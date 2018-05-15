Ренат Лайшев: «Какой скромной и воспитанной Загитова была, такой и осталась»

Интервью с директором спортшколы, где воспитывалась олимпийская чемпионка, о скандальном расставании Медведевой с Тутберидзе и не только

Основная тема последних недель в российском фигурном катании — непростые отношения между тренером Этери Тутберидзе и ее подопечной Евгенией Медведевой, не в последнюю очередь спровоцированные победой Алины Загитовой на Олимпийских играх в Корее. Все трое до сих пор учились и работали в спортшколе «Самбо-70», объединяющей 16 тысяч воспитанников в 24 видах спорта. Ответы на все горячие вопросы по скандальной теме — в первой части большого интервью, которое дал «Реальному времени» руководитель школы и депутат Московской городской Думы Ренат Лайшев.

«Тутберидзе стоит на льду с утра и до вечера»

— Как получилось, что фигурное катание стало в «Самбо-70» одним из титульных видов спорта?

— Это такая общегосударственная тенденция. Началось все с объединения по всей стране объектов образования, культуры, здравоохранения и так далее. Так и в нашем случае, шесть лет назад правительство Москвы приняло решение о создании объединения спортшкол вокруг «Самбо-70». Сейчас у нас 24 вида спорта и 16 тысяч воспитанников. Все присоединившиеся к нам виды спорта понимают, что благодаря этому шагу они получили дополнительную защиту своих интересов. А те талантливые тренеры, что трудятся в школе, — это наш капитал и наша гордость. В том же фигурном катании это и Этери Георгиевна Тутберидзе, и Елена Анатольевна Чайковская, и многие другие тренеры. Но самое главное — я всегда руководствуюсь этим в своей работе — не мешать людям и по возможности создавать условия, чтобы им было комфортно в семье «Самбо-70». К тому же, когда ты в спорте с детских лет, ты понимаешь характер каждого тренера, что ему нужно, чем он живет.

— За счет чего удается удерживать таких первоклассных мировых тренеров, как Тутберидзе?

— Мы никого не удерживаем, на самом-то деле (смеется). Но все зависит от условий, прежде всего организационных и технических. Главное — этот рабочий антураж, который мы для них создаем. А дальше есть федерации по видам спорта, которые решают другие вопросы, в том числе премиального характера. У каждой федерации есть свой потенциал, есть помощь государства, министерства спорта, правительства Москвы. Это не манна небесная, но если каждая их этих структур решает свой вопрос, то в целом получается, что человеку удобно, комфортно и экономически стабильно работать на своем месте.

— Что скажете об Этери Тутберидзе как о человеке и преподавателе? Сложно с ней работать?

— Она очень талантливый тренер и незаурядная личность. Это такой «штучный» специалист, к которому надо относиться соответствующим образом. Как и в любой другой отрасли, в спорте есть люди, которых надо проверять — во сколько они приходят на работу, во сколько уходят и так далее, а есть те, которые и в субботу, и в воскресенье на работе, и им, наоборот, надо иногда предлагать отдохнуть, чтобы не было переработки. Такие люди сами знают, что делать. Тем более, самый главный показатель — это результат, и у Тутберидзе он говорит сам за себя.

«Этери Тутберидзе — очень талантливый тренер и незаурядная личность. Это такой «штучный» специалист, к которому надо относиться соответствующим образом». Фото 123ru.net

— Вы сказали о ее трудолюбии, но ведь не каждый трудолюбивый тренер добивается таких колоссальных успехов. Не каждому удается воспитать хотя бы одного олимпийского чемпиона.

— Я объясняю это стечением многих обстоятельств. Так совпало, что появилась талантливая воспитанница. Тут работа и тренера-селекционера, который способен разглядеть талант, что тоже очень важно. Я наблюдаю за этим всю жизнь и всегда поражаюсь. Например, Виктор Тихонов в хоккее, который собирал в ЦСКА сборную СССР. Он же знал, кого пригласить, чтобы человек далее прошел в сборную страны, а конкуренция в хоккее тогда была жуткая. Я считаю, что Тихонов скорее селекционер, чем наставник. У нас же сошлись все составляющие успеха. А самый главный талант — это, конечно же, трудолюбие Тутберидзе. Она стоит на льду с утра и до вечера и пашет. И в этом тоже ее гений. Знаете, когда она выходит на лед, все затихает. Ей нельзя мешать, дисциплина строжайшая, все девочки и мальчики ее внимательно слушают.

