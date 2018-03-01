«Маркетинг #реальноговремени»: яркие спикеры, парадоксальные идеи, практические выводы

Репортаж с бизнес-мероприятия нового формата

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» запускает новый формат образовательных мероприятий для бизнеса, и первый форум из этой серии — «Маркетинг #реальноговремени» — состоялся вчера в Казани. На один рабочий день удалось собрать вместе ярких и неординарных медиаменеджеров, гуру диджитала и пиара и экспертов маркетинга. Подробности — в нашем репортаже.

Зачем интернет-изданию встречи оффлайн

Казанский центр современной культуры «Смена» в последний день зимы стал самой представительной в Поволжье экспертной площадкой в сфере маркетинга, коммуникаций и рекламы — благодаря форуму «Маркетинг #реальноговремени».

— Почему вдруг интернет-газета занялась деловыми мероприятиями? Нашей команде очень важно, помимо отработки информационных поводов, что делают все СМИ, помимо завоевания рынка в части новостного контента, наполнить газету смыслами. Именно поэтому с первых дней работы редакции интернет-газеты мы создали аналитический департамент, в котором работают профессиональные экономисты и маркетологи, анализирующие различные отрасли бизнес, и регулярно публикующие исследованиях рынков. А также поэтому с самого начала мы решили собирать аудиторию оффлайн. Нам важно установить личный контакт с нашей читательской аудиторией и с бизнес-сообществом. Нам важно вести диалог. Сначала мы ввели формат конференций, которые отражали важные острые темы. Потом ввели формат «Открытая лекция», куда стали приглашать федеральных и международных спикеров, которые делились своим опытом. И с этого года решили стартовать с новым форматом отраслевых обучающих бизнес-форумов, привозя в Казань лучших экспертов в разных сегментах бизнеса. Мы сами своей командой постоянно учимся, несколько раз в год посещаем федеральных профессиональные форумы, понимаем как важны качественные знания и возможность обучаться у опытных коллег. Теперь мы решили сами создать площадку в рамках нашего проекта, на которой вместе с вами будем находить ответы на общие вопросы, — так обозначила миссию форума Анна Саушина, директор медиакомпании «Реальное время».

Анна Саушина: «Нам важно установить личный контакт с нашей читательской аудиторией и с бизнес-сообществом»



Форум включал в себя несколько секций и круглых столов, с содержанием которых мы познакомим читателей. А открылся он большой дискуссией «Можно ли привлечь клиентов бесплатно, почему не вся реклама работает?». Участниками мозгового штурма стали генеральный директор мультиканальной медиакомпании Tigermilk Media Арсений Ашомко, автор телеграм-канала Digital Eva Валентина Евтюхина, директор по развитию издания «Лайфхакер» Родион Скрябин, основатель компании «Тубетей» Султан Сафин и организатор форума Анна Саушина.

«Есть люди, которые умеют даже из Pinterest добывать трафик»

Начали обсуждение с вопроса, который постоянно должны решать СМИ и бизнес. Развитие интернета привело к тому, что регулярно появляются все новые и новые площадки: блоги, соцсети, мессенджеры и так далее. Нужно ли стремиться быть «везде»? По каким показателям оценивать, на какой площадке присутствие оправдано?

Арсений Ашомко

— Я думаю, что надо пробовать. На практике может оказаться, что половина или больше из того, что вы попробуете, не сработает, но лучше попробовать, чем нет — такая вот философская позиция. Обратимся к любимому многими «Телеграму». Это очень специфическая история. Половина из того, что хорошо работает в соцсетях, в «Телеграме» абсолютно бесполезно. Но сказать, что эта площадка плохая, нельзя. Сказать, что она не работает? Тоже неправда.

