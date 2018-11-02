«Молодец автор, шаблоны рвет на части. Это болото историков надо встряхнуть!»

Реакция читателей на колонку Салавата Хамидуллина о падении Казанского ханства. Число комментариев движется к 300

В конце октября «Реальное время» опубликовало колонку своего постоянного автора Салавата Хамидуллина под заголовком «Защитники города или покорители? Роль башкир в падении Казанского ханства». По мнению уфимского историка и журналиста, падение средневекового татарского государства «радикально изменило историю Евразии и всех населявших ее народов», и это повод еще раз взглянуть на то, как все произошло — и, в частности, какую роль в этом падении сыграли башкиры. Публикация в очередной раз вскрыла существенную разницу подходов и выводов, которые сделала историческая наука двух соседних республик за последние 30 лет — в общем-то, золотой для татарских и башкирских историков период с точки зрения «свободы творчества». Редакция «Реального времени» считает, что скрывать эти противоречия бессмысленно, напротив, они как раз должны быть проговорены и обсуждены, в том числе в СМИ, — стороны должны услышать друг друга. Но при условии, что этот разговор должен быть аргументированным и уважительным. Комментарии под статьей (которым и посвящен обзор ниже) показывают, что третий лагерь, приближающийся к этой точке зрения, тоже существует.

«Чуваши-мусульмане — предки современных татар»

Особенно комментаторов зацепил тезис автора о том, что основное население Казанского ханства составляло оседлое население, в первую очередь чуваши-мусульмане — предки современных казанских татар. А образовано оно было «сверху» — бывшим золотоордынским ханом Улуг-Мухаммедом и с теми, кто пришел под его знаменами на эту территорию (уже занятую теми самыми чувашами). Аристократия и служилые классы (вместе — «узбеки»), по его словам, отличались от многократно превосходящего их числа «податного населения» в лингвистическом, религиозном отношении и по хозяйственно-культурному типу.

— «Отличная статья. Оказывается, монголы, так любимые казанскими историками, были чужды казанским татарам. Ну как признать, что местные татары — это потомки булгарских чуваш, принявших ислам. Уж больно это прозаично. Вот и придумывают на пустом месте фантастику над которой смеется весь образованный мир».

— «Чуваши, принявшие ислам?! Вначале были булгары, а чуваши уже люди («булгары»), не принявшие ислам!»

— «Не могло быть, чтобы чуваши-мусульмане стали булгарами. Есть такое, что чуваши-мусульмане становились татарами, но это гораздо позже. Во время восстаний и марийцы объявляли себя татарами и переходили на татарские имена и речь, это было, даже Г. Шафиков в своих произведениях про З. Валиди упоминает об этом! И Г. Исхаки. Слово «чуваш» появилось при булгарах и оно означал язычника, то есть человека, не принявшего ислам, а уж как этноним оно закрепилось гораздо позже, в Российской империи».

— «1. Вот взаимоотношения татар, башкир и чуваш мне напоминают взаимоотношения русских, украинцев и белорусов. Один в один. 2. Ревность башкир и чуваш, что татары имели свою государственность, а они нет, самый что ни на есть комплекс неполноценности, который просматриваются и во взаимоотношениях русских, украинцев и белорусов. 3. Чего только не делают наши братья башкиры и чуваши, чтобы принизить историческую роль и значимость, этногенез, этноним татар. Так же, как сейчас делают украинцы в отношении русских».

— «Сегодня, татары и башкиры — два самых близких друг другу народа на земле. Надо жить в дружбе и согласии, пора историкам Уфы и Казани сесть за один стол и написать общую историю, без фальсификаций и взаимных обид, и закрыть эту позорную страницу «перетаскивания одеяла на себя».

Фото Романа Хасаева

«Кто такие башкиры?»

Конечно, не меньший (можно сказать, даже симметричный) интерес комментаторов традиционно вызывает вопрос «Кто такие башкиры?». Здесь есть смысл привести характерную ветку дискуссии:

— «Никаких тюркских башкир или башгирдов не было и нет. Во всяком случае до второй половины 16 века. Башгирд это просто другое название венгров (маджар). Гарнати 20 лет жил в Венгрии и все время венгров называет башгирдами, и только башгирдами. Сколько можно писать чушь этим уфимским обманщикам. Что касается зауральских «чистых» «башкир» — они чистые татаро-монголы, именно их предки завоевали и Булгарию, и Русь. К башгирдам Джувейни, Гарнати, ибн Фадлана, Курбского, Шуйского они не имеют никакого отношения. Достаточно посмотреть на их родоплеменное разделение, все эти племена — татаро-монгольские».

— «Ну опять начинается байка, что башкиры — это не башкиры, а венгры… Правдивей выглядит так: татары — не татары, а марийцы».

— «Не только марийцы, а еще и удмурты с чувашами и мордвой».

— «А в чем байка-то? Предки башкир — «башкирское» сословие».

— «… а предки татар — татарское сословие?»

— «Татарам льготы не раздавали, да и не было сословия татарского, нет в документах. В отличие от башкирского».

— «А лашманные татары, по-твоему, кто? А ясачные чувашины, которых переименовали в ясачных татар в начале 18 века? Торговые татары? Служивые татары? Новозаписанные служивые татары? Чумаданные татары? Подсобные татары? Наверное, не слышал о таких».



Фото wikipedia.org

«Кто мы — татары и булгары?»

Еще один любимый сюжет для комментариев в таких случаях — это «Кто мы — татары и булгары?» (показательно, что в статье Салавата Хамидуллина этноним «булгары» и производные от него слова не упомянуты ни разу).

— «В 1521 году Москва пригласит на врио Казанского ханства булгар-мусульман с 992 года Гирея как единоверца, который нагло объявит ханство своим и булгар по себе переназовет казанскими татарами… Москва опешит от наглости, и через 30 лет Иван Грозный вернет корону Булгарского князя и булгарам имя. В переписи-1926 г. булгарами записалось 1,5 млн человек».

— «Не могли булгары стать татарами, даже если бы их заставляли называться так. Значит, трансформация происходила гораздо раньше и занимала длительный процесс. Учитывая преобладание народной массы пред войском Улуг Мухаммеда, он никак не смог бы навязать свое название целому народу и даже рядом и вблизи расположенным народам. И зачем ему нужно было останавливаться только на булгарах, раз он такой амбициозный был?!»

— «Современные чуваши не могут быть потомками волжских булгар. Ибо их начальное название «сувары».

— «Бредятина. Куда же пропала государствообразующая нация Великие Булгары? Государство было немаленькое, а равное Киевский Руси».

— «Татары… в этногенезе которых, безусловно, участвовали волжские булгары, которые одновременно являются этническими предками и братского нам чувашского народа. Это Булат Хамидуллин пишет. Опять чуваши, как быть? Тоже фальсификатор?»

Фото Михаила Козловского

«Да как вы можете такое публиковать!»

Здесь диапазон оценок полярен: от «Какой бред!» (вариант — «Какой бред о башкирах (татарах)!») до «Как здорово, что кто-то это наконец-то сказал!».

— «РВ, публикуйте почаще такие статьи. Это болото историков надо встряхнуть хорошо».

— «Редакция может не разделять мнение колумнистов. А публиковать всякий бред может?»

— «Как можно такой текст опубликовать? Написали бы что-то подобное о башкирах, они бы подняли вой и писали бы во все известные инстанции».

— «О башкирах тут и не такое пишут. Почитайте и угомонитесь».

Мысли, высказанные в последней подборке комментариев, редакция «Реального времени» хотела бы уточнить. В связи с этим — опрос читателей.

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