«Тему разлада Медведевой с тренером кто-то тонко переправил на меня»

— Как так вышло, что именно вы первым объявили о расставании Медведевой с Тутберидзе?

— Я никаких заявлений не делал, это чистый вброс СМИ! Только представьте: я глава семейства — и зачем мне первому заявлять о разладе в нем? Это очень интимная вещь, внутрисемейная, сегодня сходятся, завтра расходятся. Мне кажется, эту тему на меня очень тонко переправил некий специалист из фигурного катания, дабы им самим не участвовать в процессе развода. В общем-то, это было не очень корректно.

— Как это произошло?

— Я просыпаюсь, а по каналу «Россия 24» говорят, что Лайшев сделал заявление. Заявление — это серьезная вещь. Повторю, зачем мне это было делать? Уж кому-кому, а мне было выгоднее, если бы эта тема осталась внутри школы, а там, глядишь, стороны одумались бы и продолжили работать в тандеме. Я не знаю, почему вокруг этого возник такой ажиотаж. Это настолько частое явление в мире спорта: ребенок вырос и выпорхнул из гнезда.

— Но здесь все же речь о разрыве с тренером. Разница есть?

— Все абсолютно одно и то же. Вот я, условно, 11 лет тренируюсь у одного тренера, и мне хочется попробовать что-то другое — а вдруг там будет лучше? Пока ты сам не столкнулся с трудностями и ошибками, ты никогда этого не поймешь.

«Есть внешние силы, которые завидуют и мешают»

— Как вы вообще оцениваете обстоятельства, при которых произошел уход Медведевой от своего тренера?

— Вот вы акцентируете внимание только на фигурном катании, а у меня переходы происходят каждый день, у меня 24 вида спорта в школе. Один к другому переходит, другой к третьему. Это нормальная мировая практика. Но, видимо, любовь народа к Медведевой и популярность вида спорта вызвала повышенный интерес.

Во всяком случае, у нас внутри обстановка абсолютно нормальная. Я каждый день разбираю такие вещи. Допустим, вот случай. Тренер попросил закрыть шторами стеклянные стены бассейна, чтобы на него не смотрели родители учеников. Я прихожу и говорю: «Кто придумал закрыть бассейн?», а мне: «Тренер попросил, ему не нравится работать под присмотром». А он не думает, что для детей он создал замкнутое пространство? И после этого вносятся определенные коррективы.

«У меня переходы происходят каждый день, у меня 24 вида спорта в школе. Один к другому переходит, другой к третьему. Это нормальная мировая практика. Но, видимо, любовь народа к Медведевой и популярность вида спорта вызвала повышенный интерес». Фото meduza.io

—С чего все началось в ситуации с Медведевой?

— Какое это теперь имеет значение? Главное, чтобы сохранилась эта мастерская, тем более что мои взаимоотношения, как администратора, и с Тутберидзе, и с Медведевой, — они нормальные, добрые. И я стараюсь их обеих сохранить, дабы никто специально не подогревал их конфликт. Потому что сегодня современный спорт — это колоссальная конкуренция, и есть внешние силы, их достаточно много, которые все равно завидуют и мешают. Заметили, Тутберидзе практически никому не дает больших интервью? Потому что она трудоголик, она рабочий человек, и для нее самое главное удовольствие — это процесс и результат. Но до нее все равно добрались.

— В одном из своих интервью, говоря об уходе Юлии Липницкой от Тутберидзе, вы сказали такую фразу: «На основе своего многолетнего опыта могу сказать: смена тренера, как правило, играет не самую лучшую роль для спортсмена, особенно в таком молодом возрасте». Это было год назад. Можете повторить это применительно к ситуации с Медведевой?

— Конечно. Я считаю, что от добра добра не ищут. Но у нас демократичные времена, что захотел человек, то он и имеет право делать. Только вот в 95% случаев это не идет на пользу. И не только в этом виде спорта, но и во многих других. Лучшие результаты, как правило, всегда были из «дома».

