В Казани предложили установить скидку в 50% на аренду городского имущества для государственных учреждений
Новые условия будут распространяться на объекты, за исключением земельных участков
В Казани для государственных учреждений предложили установить скидку на аренду муниципального имущества. Соответствующие изменения планируется внести в порядок предоставления объектов в аренду, документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно проекту решения Казанской городской думы, государственные учреждения смогут получать 50-процентную льготу от рыночной стоимости арендной платы при использовании муниципального имущества. Новые условия будут распространяться на объекты, за исключением земельных участков.
Напомним, что в Татарстане для креативных индустрий будут действовать льготы по аренде госимущества.
В первые три года арендаторы вообще не будут платить за пользование имуществом, а на четвертый и пятый годы ее предоставят со скидкой в 50 и 75% соответственно, следует из постановления, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
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