Арсений Ашомко: «Если честно, я искренне ненавижу слова «сммщик» и «SMM», потому что это синтетическая сущность переходного периода»

У нас нет жестких критериев оценки. Мы руководствуемся целесообразностью и личными ощущениями. Видим новую площадку и решаем попробовать. Важно, чтобы она не занимала много ресурсов. Поэтому, во-первых, это должно быть относительно легко. Во-вторых, мы должны прикидывать относительные ожидания. Например, что через три месяца на этой площадке будет 10 тыс. человек. А если через три месяца и 100 человек нет, то или мы неправильно работали, или сама площадка нерелевантна.

Родион Скрябин

— У нас есть источники пассивного трафика — это Viber или Google+. 100 тыс. переходов в месяц — это очень мало для нас, меньше 1%, но мы для этого ничего не делаем. У нас есть автоматическая выгрузка в эти сервисы, и мы даже не знаем, что там происходит, но это работает. Но есть платформы, с которыми нужно работать. У нас выстроена система распределения контента по социальным сетям. Если платформа не съедает время менеджеров и дает трафик, то она остается. Если этого нет, то включаем автопостинг. Но пробовать нужно все, потому что непонятно, что же именно сработает. Есть люди, которые умеют даже из Pinterest трафик добывать. Мало кто понимает вообще, откуда там берутся цифры, но они там есть.

Отдал работу на аутсорсинг — будь готов к критике и «дичайшим идеям»

Султан Сафин поднял тему из практики компании «Тубетей», которая также знакома многим предпринимателям: делать SMM самим или отдавать на аутсорсинг? Аутсорсинг даст хорошие показатели, но потеряется душа компании. Но если выстраивать эту работу внутри компании, может пройти слишком много времени до первого результата.

Валентина Евтюхина

Валентина Евтюхина: «Лично мне нравится, когда бизнес готов дать полный карт-бланш, а исполнители настолько талантливы, что делают настоящую «бомбу». Но тут надо иметь внутреннюю уверенность, что ты готов принять от них все что угодно»

— Когда мы говорим про «душу» бизнеса, мы имеем в виду продуктовые знания. И когда стоит вопрос про аутсорсинг, нужно понимание, достаточно ли у вас ресурсов, чтобы передать знание о своем продукте посторонним людям, у которых не будет вашего опыта. Я работала в компании со сложным цифровым продуктом для B2B, где мы на аутсорсинг вообще ничего не отдавали. Потому что мы понимали, что просто рассказать об этом продукте кому-то со стороны гораздо сложнее, чем вырастить своего специалиста. Чем сложнее бизнес и продукт, тем труднее отдавать его на аутсорсинг. Но при этом мы видим, что даже крупные бренды устраивают тендеры и отдают большие бюджеты агентствам. Отдают внешним исполнителям, прежде всего когда нет времени и надо что-то очень быстро запустить.

Часто бизнесмены говорят: «Ребята, вот вам деньги, вы знаете как надо». Ребята делают как надо, а в итоге бизнес утверждает, что надо было по-другому. Тут все зависит от того, насколько бизнес готов принимать критику. Лично мне нравится, когда бизнес готов дать полный карт-бланш, а исполнители настолько талантливы, что делают настоящую «бомбу». Но тут надо иметь внутреннюю уверенность, что ты готов принять от них все что угодно. Потому что обязательно придут с дичайшими идеями и надо будет их принять. Что бы предприниматели ни говорили на встречах с агентствами, на проектах они всегда начинают вставлять палки в колеса. Нет, давайте лучше работать стандартненько! Такое случается даже в рамках одной компании, и гораздо чаще при аутсорсинге.

Бизнес в России работает на доверии и на вкусовщине?

Взаимопонимание между сторонами и доверие в бизнесе — сюжет, которому участники дискуссии уделили много внимании.

Султан Сафин

— Вопрос доверия — очень важный для российского бизнеса. Ни инвесторы, ни исполнители так и не научились доверять. Когда ездишь за рубеж, то видишь, что там гораздо более открытые люди. Поэтому я призываю доверять. Когда начинаем доверять, раскрываем таланты друг друга.

