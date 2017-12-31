Здравствуй, год 2018-й: впереди время удивлять и удивляться

Редакция «Реального времени» уже третий раз встречает вместе с читателями Новый год. Если в первый год мы показывали, какие мы серьезные, за второй год это доказали (как минимум мы на это надеемся), то в 2017 году мы росли, перестраивались и обновлялись.

Если говорить об аудитории газеты в этом году, то она увеличилась вдвое. Согласно данным сервиса «Яндекс.Метрика» суммарная аудитория 2017 года составила 6,1 млн уникальных посетителей. Редакция вышла на показатель 30—40 тысяч уникальных читателей ежедневно.



Причем именно в этом году было принято стратегическое решение по расширению деловой тематики на страницах нашей газеты. Огромная работа была проделана по усилению качества материалов и внедрению новых стандартов. Из других событий года — формирование костяка команды редакции, которая не числом, а умением опережает коллег по цеху.

«Реальное время» до сих пор единственное интернет-СМИ, к кому приходят в прямой эфир главы предприятий и министры, кто организует выездные редакции на крупных деловых ивентах, а теперь еще и единственное, кто проводит деловую премию для предприятий Поволжья.

Вручение деловой премии «Реальный рейтинг» стало громким событием не только для республики, но и для регионов ПФО. Премия выявила самые динамичные компании, а мероприятие собрало более сотни предпринимателей из Татарстана, Нижнего Новгорода, Чувашии и других областей и республик. Забегая вперед, скажем, что в следующем году подобных событий будет больше.

Вручение деловой премии «Реальный рейтинг» стало громким событием не только для республики, но и для регионов ПФО



По данным аналитической системы «Медиалогия», в марте 2017 года «Реальное время» вошло в первую тридцатку по цитируемости интернет-СМИ России. Этот показатель означает, что наша интернет-газета в лидерах среди СМИ по количеству ссылок и цитат в других источниках. Сохранили мы свое третье место в топе самых цитируемых татарстанских СМИ

Материалы «Реального времени» цитируются и перепечатываются такими федеральными изданиями, как «Ведомости», «Коммерсантъ», РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», «Фонтанка.ру», порталом sports.ru и другими.

2017 год стал временем знакомства редакции «Реального времени» и наших татарстанских читателей с жизнью соседей по ПФО. Теперь, помимо Башкирии, эпизоды из жизни которой мы уже освещаем 2 года, прибавились новости и статьи из Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, Самары, Нижнего Новгорода, Ульяновска. Обещаем, что и в следующем году наши журналисты будут стараться освещать жизнь регионов округа.

2017 год стал временем знакомства редакции «Реального времени» и наших татарстанских читателей с жизнью соседей по ПФО



По-прежнему любимы нашими читателями исторические и культурологические тексты, материалы колумнистов. Стала глубже освещаться российская политическая тематика. Спортивная редакция радовала читателей эксклюзивными интервью со спортсменами топовых клубов.

Также на высоте была новостная служба, и многие читатели уже заметили, как оперативно освещается актуальная повестка дня.

Изначально одной из главных фишек «Реального времени» был раздел аналитики, которую готовили профи своего дела. Что интересно, если в 2015 году у нас в этом разделе вышло 130 аналитических исследований, в 2016 году — свыше 250, то в 2017 году мы достигли показателя в подготовке 715 исследований. Если говорить в целом о количестве статей, то за год оно выросло с 3,5 тысячи более чем до 5 тысяч.

Прощаясь с непростым 2016 годом, из-за обилия громких событий мы даже назвали его годом обезьяны с гранатой. Год огненного петуха также оправдал свое название, сразу поддав жару. Редакция начала освещать события с самого начала встреч республиканских властей с пострадавшими вкладчиками «Татфондбанка». Банковская тема в итоге стала главной не только для Татарстана, но и для всей России на протяжении 2017 года. Запущенная летом с легкой руки Владимира Путина языковая тема тоже до сих пор на слуху. Война силовиков и громкие аресты — одни из символов уходящего года. К этому добавились многочисленные отставки губернаторов, министров и других чиновников. Татарстан в этом вопросе не остался в стороне.

Человек так устроен, что для того, чтобы он начал меняться и менять то, что его окружает, он должен пройти через испытания, выйти из зоны комфорта и идти дальше, вперед



С одной стороны, 2017 год можно назвать годом потерь, а с другой, — это год встряски и перемен. Человек так устроен, что для того, чтобы он начал меняться и менять то, что его окружает, он должен пройти через испытания, выйти из зоны комфорта и идти дальше, вперед. Желаем всем нашим читателям и, конечно же, себе, чтобы 2018 год стал годом позитивных изменений и улучшений. Со своей стороны, мы обещаем, что в новом году постараемся вас, Ваше величество Читатель, приятно удивить!

С Новым годом!