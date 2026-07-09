В аэропорту Казани обнаружили просроченные продукты в точке питания

Организацию оштрафовали на 20 тысяч рублей

Фото: Реальное время

В аэропорту Казани в одной из точек питания нашли продукты с истекшим сроком хранения. Нарушение выявила Татарская транспортная прокуратура во время проверки.

Просроченные продукты могли представлять опасность для здоровья пассажиров и работников аэропорта. По требованию прокуратуры их изъяли и утилизировали. Организации вынесли представление с требованием устранить нарушения. Арбитражный суд Татарстана привлек компанию к ответственности и назначил штраф в размере 20 тыс. рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане возбудили уголовные дела из-за поддельных медкнижек в кафе в аэропорту Бегишево. Кроме того, в кафе обнаружили продукты с истекшим сроком годности и без маркировки.

Наталья Жирнова