Султан Сафин: «Вопрос доверия — очень важный для российского бизнеса. Ни инвесторы, ни исполнители так и не научились доверять»

Валентина Евтюхина

— Вопрос о доверии — это вопрос о том, насколько бизнес и маркетинг находятся в одном контексте. Многие критикуют тренинги типа «Бизнес-молодости», но они дали бизнесу хотя бы понимание, что такое метрики и что есть показатели, которые можно посчитать. Лет семь назад агентство приходило к клиенту и клиент говорил, что ему надо SMM, потому что так у всех. Хорошо, когда бизнес в одном контексте с теми людьми, которые на него работают. И когда спрашивают, как выбрать SMM-специалиста или маркетолога, важно, чтобы он был на одной волне с работодателем. Какой бы классный ни был специалист, но если инвесторы и гендиректор будут иметь другой взгляд на вещи, ничего специалист доказать руководству не сможет.

Анна Саушина

— Я думаю, что бизнес — это не та сфера, где можно просто так говорить о доверии. Не потому, что контрагенты плохие, а потому что все считают деньги. Здесь играет роль репутация, играют роль профессионализм и цифры. Играют роль отчетность и система измерения этой отчетности. Если все это в совокупности присутствует, тогда и появляется доверие.

Родион Скрябин

Родион Скрябин: «SMM — это переоцененная история. На самом деле, вы должны быть просто маркетологами»

— Я не согласен с тем, что бизнес в России мыслит цифрами и нет места доверию. Бизнес в России вообще не мыслит цифрами. Все работает на доверии и все работает на вкусовщине: «мне кажется, это нужный цвет», « мне кажется, эта статья скучновата», «мне кажется, вы должны писать через «о», потому что нашей аудитории так больше нравится» и так далее. Есть бизнесы, которые умеют считать, и чем больше таких бизнесов, тем легче нам жить. Самые смелые истории мы делаем с Тиньковым, потому что «Тинькофф» — это абсолютно математическая компания, где считается каждый переход. Поэтому, когда я прихожу в «Тинькофф» и рассказываю про наши идеи, мы садимся, строим таблицу и считаем, бьется или не бьется и какова вероятность провала. На основании цифр принимаем решение. Мне не нужно рисовать красивую презентацию и говорить: «Ребята, это amazing!». Я просто прихожу с цифрами и говорю, что это входит в их бюджет. Но, к сожалению, так мало кто работает. Чаще слышишь: «Мне кажется, на вашей площадке нет нашей целевой аудитории». Откуда вы знаете?

СММщик — это просто маркетолог или журналист

Сколько еще просуществует классический SMM? Приведет ли увеличение источников информации к тому, что социальные сети останутся лишь как перевалочный пункт?

Арсений Ашомко

— Если честно, я искренне ненавижу слова «сммщик» и «SMM», потому что это синтетическая сущность переходного периода. Что такое SMM сегодня? Где заканчиваются границы соцсетей? Кто-то YouTube считает соцсетью, а кто-то — нет. А мессенджеры — это соцсети или нет? Я хочу сказать, что нет такого понятия, как «сммщик». Это либо журналист, либо маркетолог, обладающий компетенцией в том, что происходит в его сфере. Интернет такой, что вся коммуникация едина. Делить, что это к сммщику, а это к директору по маркетингу — очень странно. Потому что единая коммуникация. И она звучит буквально из каждого чайника. Есть задача в информационном шуме донести сообщение. А как ты будешь его доносить — это уже другое дело.

Родион Скрябин

— SMM — это переоцененная история. На самом деле, вы должны быть просто маркетологами. «Мы посадим человека, и он в лайках разберется», — это не работает, к сожалению. Именно поэтому агентства всегда и выигрывали, в отличие от клиентов, которые сажали одного человека и говорили ему: ты теперь главный по соцсетям, и каждую неделю мы будем спрашивать тебя об этом на совещании. Да и сами социальные сети будут меняться.

1 / 125 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

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