«Огромная зависимость от автотранспортных перевозок»: в Татарстане «упал» грузооборот

Экономист объяснил снижение объемов простоем на заправках, снежной зимой и рентабельностью бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января — мая 2026 года грузооборот автотранспорта в Татарстане снизился на 9,3%, до 6,3 млрд тонно-километров. Эксперты связывают данное падение с подорожанием топлива, погодными условиями и рентабельностью самого бизнеса. При этом по объемам перевезенных товаров автотранспорт стал вторым по востребованности. О том, какой способ перевозки самый дешевый и выгодный, для какой категории посылок большегрузы останутся выгодными и какие меры могут улучшить ситуацию для автомобильных грузоперевозок, — в материале «Реального времени».

Грузооборот автотранспорта в Татарстане снизился на 9,3% за год

По итогам января — мая 2026 года грузооборот автотранспорта организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, всех видов деятельности составил 6,3 млрд тонно-километров. Это на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, что тонно-километр — единица измерения грузооборота, которая показывает объем перевозок и оценивает пропускную способность транспортных линий. Один тонно-километр представляет собой перевозку одной тонны груза на расстояние в один километр.

Причем, согласно предоставленной месячной статистике, в 2026-м результаты снижались каждый месяц относительно аналогичного периода прошлого года. Так, если в январе 2025 года грузооборот составил 1,2 млрд тонно-километров, то в январе 2026-го — 1,1 млрд (-7,3%). Сильнее всего данный показатель снизился в марте текущего года, а именно на 14,4% к тому же месяцу прошлого года, до 1,25 млрд тонно-километров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стоит учесть, что объем грузооборота снизился в целом по всей России. Согласно данным Росстата, по итогам января — мая 2026 года он составил 2,3 трлн тонно-километров, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период 2025-го (2,32 трлн).

Также, как следует из опубликованных данных, по итогам пяти месяцев текущего года больше всего грузов перевезли в России по ж/д (1,03 трлн т-км), на втором месте — автомобильный способ (161,5 млрд т-км), на третьем — морской (53,9 млрд), а на четвертом — внутренний водный (9,9 млрд).

«Часть времени грузовики вынуждены стоять в очередях на заправках»

Одна из причин, по которой мог снизиться грузооборот, — затруднения на топливном рынке. Об этом «Реальному времени» сообщил доктор экономических наук Леонид Холод.

— Часть времени грузовики вынуждены стоять в очередях на заправках, потому что даже там, где топливо есть, введено нормирование. Причем норма, которая установлена для грузового транспорта, — около 200 литров, где-то даже — 80 литров. Естественно для большегруза такого объема мало, у него баки — на тонну. Как следствие, в простои на заправках водитель ничего не возит, а показатель перевозок уменьшается, — объяснил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отметим, что перебои с топливом начались в России в конце мая. Например, в Краснодаре около 50% автозаправочных станций временно приостановили работу, а в Крыму свободная продажа топлива для частных лиц была прекращена. 28 июня власти Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива. В некоторых регионах, включая Дагестан, Белгород, Калининград, Липецкую и Саратовскую области, а также Красноярский край, введены ограничения на объем продажи топлива на одну машину.

Также на снижение объемов могли подействовать погодные условия, а именно снежная зима, когда из-за занесенных осадками дорог грузовики просто не могли ехать, допустил Холод.

Третья причина корректировок, по его мнению, могла быть связана с рентабельностью самого автобизнеса.

— Если они (грузовые перевозки, — прим. ред.) были не очень доходные, то, соответственно, у организаторов не было желания тратить деньги на то, чтобы кому-то подарки делать, иными словами, заниматься деятельностью, которая зависит от стоимости грузоперевозок в том числе, — рассказал эксперт.

«У нас огромная зависимость от грузовых перевозок именно автотранспортом»

В ближайшее время на фоне текущих проблем объем грузооборота продолжит снижаться, однако многое будет зависеть от дальнейшего развития кризиса и действий властей.

— Если, вдруг, например, в стране будет принято решение разрешить фурам заправляться без нормы, то, соответственно, грузовики начнут втрое меньше вставать на заправки и место занимать, свое время тратить, — объяснил Холод.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По его мнению, описанную меру могут предпринять в отношении грузоперевозок критических товаров, а до принятия мер поддержки перевозки перенаправят на другие виды транспорта.

— Однако я думаю, что сильно никто грузоперевозки сокращать не будет, потому что у нас огромная зависимость от автотранспортных перевозок. Страна у нас большая, не везде удобно из одного районного центра в другой на том же поезде попасть, — резюмировал экономист.

«По соотношению «объем/скорость» ж/д транспорт все равно быстрее автомобильного»

Каждый транспорт имеет свои недостатки и преимущества, отметил эксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.



— Например, железнодорожный транспорт, несмотря на общую быстроту движения товарных составов и сокращенное расстояние по логистике, все-таки очень затруднены в логистической части на узлах прибытия и отправления грузов. Однако по соотношению «объем/скорость» ж/д транспорт все равно быстрее автомобильного, так как заменить многотысячетонный состав определенным количеством грузовиков — это практически нереальная задача, — сказал он.

Что касается непосредственно большегрузов, то на фоне роста цен на солярку и ударов беспилотников люди, по мнению Попова, не стремятся «кидаться в эти перевозки». Однако автомобильная транспортировка остается привлекательной для небольших партий грузов и товаров.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— В свою очередь водный транспорт очень экономичен и является самым дешевым способом перевозки грузов из всех вышеперечисленных. Недостаток доставок по воде — он долгий. Например, грузы, которые по железной дороге можно доставить буквально за 3—5 дней, водным транспортом, даже по реке, будут добираться недели две—три. И тут встает вопрос, что важнее: дешевизна или быстрота, — резюмировал Попов.