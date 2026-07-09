Глава МИД РФ заявил об исчерпании доверия к заявлениям Запада о переговорах

Он также отметил, что Москва больше не рассчитывает на готовность западных стран к поиску переговорного решения

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны, по мнению Москвы, перешли от заявлений о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине к выдвижению ультиматумов в адрес России.

Такое заявление министр сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД и сотрудничества Мозамбика Марией Мануэлой душ Сантуш Лукаш по итогам переговоров.

По словам Лаврова, Россия считает, что заявления Запада о стремлении к переговорному урегулированию не соответствуют его действиям. Он также отметил, что Москва больше не рассчитывает на готовность западных стран к поиску переговорного решения. Ранее в ходе конференции по восстановлению Украины федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц предложил заморозить линию фронта. Он также призвал начать переговоры с Россией.

Наталья Жирнова