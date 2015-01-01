Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"

Страшный пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, случившийся 25 марта, унес жизни 64 человек. У здания полностью выгорели два верхних этажа и обрушилась крыша. По предварительным данным, в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, эвакуацию проводили неорганизованно. Как и казанский «Адмирал», здание не строилось как объект массового посещения и явно не соответствовало параметрам торгового центра. После ЧП в Кемерово во всех регионах России пройдут проверки в торгово-развлекательных центрах.