либо действительно собрались, одна другой рассказала, что вот такая ситуация, и они решили сделать на этом бомбовую тему. Когда СМИ заявляют: «Мы предлагаем всем остальным подписаться против Слуцкого», вы должны выбирать, на какой вы стороне. Я не хочу быть ни с теми, ни с другими. Я хочу жить по совести. Я со своей страной, со своим государством, со своим народом. У меня есть друзья в Госдуме, есть друзья на «Дожде», на «Эхе», я очень хорошо отношусь к Фариде Рустамовой. У меня получается двоякая ситуация: я и со Слуцким хорошо общаюсь, и с Фаридой (я ее знаю, и знаю, что она очень хороший журналист). И получается, что я должна кого-то спихнуть в пропасть. Этого я делать не хочу. Я хочу, чтобы они между собой договорились. Без диалога эту ситуацию не решить, и она может только усугубиться. Бойкотировать других депутатов из-за где-то неприемлемого поведения Слуцкого тоже нельзя, потому что они ни в чем не виноваты. И, повторюсь, иногда поведение журналистов, когда они хотят получить какую-то тему, может переходить грани делового общения.

Александр Латышев заместитель председателя Союза журналистов РТ, главный редактор газеты «Республика Татарстан» Ситуация неоднозначная, наверное, ее нужно рассматривать в общем контексте тех фактов, которые были озвучены не только у нас, но и на Западе. Не зная личной жизни Слуцкого, сужу о его поведении только по официальной хронике. Поэтому мне трудно сказать, насколько этот человек способен на такие вещи. Но в целом, здесь однозначно сказать, что правы те или другие, я не могу. Потому надо анализировать ситуацию, докопаться до истины, насколько виноват Слуцкий, насколько далеко это дело зашло. Потому что, если пойти по этому пути — обвинять в сексуальных домогательствах мужчин, так можно зайти очень далеко. На мой взгляд, здесь надо не какие-то радикальные меры принимать, а собираться специалистам, в том числе и журналистам, и обговаривать ситуацию, анализировать и делать выводы. Каким должен быть формат встречи — круглый стол, пресс-конференция или что-то еще, не знаю. Но пусть специалисты разберутся в этом деле, обсудят все нюансы и только после этого принимают какие-то меры. А так радикально поступать: отзывать корреспондентов и т. д., я считаю это лишнее. Журналист должен быть журналистом в любой ситуации, в том числе и в Совете Федерации, а демонстрировать отзывом свою позицию, на мой взгляд, это не мера. В думской комиссии, принимая решение, тоже чем-то руководствовались. Я не знаю, чем. К сожалению, не видел контекста разговора, поэтому трудно судить. Наверное, у них были какие-то причины, интересно было бы их услышать.

Виталий Милонов депутат Госдумы Дальнейшее нагнетание ситуации неполезно никому — ни Госдуме, ни средствам массовой информации. И самое главное, проиграют читатели, наши избиратели. Вопрос отношений между журналистами и органами власти в случае возникновения конфликта должен решать Союз журналистов. У вас есть председатель Владимир Соловьев. Пускай журналисты в своей корпорации решают вопрос. Но это неправильно лишать людей информации. В ближайшее время все встанет на свои места, люди сделают выводы. Депутаты и журналисты будут стараться быть корректнее по отношению друг к другу. Между людьми происходят знаки внимания: влюбляются, кто-то кому-то нравится. Это жизнь. Взрослые люди сами разберутся. Если это связано с насильственными действиями — это незаконно, и мы наших сестер, дочерей будем охранять. Если люди не против то, пожалуйста. Если кто-то слишком навязчивый, девушка может дать сигнал для прекращения отношений. Нельзя всех под одну гребенку грести, иначе будем почкованием размножаться как инфузория-туфелька.

Фатих Сибагатуллин депутат Госдумы Кто такие журналисты? Это слуги. Несколько лет назад их объявили четвертой властью. Володин сказал им: «Если не нравится, пусть освещают в другом месте». Пусть они прилично одеваются, разные части тела не показывают. Пока женщина не захочет — мужик не будет приставать. Я много прожил и много видел женщин. А тех журналисток не видел и видеть не хочу. Госдума — высшая народная власть. Хвосты надо немного прижать таким журналисткам. И они еще что-то пытаются иметь против. А со мной что сделали эти журналисты? Ситуацию с гаишником как подняли. Вечно ждут «жареные факты». Они знают, что у меня сердце шунтированное. Бог им судья.

Василя Ширшова, Тимур Рахматуллин, Лина Саримова, Арслан Минвалеев,