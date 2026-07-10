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В Казани временно остановлены троллейбусы №3, 5, 9 и 12

11:09, 10.07.2026

На месте работают аварийные службы

В Казани временно остановлены троллейбусы №3, 5, 9 и 12
Фото: Динар Фатыхов

На улице Фучика, 72 произошло повреждение контактной сети. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

— Временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №3, 5, 9, 12, — сообщает ведомство.

На месте работают аварийные службы предприятия. Ранее стало известно, что в Казани будут поэтапно закрывать заезды на улице Аделя Кутуя.

Вадим Вахрушев

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