— Вы говорили, что Медведева продолжит работать в вашей школе. Теперь, когда она объявила о сотрудничестве с канадцем Брайаном Орсером, это, видимо, исключено?

— Нет, она будет выступать за школу.

— Получается, «Самбо-70» будет платить Орсеру?

— У «Самбо-70» нет таких денег. Платит и организует либо федерация, либо это происходит через спонсоров. Я не вхож в эту кухню. Самое главное, что Медведева пообещала, что точно будет выступать за «Самбо-70», за Москву и сборную России. Вот это для меня главное. А тренер, который нанимается, снимает лед и которому идет почасовая оплата, — это принятая по всему миру система, существующая уже десятилетия. И я знаю, например, что вначале они займутся лечением ее травм и восстановлением с помощью суперсовременных средств, которые есть в Канаде.

«Какой скромной и воспитанной Загитова была, такой и осталась»

— С Алиной Загитовой вы общаетесь так же близко, как с Медведевой?

— Буквально 9 мая весь день с утра до вечера были с Алиной и ее родителями — на акции «Бессмертный полк» и на забеге, посвященном ветеранам. И как чистый татарин, как я могу не общаться с нашими близкими людьми? Я не теряю ни связей, ни отношений с родными краями и часто бываю в Татарстане.

— Говорите по-татарски?

— Говорю. Так что исэнмесез (смеется). Когда прошлым летом приезжал в Казань на Всемирный конгресс татар, было сложно понимать классическую речь, потому что мои родители — пензенские татары, а сам я родился в Москве. А так, обычно после двух-трех дней пребывания в Казани я уже все реанимирую и начинаю спокойно общаться на татарском. И как депутат [Московской городской думы], я работаю в этом направлении, хотя никогда не думал, что буду активно заниматься национальными вопросами. Очень горжусь и радуюсь, что меня так поддерживает наша татарская диаспора, относятся с большим вниманием и уважением. Мы еще в Лаишево поддерживаем детский дом, который постоянно приезжает к нам на соревнования. На Олимпиаде, кстати, кто-то в мой адрес пошутил по поводу корней Загитовой — мол, всех своих тащишь? Смешно, но бывают случаи, когда приходится объяснять людям. Ведь, услышав подобное, какой-нибудь корреспондент может все по-другому выставить или переврать.

«9 мая весь день с утра до вечера были с Алиной и ее родителями — на акции «Бессмертный полк» и на забеге, посвященном ветеранам». Фото самбо-70.рф

— Чем сейчас занята Загитова?

— Алина учится в 9-м классе, ей скоро сдавать экзамены. Она пропустила много занятий и сейчас усердно готовится. Вот только позавчера разговаривали на этот счет. К ней и учителя хорошо относятся, и дети. У нас вообще доброжелательная обстановка в школе, ездим классом, болеем за Алину. Я, конечно, немного переживаю за девчонку. Меня все спрашивают, почему она в Милане проиграла (на чемпионате мира в марте этого года, — прим. ред.). Слушайте, человеку 15 лет, она выиграла в этом году Европу, Олимпийские игры, получила лично от президента нашей страны «Орден дружбы». Здорово, что она не сломалась там, а продолжает жить и работать.

— До 7 мая был негласный запрет называть Загитову олимпийской чемпионкой в СМИ. Как она это пережила?

— Первый раз слышу от вас про этот запрет. Даже там, на Олимпиаде, мы на следующий же день праздновали ее победу и все, в том числе ведущий, называли ее олимпийской чемпионкой. И у нас было много мероприятий после этого, где все дикторы называли Алину чемпионкой.

— Но в СМИ было запрещено.

— Не знаю, не обращал на это внимания.

— То есть это мимо нее прошло? До вас эта информация не доходила?

— До меня нет. Но какой скромной, воспитанной девочкой Загитова была, такой она и осталась. Родители, кстати, тоже.

— Медведева была лидером группы Тутберидзе. Справится ли с этой ролью Загитова?

— Ей там и справляться не с чем. Там лидер один — это Тутберидзе.

Окончание следует



Зульфат Шафигуллин, Артур Халилуллов